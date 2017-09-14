Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія. Хіба там є проблеми з бананами?) Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.
Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія. Хіба там є проблеми з бананами?) Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.
ось фото колишньої площі труда(м.Чорноморськ), де стояв другий по розміру памятник леніну вУкраїні (самий найбільший був у Харкові ) на фото ми бачимо дві будівлі-та, що справа побудована полоненими німцямі у 1955р, та що зліва скопійована і побудована нашими у 1957. будівлю справа реставрували три роки тому, як і в вашому місті тут на площі в цих будівлях жила партійна-господарьска влада міста (секретар горкому, нач.порту і тд)