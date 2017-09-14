Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія. Хіба там є проблеми з бананами?) Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.
у першу світову ще монархії воювали... а зараз два варіанти розвитку країни - демократія та автократія. причому слабка демократія в автократії звалюється дуже легко. та й не слабка теж можуть бути рецидиви. на поточний момент світ переживає ренесанс автократів-популістів. навіть в США щось підкопуються під базові принципи
в рф ані демократія, ані капіталізм. там чистий держкапіталізм, де найбільш гешефт отримують чиновники - власники так, потримати активи... проблем з бананами немає. а з рівнем життя в глубинці є - що ми бачили й по унітазах, та й взагалі по бажанню здохнути за гроші...
flyman написав: імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма
) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи, правда перший єс зробив гітлер) і москалі з бритами і америкосами його розвалили) Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія) Нате вам пісеньку про європу https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b
Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.
зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай
Shaman написав:Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся
Тобто диктатуру Мао дзедуна замінили на відносно ліберальну політику Денсяопіна... А як тільки Сідзіньпінь почав повертати диктатуру-так відразу економічне становище Китаю почало погіршуватись..
Як на мене прямий звязок Демократія-покращення Диктатура-погіршення
політика Ден Сяопіна ще включала в себе змінність влади. так обирав не народ, а партія - але було й декілька кандидатів, й боротьба за голоси. та й сам Ден передав владу. після Дена пройшло ще дві зміни влади, доки Сі не вирішив, що саме він правонаступник Мао та Дена, без якого Китай пропаде. спостерігаємо, чим закінчиться. я теж бачу попереду у Китаю подальше погіршення...