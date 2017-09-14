Додано: Пон 24 бер, 2025 15:48

Shaman написав: ............

буду вести роз'яснувальну роботу. а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср. ............буду вести роз'яснувальну роботу.а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.

перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.

ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.

про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср?

Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них.

Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.

ана Бразілія, ані Мексика під час 2СВ розвиненими не були - в Південній Америці військові хунти були звичним явищем. до речі, а чому США розвинулися, а Південна Америка - ні? в "Чому нації .." це теж обговорюють ана Бразілія, ані Мексика під час 2СВ розвиненими не були - в Південній Америці військові хунти були звичним явищем. до речі, а чому США розвинулися, а Південна Америка - ні? в "Чому нації .." це теж обговорюють

Приклад Китаю в чому? як приклад розвитку, що буває, коми співпрацюєш з розвиненими країнами? весь цей розвиток завдяки Заходу. й хто купую продукцію Китаю? це окрема тема, яку ви не розумієте - що головне не виробити, а продати...

ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея...

Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.

а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? ми ЛАДа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це? а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? миа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це?

80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.

а оце вже фантазії - невірна економічна політика називалася планова економіка, врятувати її не могло ніщо. Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся а оце вже фантазії - невірна економічна політика називалася планова економіка, врятувати її не могло ніщо. Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся

й так багато тексту. в розвинених країнах багато проблем, демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...

Да нет.Вы именно, а не ведёте "роз'яснувальну роботу".Причём уровень вашей пропаганды я уже не раз указывал. Вчера на детской площадке разговаривали, там мужчина примерно моего возраста (?) рассказывал, что в Америке 30% бедных, масса людей не имеют жилья и живут под мостом в картонных коробках, Америка живёт за счёт печатанья доллара и далее по списку. Такая же дешёвая пропаганда, как у вас, только с обратным знаком.Я вас просил пересмотреть мой начальный пост viewtopic.php?p=5838437#p5838437. Там не было никаких упоминаний об СССР, а вполне тривиальные объяснения, почему США после 2 МВ стали ведущей мировой державой и замечание о том, что они постепенно теряют эту роль, хотя пока что не потеряли. Но вы почему-то вспомнили о Союзе и бросились в бой.Вопрос спорный и явно не такой однозначный, как вы стараетесь представить.Один из приёмов пропаганды - упоминать о чём-то, как об аксиоме и общеизвестной истине.Китай авторитарная держава (и был таковым и при Дэн Сяопине), но развивается вполне успешно.Сингапур начал развиваться при вполне авторитарном правлении Ли Куан Ю. Кстати, о сменяемости - он занимал пост премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год - 31 год. Да и после того как ушёл в отставку, от власти не совсем ушёл. Следующий после него премьер правил 14 лет, следующий - 20 лет. Партия народного действия у власти с 1959 - уже 65 лет. Так что расписывать Сингапур как истинно и образцово демократическое государство, наверное, не стоит.Добавлю ещё - около 74,3% жителей имели китайское происхождение, 13,5% — малайское, 9,0% — индийское и 3,2% — иное происхождение, но при этом в образовании и во всех других сферах принят английский язык, остальныеязыки изучаются как второй язык. Причём поощряется владение именно английским. Если интересно, можете почитатьЧто "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины.А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно.Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине.Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко). И да, при послевоенной разрухе и достаточно быстром росте населения была нехватка жилья, несмотря на высокие темпы строительства.. Напомню цифры населения - 1950 - 36,6 млн., 1960 - 42,5 млн., 1970 - 47,1, 1980 - 49,95 млн., 1990 - 51,6 млн. Итого за 30 лет с 1950 по 1980 рост на 36,5%, за 40 лет до 1990 - на 41%. После независимости ситуация "улучшилась", обеспечить жильём стало легче, если учесть, что население уменьшилось с 51,6 млн до 41,2 млн., т.е. на 20%.Да и сегодня если бы не многомиллионная эмиграция (пусть даже временная) и высокие зарплаты в армии тоже была бы "тотальна бідність". Но сегодня хоть понятно - война. Это тоже к вопросу "це так обставини склалися". Надеюсь, нет необходимости объяснять, почему у насситуация хуже, чем хотя бы у тех же поляков.И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.Вы опять о Бразилии с Мексикой, о которых мы мало знаем, но почему-то ни слова об Англии, Франции и Германии с Японией. О том, в каком состоянии они были после 2 МВ и как им удалось так быстро восстановиться.Это "ви не розумієте" - прежде, чем что-то продать, это "что-то" надо произвести. Другой вопрос, что надо выбрать, что именно "что-то" и "співпрацюти з розвиненими країнами", чтобы суметь это "что-то" произвести. Помощь "розвинених країн" требуется как техническая, так и финансовая. Иначе у слаборазвитой и бедной страны никак не получится.Опять врёте.Когда в США создавалось ЯО с 1939 (формально с 1942) до 1945 там не было такого уж высокого уровня жизни и была карточная система на целый ряд продуктов. Тем более, не было высокого уровня жизни в Великобритании во время войны, а она тоже тогда занималась ядерной программой совместно с США. Да и после разрыва сотрудничества и создания собственной атомной бомбы в 1952 экономическое положение в Великобритании было далеко не блестящим.И если вы думаете, что "Німеччина, Японія, Корея" смогут создать ЯО за пару дней/месяцев или даже лет, то вы ошибаетесь. Хотя создать, конечно, при желании смогут. Так это сегодня, при их нынешнем экономическом уровне.Про "глузування й нахабне перекручування" не вам бы говорить."Мы" это советский народ, частью которого тогда являлись и украинцы.Не слышали о таком понятии?Не нравится этот термин, пусть будет население СССР.А УРОК, для особо непонятливых, заключался в том, что государство для обеспечения собственной безопасности должно в первую очередь иметь сильную армию. А уж вопрос, чего это будет стоить, второй. И недаром после "той" войны бабки говорили: "Лишь бы не было войны". А молодежь над этим смеялась.И этот урок Украина забыла. Хотя наряду с Беларусью больше всех пострадала от той войны.Но у нас же теперь принято некоторыми говорить об "оккупационных войсках" и чуть ли не жалеть о том, что тогда не победили нацисты.И забывать о том, что врагами Украины была не только "Російська імперія" и большие куски Украины были не под её властью. И Бандера в начале своей деятельности боролся совсем не против России и СССР и свой срок получил "за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького". И, кстати, его довоенная деятельность вполне подходит под определение терроризма.Тот же метод - выдвигать какой-то тезис как абсолютную истину и аксиому, не требующую доказательств.Интересно, как вы объясняете периодические экономические кризисы на Западе? Тоже неверным политическим и экономическим устройством?Союз в 30-е годы тоже пошёл "на співпрацю з Заходом", правда, не "почав будувати чистий капіталізм", но тоже розвинувся.Очередная подтасовка и подмена понятий.Я всё время пишу и писал ещё на полит ветке да и раньше о необходимости идти на Запад. В ЕС, а не в ТС с Россией. Но это не противоречит налаживанию нормальных отношений с РФ. Сто раз писал - другого глобуса в запасе у нас нет. Пока РФ существует мы обречены на соседство. И только полный идиот будет стремиться бить горшки с соседом, а не поддерживать хотя бы мало-мальски нормальные отношения. Это не всегда удаётся, но стараться надо.Не знаю, зачем всё это написал. Вас в чём-то убедить всё равно не получится. Ветка уже давно живёт на искусственном дыхании, а сейчас уже, похоже, погрузилась в кому.Только время зря потратил.Обещаю на вашу пропаганду больше реагировать не буду.