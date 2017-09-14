flyman написав: імпреріалізъмъ как новєйшій этап капіталиізъма
) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи, правда перший єс зробив гітлер) і москалі з бритами і америкосами його розвалили) Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія) Нате вам пісеньку про європу https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b
Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.
зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія, І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Banderlog написав:) нізя ж тіко труди леніна учити? Ідея обєднаної європи теж народилась в ті часи, правда перший єс зробив гітлер) і москалі з бритами і америкосами його розвалили) Зараз знову єс готується до війни вже як демократія, побачим на чиїм боці буде американська демократія і британська монархія) Нате вам пісеньку про європу https://youtu.be/HYTf0LrmBuI?si=_eZtMP39pyx11D8b
Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.
зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія, І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Взагалі-то Німеччина веде державну традицію від Священної Римської імперії (не плутати з іншою Римською), тому тяглість до імперії там дуже давно
Shaman написав:.................. Гітлер спробував створити німецьку імперію, яку успішно розвалили.
зараз ЄС готується не до війни, як Гітлер, а бути готовим захиститися у разі нападу. Британія звісно буде на стороні Європи. США, як дурман мине, теж. а так, якщо США почне так чи інакше воювати з Китаєм, то у ЄС може з'явитися й союзник Китай
шо за чуш про німецьку імперію ? Німеччина не була імперією, імперією була лиш великобританія, І це не була унітарна держава а союз,європейський, просто ним тоді керували здебільшого фашисти. Що за брєд валити все на гітлера? Не факт що британія буде на стороні європи, з євросоюзу вона вийшла бо були розбіжності в стратегічних інтересах.
Взагалі-то Німеччина веде державну традицію від Священної Римської імперії (не плутати з іншою Римською), тому тяглість до імперії там дуже давно
Можно спорить, был ли 3-й рейх империей или нет. Скорее всего, мог бы стать в случае победы во 2 МВ, но "тяглість до імперії" точно не аргумент. По такой логике фашистская Италия с её "тяглістю до імперії" (к настоящей Римской империи), причём, с "тяглістю" явной и нескрываемой, сбОльшим основанием можно было бы называть империей.
35-й президент США Джон Кеннеді, якого «переслідувала» думка про «спіральну гонку ядерних озброєнь» по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Стримування ґрунтувалося на тому, що США розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю. ... Однак, як зазначає FT, зближення Трампа з Москвою й різка зневага до НАТО змусили Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створення власного ядерного щита.
Єдине, я чомусь про Польщу не думав. Гадаю більш вірогідно, це Туреччина та Саудівська Аравія
35-й президент США Джон Кеннеді, якого «переслідувала» думка про «спіральну гонку ядерних озброєнь» по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Стримування ґрунтувалося на тому, що США розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну ядерну зброю. ... Однак, як зазначає FT, зближення Трампа з Москвою й різка зневага до НАТО змусили Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію замислитися над створення власного ядерного щита.
Єдине, я чомусь про Польщу не думав. Гадаю більш вірогідно, це Туреччина та Саудівська Аравія
Интересно, что на это местные турбопатриотыни скажут? 🤔
У перші дні повномасштабного вторгнення рф просила взяти її у снайпери: на 102 році життя померла полковниця МВС у відставці Ольга Твердохлєбова
Розвідниця та почесна ветеранка пройшла ІІ Світову війну. Аби потрапити на фронт, виправила у документах дату народження — дописала два роки.
Перемогу зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах. А після того, як росіяни вторглися в Україну у 2022 році, зателефонувала до військкомату та попросилася зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників.
_hunter написав:Интересно, что на это местные турбопатриотыни скажут? 🤔
У перші дні повномасштабного вторгнення рф просила взяти її у снайпери: на 102 році життя померла полковниця МВС у відставці Ольга Твердохлєбова
Розвідниця та почесна ветеранка пройшла ІІ Світову війну. Аби потрапити на фронт, виправила у документах дату народження — дописала два роки.
Перемогу зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах. А після того, як росіяни вторглися в Україну у 2022 році, зателефонувала до військкомату та попросилася зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників.
