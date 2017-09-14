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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13349133501335113352
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума.
А 3,14дар парторг це вершина толерантності і культури.

Хоча що тут дивного
в педерації звідки парторг ментально -всіх мешканців Західної України -вважали рагулями..

От тільки незадача для підараційників
ці рагулі натягнули їх на шишку і крутять як хочуть і куди хочуть

Зрозумів любитель балету?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 бер, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Підійди до дружини може вона тобі розтлумачить. Елементарне наочне.

Якщо від мене вимог нема або тільки обгрунтовані, то які претензії?!
Прямуй..

Не поможет.
Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума. И остановить некому. Все уже так привыкли к его хамству, что уже даже модераторы это хамством не считают.

"Рагуль" говоришь ?

Так у тебя Харьков россияне бомбят, потому что во Львове "националисты"
Тебе ничего не жмёт от этих несоответствий

Вполне оправдываешь россиян за удары по Харькову

Тем самым показываешь, что ты хитросделанное, как любой сексот

Но логика подсказывает, если по тебе прилетает, то виноваты те, кто запускает эти ракеты, бомбы и прочее. Кто хочет уничтожит Харьков
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:14

ще один успіх

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уиткофф объяснил, почему назвал оккупированные области Украины
Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.

Шо этот поц говорит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:35

но парле амерікано

  pesikot написав:Уиткофф объяснил, почему назвал оккупированные области Украины
Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.

Шо этот поц говорит ...

с амєріканськага на общепанятньій: "момед не его, он просто разместил абьяву"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:43

Поліція придбає газових балончиків на 18,4 млн
https://novosti-n.org/ua/news/read/311922.html
Це треба під час війни? Скільки можна дронів накупити? Головний ворог зараз один, чи не так?
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 13349133501335113352
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