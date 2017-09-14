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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13350133511335213353>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума.
А 3,14дар парторг це вершина толерантності і культури.

Хоча що тут дивного
в педерації звідки парторг ментально -всіх мешканців Західної України -вважали рагулями..

От тільки незадача для підараційників
ці рагулі натягнули їх на шишку і крутять як хочуть і куди хочуть

Зрозумів любитель балету?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 бер, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Підійди до дружини може вона тобі розтлумачить. Елементарне наочне.

Якщо від мене вимог нема або тільки обгрунтовані, то які претензії?!
Прямуй..

Не поможет.
Рагуль с суперзавышенным ЧСВ вырвался на просторы форума. И остановить некому. Все уже так привыкли к его хамству, что уже даже модераторы это хамством не считают.

"Рагуль" говоришь ?

Так у тебя Харьков россияне бомбят, потому что во Львове "националисты"
Тебе ничего не жмёт от этих несоответствий

Вполне оправдываешь россиян за удары по Харькову

Тем самым показываешь, что ты хитросделанное, как любой сексот

Но логика подсказывает, если по тебе прилетает, то виноваты те, кто запускает эти ракеты, бомбы и прочее. Кто хочет уничтожит Харьков
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:14

ще один успіх

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уиткофф объяснил, почему назвал оккупированные области Украины
Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.

Шо этот поц говорит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:35

но парле амерікано

  pesikot написав:Уиткофф объяснил, почему назвал оккупированные области Украины
Он заявил, что это мнение распространено исключительно в России. Сам же Уиткофф в интервью Fox News отметил, что не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия", - подчеркнул он. При этом спецпредставитель Трампа подчеркнул, что "прежде всего" необходимо установить суть проблемы.

Шо этот поц говорит ...

с амєріканськага на общепанятньій: "момед не его, он просто разместил абьяву"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:43

Поліція придбає газових балончиків на 18,4 млн
https://novosti-n.org/ua/news/read/311922.html
Це треба під час війни? Скільки можна дронів накупити? Головний ворог зараз один, чи не так?
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:51

  Water написав:
  Hotab написав:Якась схема для броньованих має бути..

Можливо держслужбовці якісь.

Просто так держслужбовців не випускають.
Нещодавно український уряд заборонив працівникам державного сектору покидати територію України без поважної причини. Це обмеження стосується чоловіків і жінок, які перебувають на посадах в держорганах.
Зміни зафіксовані у Постанові від 27 січня 2023 р. № 69. https://progroshi.news/news/ekonomika/v ... -4384.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:04

Питання північної Манжурії

Не Чаплига, і не Соскін, інший погляд
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 бер, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:14

  ЛАД написав:Shaman, даже не сомневался, что вы не остановитесь, а захотите продолжить.
Так и вышло, первый же ваш пост об этом.
  Shaman написав:.......
давайте почнемо з іншого. ми можемо обговорити суспільний устрій й переваги демократичного устрою. але переставайте замість аргументів звинувачувати мене у пропаганді - ключове, що ви це кажете ЗАМІСТЬ аргументів. а так хоч Сусловим називайте :D
Не назову. До Суслова вам далековато.
А пропагандой вы таки занимаетесь.

буду вести роз'яснувальну роботу. 8) а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.

перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.

ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.
Вернитесь к моему начальному посту viewtopic.php?p=5838437#p5838437. У меня там есть хоть какое-то сравнение США и СССР, да и вообще хоть слово о Союзе? Ни-че-го. И об общественном строе тоже.
Перестаньте бросаться на мои посты, как бык на плащ тореадора. Попробуйте для разнообразия просто разговаривать, а иногда даже (страшно сказать) просто спрашивать.
Вы знаете, мне ужасно надоело спорить и что-то доказывать людям, которые в большинстве толком не жили в Союзе, в лучшем случае, были тогда подростками и помнят только последние годы и последующую пропаганду. Порой читаю здесь посты и думаю - может, я жил в каком-то другом СССР?

про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср? ;)
я вам прямим текстом написав - дуже важливу роль відіграє суспільний устрій країни. бо не воювали не лише США, не воювали також Мексика та Бразилія - де їх успіхи?

Англія та Франція так відчули наслідки війни - але відновилися ж. ба більше, Німеччина та Японія теж змогли не лише відновитися, а й зайняти лідерські позиції. як й Південна Корея, яка під час корейської війни була с/г регіоном проти індустріальної Півночі. до чого дійшов срср в 80х роках більшість тут й так пам'ятає, й чим це завершилося теж.

демократія, це не лише вибори й відповідно змінність влади, а й судова система, й працюючі державні інститути. без цього успіху не буде. наведіть приклад хоч однієї успішної недемократичної країни - окрім сировинних країн та Китаю

Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.
Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.

ана Бразілія, ані Мексика під час 2СВ розвиненими не були - в Південній Америці військові хунти були звичним явищем. до речі, а чому США розвинулися, а Південна Америка - ні? в "Чому нації .." це теж обговорюють
Вам мало примера Китая?
Индия тоже неплохо развивается, хотя состояние демократии там тоже вызывает ряд вопросов.

Приклад Китаю в чому? як приклад розвитку, що буває, коми співпрацюєш з розвиненими країнами? весь цей розвиток завдяки Заходу. й хто купую продукцію Китаю? це окрема тема, яку ви не розумієте - що головне не виробити, а продати...
Кстати, СССР после войны тоже достаточно быстро восстановился. При этом ещё и сумел создать своё ЯО (это было нелегко даже с помощью разведки) и ракеты. Причём восстановился собственными силами и без чьей-либо помощи. Да, в конечном итоге проиграл экономическое соревнование и холодную войну.

ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея...
Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.

а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? ми ЛАДа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це? 8)

80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.

а оце вже фантазії - невірна економічна політика називалася планова економіка, врятувати її не могло ніщо. Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся

й так багато тексту. в розвинених країнах багато проблем, демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся
Тобто диктатуру Мао дзедуна замінили на відносно ліберальну політику Денсяопіна...
А як тільки Сідзіньпінь почав повертати диктатуру-так відразу економічне становище Китаю почало погіршуватись..

Як на мене прямий звязок
Демократія-покращення
Диктатура-погіршення
budivelnik
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