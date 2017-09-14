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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13350133511335213353
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 12:57

Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію

  Shaman написав:пропоную обговорювати те, про що потім стає мейнстримом 8)
Політика Трампа може призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі - FT
35-й президент США Джон Кеннеді, якого «переслідувала» думка про «спіральну гонку ядерних озброєнь» по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Стримування ґрунтувалося на тому, що США розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю.
...
Однак, як зазначає FT, зближення Трампа з Москвою й різка зневага до НАТО змусили Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створення власного ядерного щита.

Єдине, я чомусь про Польщу не думав. Гадаю більш вірогідно, це Туреччина та Саудівська Аравія

FT марить
flyman
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