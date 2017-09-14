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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13349133501335113352
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

viewtopic.php?p=5525849#p5525849
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:05

  Banderlog написав:
  Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...

шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія.
Хіба там є проблеми з бананами?)
Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.

у першу світову ще монархії воювали... а зараз два варіанти розвитку країни - демократія та автократія. причому слабка демократія в автократії звалюється дуже легко. та й не слабка теж можуть бути рецидиви. на поточний момент світ переживає ренесанс автократів-популістів. навіть в США щось підкопуються під базові принципи :oops:

в рф ані демократія, ані капіталізм. там чистий держкапіталізм, де найбільш гешефт отримують чиновники - власники так, потримати активи... проблем з бананами немає. а з рівнем життя в глубинці є - що ми бачили й по унітазах, та й взагалі по бажанню здохнути за гроші...
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:08

  Banderlog написав:
  flyman написав:
імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма

) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи,
правда перший єс зробив гітлер)
і москалі з бритами і америкосами його розвалили)
Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія)
Нате вам пісеньку про європу
https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b

Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.

зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:13

  budivelnik написав:
  Shaman написав:Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся
Тобто диктатуру Мао дзедуна замінили на відносно ліберальну політику Денсяопіна...
А як тільки Сідзіньпінь почав повертати диктатуру-так відразу економічне становище Китаю почало погіршуватись..

Як на мене прямий звязок
Демократія-покращення
Диктатура-погіршення

політика Ден Сяопіна ще включала в себе змінність влади. так обирав не народ, а партія - але було й декілька кандидатів, й боротьба за голоси. та й сам Ден передав владу. після Дена пройшло ще дві зміни влади, доки Сі не вирішив, що саме він правонаступник Мао та Дена, без якого Китай пропаде. спостерігаємо, чим закінчиться. я теж бачу попереду у Китаю подальше погіршення...
Shaman
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