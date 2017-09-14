35-й президент США Джон Кеннеді, якого «переслідувала» думка про «спіральну гонку ядерних озброєнь» по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Стримування ґрунтувалося на тому, що США розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю. ... Однак, як зазначає FT, зближення Трампа з Москвою й різка зневага до НАТО змусили Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створення власного ядерного щита.
Єдине, я чомусь про Польщу не думав. Гадаю більш вірогідно, це Туреччина та Саудівська Аравія