Считаем, что украинцы - это сила. Сила Лины Костенко ей кстати 95 юбилей, в божественных стихах, (уверенна что Вы даже знали про юбилей, но написать в ВК забыли...), сила этой женщины в прямой защите Украины. Есть достойные женщины и _hunter... ))) ПС: я знаю, что в Германии проводят митинги в поддержку Украины. Можно узнать? (ребусы я люблю, угадайте из недосказанного, что бы я хотела узнать?)
Shaman написав:............ буду вести роз'яснувальну роботу. а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.
Да нет. Вы именно пропагандист, а не ведёте "роз'яснувальну роботу". Причём уровень вашей пропаганды я уже не раз указывал. Вчера на детской площадке разговаривали, там мужчина примерно моего возраста (?) рассказывал, что в Америке 30% бедных, масса людей не имеют жилья и живут под мостом в картонных коробках, Америка живёт за счёт печатанья доллара и далее по списку. Такая же дешёвая пропаганда, как у вас, только с обратным знаком. Я вас просил пересмотреть мой начальный пост viewtopic.php?p=5838437#p5838437. Там не было никаких упоминаний об СССР, а вполне тривиальные объяснения, почему США после 2 МВ стали ведущей мировой державой и замечание о том, что они постепенно теряют эту роль, хотя пока что не потеряли. Но вы почему-то вспомнили о Союзе и бросились в бой.
перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.
Вопрос спорный и явно не такой однозначный, как вы стараетесь представить. Один из приёмов пропаганды - упоминать о чём-то, как об аксиоме и общеизвестной истине. Китай авторитарная держава (и был таковым и при Дэн Сяопине), но развивается вполне успешно. Сингапур начал развиваться при вполне авторитарном правлении Ли Куан Ю. Кстати, о сменяемости - он занимал пост премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год - 31 год. Да и после того как ушёл в отставку, от власти не совсем ушёл. Следующий после него премьер правил 14 лет, следующий - 20 лет. Партия народного действия у власти с 1959 - уже 65 лет. Так что расписывать Сингапур как истинно и образцово демократическое государство, наверное, не стоит. Добавлю ещё - около 74,3% жителей имели китайское происхождение, 13,5% — малайское, 9,0% — индийское и 3,2% — иное происхождение, но при этом в образовании и во всех других сферах принят английский язык, остальные родные языки изучаются как второй язык. Причём поощряется владение именно английским. Если интересно, можете почитать https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore#Languages.
ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.
Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины. А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.
про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср?
Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно. Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине. Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко). И да, при послевоенной разрухе и достаточно быстром росте населения была нехватка жилья, несмотря на высокие темпы строительства.. Напомню цифры населения - 1950 - 36,6 млн., 1960 - 42,5 млн., 1970 - 47,1, 1980 - 49,95 млн., 1990 - 51,6 млн. Итого за 30 лет с 1950 по 1980 рост на 36,5%, за 40 лет до 1990 - на 41%. После независимости ситуация "улучшилась", обеспечить жильём стало легче, если учесть, что население уменьшилось с 51,6 млн до 41,2 млн., т.е. на 20%. Да и сегодня если бы не многомиллионная эмиграция (пусть даже временная) и высокие зарплаты в армии тоже была бы "тотальна бідність". Но сегодня хоть понятно - война. Это тоже к вопросу "це так обставини склалися". Надеюсь, нет необходимости объяснять, почему у нас сегодня ситуация хуже, чем хотя бы у тех же поляков. И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.
Общественный строй в Мексике и Бразилии был такой же, как в США и др. странах - капитализм. Но я слабо знаком с ситуацией в этих странах (впрочем, думаю, как и вы), поэтому не буду говорить о них. Англия, Франция и, тем более, Германия с Японией своим восстановлением обязаны очень значительной помощи США. И трудно сказать, что с ними было бы, если бы не эта помощь.
ана Бразілія, ані Мексика під час 2СВ розвиненими не були - в Південній Америці військові хунти були звичним явищем. до речі, а чому США розвинулися, а Південна Америка - ні? в "Чому нації .." це теж обговорюють
Вы опять о Бразилии с Мексикой, о которых мы мало знаем, но почему-то ни слова об Англии, Франции и Германии с Японией. О том, в каком состоянии они были после 2 МВ и как им удалось так быстро восстановиться.
