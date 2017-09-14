ЛАД написав: detroytred написав:
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Підійди до дружини може вона тобі розтлумачить. Елементарне наочне.
Якщо від мене вимог нема або тільки обгрунтовані, то які претензії?!
Прямуй..
Не поможет.
Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума. И остановить некому. Все уже так привыкли к его хамству, что уже даже модераторы это хамством не считают.
"Рагуль" говоришь ?
Так у тебя Харьков россияне бомбят, потому что во Львове "националисты"
Тебе ничего не жмёт от этих несоответствий
Вполне оправдываешь россиян за удары по Харькову
Тем самым показываешь, что ты хитросделанное, как любой сексот
Но логика подсказывает, если по тебе прилетает, то виноваты те, кто запускает эти ракеты, бомбы и прочее. Кто хочет уничтожит Харьков