Додано: Нед 23 бер, 2025 20:14

ЛАД написав: Shaman, даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить.

Так и вышло, первый же ваш пост об этом.

Shaman написав: .......

давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте .......давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте Не назову. До Суслова вам далековато.

А пропагандой вы таки занимаетесь. , даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить.Так и вышло, первый же ваш пост об этом.Не назову. До Суслова вам далековато.А пропагандой вы таки занимаетесь.



Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать.

Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР? Вернитесь к моему начальному посту viewtopic.php?p=5838437#p5838437 . У меня там есть хоть какое-то сравнение США и СССР, да и вообще хоть слово о Союзе? Ни-че-го. И об общественном строе тоже.Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать.Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР?

я вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?



Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.



демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаю

Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.

Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь. Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.

Вам мало примера Китая?

Индия тоже неплохо развивается, хотя состояние демократии там тоже вызывает ряд вопросов.

Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи. Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну.

Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.



80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.

буду вести роз'яснувальну роботу.а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср?ана Бразілія, ані Мексика під час 2СВ розвиненими не були - в Південній Америці військові хунти були звичним явищем. до речі, а чому США розвинулися, а Південна Америка - ні? в "Чому нації .." це теж обговорюютьПриклад Китаю в чому? як приклад розвитку, що буває, коми співпрацюєш з розвиненими країнами? весь цей розвиток завдяки Заходу. й хто купую продукцію Китаю? це окрема тема, яку ви не розумієте - що головне не виробити, а продати...ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея...а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? миа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це?а оце вже фантазії - невірна економічна політика називалася планова економіка, врятувати її не могло ніщо. Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувсяй так багато тексту. в розвинених країнах багато проблем, демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. авсе хоче якось налагодити відносини з Рашею...