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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:36
В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 5wLoCs8AZQ
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