Приклад Китаю в чому? як приклад розвитку, що буває, коми співпрацюєш з розвиненими країнами? весь цей розвиток завдяки Заходу. й хто купую продукцію Китаю? це окрема тема, яку ви не розумієте - що головне не виробити, а продати...
Это "ви не розумієте" - прежде, чем что-то продать, это "что-то" надо произвести. Другой вопрос, что надо выбрать, что именно "что-то" и "співпрацюти з розвиненими країнами", чтобы суметь это "что-то" произвести. Помощь "розвинених країн" требуется как техническая, так и финансовая. Иначе у слаборазвитой и бедной страны никак не получится.
ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея...
Опять врёте. Когда в США создавалось ЯО с 1939 (формально с 1942) до 1945 там не было такого уж высокого уровня жизни и была карточная система на целый ряд продуктов. Тем более, не было высокого уровня жизни в Великобритании во время войны, а она тоже тогда занималась ядерной программой совместно с США. Да и после разрыва сотрудничества и создания собственной атомной бомбы в 1952 экономическое положение в Великобритании было далеко не блестящим. И если вы думаете, что "Німеччина, Японія, Корея" смогут создать ЯО за пару дней/месяцев или даже лет, то вы ошибаетесь. Хотя создать, конечно, при желании смогут. Так это сегодня, при их нынешнем экономическом уровне.
Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.
а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? ми ЛАДа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це?
Про "глузування й нахабне перекручування" не вам бы говорить. "Мы" это советский народ, частью которого тогда являлись и украинцы. Не слышали о таком понятии? Не нравится этот термин, пусть будет население СССР. А УРОК, для особо непонятливых, заключался в том, что государство для обеспечения собственной безопасности должно в первую очередь иметь сильную армию. А уж вопрос, чего это будет стоить, второй. И недаром после "той" войны бабки говорили: "Лишь бы не было войны". А молодежь над этим смеялась. И этот урок Украина забыла. Хотя наряду с Беларусью больше всех пострадала от той войны. Но у нас же теперь принято некоторыми говорить об "оккупационных войсках" и чуть ли не жалеть о том, что тогда не победили нацисты. И забывать о том, что врагами Украины была не только "Російська імперія" и большие куски Украины были не под её властью. И Бандера в начале своей деятельности боролся совсем не против России и СССР и свой срок получил "за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького". И, кстати, его довоенная деятельность вполне подходит под определение терроризма.
80-е это уже другая история. Но и в 80-е результат мог быть другой. Была выбрана неверная экономическая политика. Китай сумел перестроиться значительно лучше, хотя стартовая позиция у него была значительно хуже.
а оце вже фантазії - невірна економічна політика називалася планова економіка, врятувати її не могло ніщо. Китай, як писав вище пішов на співпрацю з Заходом й почав будувати чистий капіталізм - чому й розвинувся
Тот же метод - выдвигать какой-то тезис как абсолютную истину и аксиому, не требующую доказательств. Интересно, как вы объясняете периодические экономические кризисы на Западе? Тоже неверным политическим и экономическим устройством? Союз в 30-е годы тоже пошёл "на співпрацю з Заходом", правда, не "почав будувати чистий капіталізм", но тоже розвинувся.
й так багато тексту. в розвинених країнах багато проблем, демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
Очередная подтасовка и подмена понятий. Я всё время пишу и писал ещё на полит ветке да и раньше о необходимости идти на Запад. В ЕС, а не в ТС с Россией. Но это не противоречит налаживанию нормальных отношений с РФ. Сто раз писал - другого глобуса в запасе у нас нет. Пока РФ существует мы обречены на соседство. И только полный идиот будет стремиться бить горшки с соседом, а не поддерживать хотя бы мало-мальски нормальные отношения. Это не всегда удаётся, но стараться надо.
Не знаю, зачем всё это написал. Вас в чём-то убедить всё равно не получится. Ветка уже давно живёт на искусственном дыхании, а сейчас уже, похоже, погрузилась в кому. Только время зря потратил. Обещаю на вашу пропаганду больше реагировать не буду.
Відео з Дрогобича: агенти кремля дійшли то того що в цивільному одязі без опізнавальних знаків просто серед білого дня пресували перехожого і в результаті спакували в цивільне авто, розштовхуючи жінок.