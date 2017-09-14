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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13350133511335213353>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

viewtopic.php?p=5525849#p5525849
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:05

  Banderlog написав:
  Shaman написав: демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...

шо ви вчепились в той ссср і демократію? В рф теж капіталізм і демократія.
Хіба там є проблеми з бананами?)
Чи може правлять комуністи? В першу світову якось світ обійшовся без фашистів і комуністів.

у першу світову ще монархії воювали... а зараз два варіанти розвитку країни - демократія та автократія. причому слабка демократія в автократії звалюється дуже легко. та й не слабка теж можуть бути рецидиви. на поточний момент світ переживає ренесанс автократів-популістів. навіть в США щось підкопуються під базові принципи :oops:

в рф ані демократія, ані капіталізм. там чистий держкапіталізм, де найбільш гешефт отримують чиновники - власники так, потримати активи... проблем з бананами немає. а з рівнем життя в глубинці є - що ми бачили й по унітазах, та й взагалі по бажанню здохнути за гроші...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:08

  Banderlog написав:
  flyman написав:
імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма

) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи,
правда перший єс зробив гітлер)
і москалі з бритами і америкосами його розвалили)
Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія)
Нате вам пісеньку про європу
https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b

Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.

зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:13

  budivelnik написав:
  Shaman написав:Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся
Тобто диктатуру Мао дзедуна замінили на відносно ліберальну політику Денсяопіна...
А як тільки Сідзіньпінь почав повертати диктатуру-так відразу економічне становище Китаю почало погіршуватись..

Як на мене прямий звязок
Демократія-покращення
Диктатура-погіршення

політика Ден Сяопіна ще включала в себе змінність влади. так обирав не народ, а партія - але було й декілька кандидатів, й боротьба за голоси. та й сам Ден передав владу. після Дена пройшло ще дві зміни влади, доки Сі не вирішив, що саме він правонаступник Мао та Дена, без якого Китай пропаде. спостерігаємо, чим закінчиться. я теж бачу попереду у Китаю подальше погіршення...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 08:14

Минус 4 птички у русских. Хаймарсом достали.
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serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 09:44

  serg1974 написав:Минус 4 птички у русских. Хаймарсом достали.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-sil ... oblasti-rf


2Ка-52 "Алігатор" і два Мі-8.

гарна новина, довно нічого не збивали
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:27

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:
імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма

) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи,
правда перший єс зробив гітлер)
і москалі з бритами і америкосами його розвалили)
Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія)
Нате вам пісеньку про європу
https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b

Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.

зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай 8)
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія,
І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:33

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи,
правда перший єс зробив гітлер)
і москалі з бритами і америкосами його розвалили)
Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія)
Нате вам пісеньку про європу
https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b

Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.

зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай 8)
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія,
І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Взагалі-то Німеччина веде державну традицію від Священної Римської імперії (не плутати з іншою Римською), тому тяглість до імперії там дуже давно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 12:13

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  Shaman написав:..................
Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.

зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай 8)
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія,
І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Взагалі-то Німеччина веде державну традицію від Священної Римської імперії (не плутати з іншою Римською), тому тяглість до імперії там дуже давно
Можно спорить, был ли 3-й рейх империей или нет. Скорее всего, мог бы стать в случае победы во 2 МВ, но "тяглість до імперії" точно не аргумент.
По такой логике фашистская Италия с её "тяглістю до імперії" (к настоящей Римской империи), причём, с "тяглістю" явной и нескрываемой, сбОльшим основанием можно было бы называть империей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пропоную обговорювати те, про що потім стає мейнстримом 8)
Політика Трампа може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі - FT
35-й президент США Джон Кеннеді, якого «переслідувала» думка про «спіральну гонку ядерних озброєнь» по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Стримування ґрунтувалося на тому, що США розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю.
...
Однак, як зазначає FT, зближення Трампа з Москвою й різка зневага до НАТО змусили Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створення власного ядерного щита.

Єдине, я чомусь про Польщу не думав. Гадаю більш вірогідно, це Туреччина та Саудівська Аравія
Shaman
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