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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13350133511335213353
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:33

  Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...

шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія.
Хіба там є проблеми з бананами?)
Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:42

імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма

  Banderlog написав:
  Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...

шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія.
Хіба там є проблеми з бананами?)
Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.

імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:В моєму місті є будинки, про які так і кажуть "це будували полонені німці"
Не просто будували, а по німецьким проектам від тих самих полонених німецьких інженерів

Не важко здогадатись, що в таких побудованих будинках жила партійно-господарська номенклатура


https://informer.od.ua/wp-content/uploa ... SC0557.jpg

ось фото колишньої площі труда(м.Чорноморськ), де стояв другий по розміру памятник леніну вУкраїні (самий найбільший був у Харкові )
на фото ми бачимо дві будівлі-та, що справа побудована полоненими німцямі у 1955р, та що зліва скопійована і побудована нашими у 1957. будівлю справа реставрували три роки тому, як і в вашому місті тут на площі в цих будівлях жила партійна-господарьска влада міста (секретар горкому, нач.порту і тд)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В рф теж капіталізм і демократія.


хто це сказав?,а ну підніміться

це в рпц сказали про демократію? так там взагалі жесть як армії рф

починаючи з 2002р нікого з опозиційних кандидатів не допустили до виборів як президента, так і госдури (Навального скільки разів прокатили?)
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:54

ЛАД стосовно ЯО і відновлення після війни, ноль реакції?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:...

ось фото колишньої площі труда(м.Чорноморськ), де стояв другий по розміру памятник леніну вУкраїні...

https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BD%D0%B ... a-19122612
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:14

  GALeon написав:
prodigy написав:...

ось фото колишньої площі труда(м.Чорноморськ), де стояв другий по розміру памятник леніну вУкраїні...

https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BD%D0%B ... a-19122612


підзабув де самий величесний одоробло стояв, дякую за спомін
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