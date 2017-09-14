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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13344133451334613347
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:36

В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
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