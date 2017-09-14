Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.
"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.
Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.
"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.
Шо этот поц говорит ...
с амєріканськага на общепанятньій: "момед не его, он просто разместил абьяву"