На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців
Давайте прекратим увиливать. У вас есть юридическое образование или это непрофессиональный протест копипаста деятельности журналистов? И вообще вишенкой на торте будет что журналистов которых поддерживало USAID. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
Можно теперь на генпрокуратуру и спецпрокуратуру антикор направить 2 запроса. Согласно решениям МОЗ ФИО 74 человек занимающих должности прокуроров были лишены инвалидности. Если такое решение есть конечно. 4. Прокурор зобов’язаний: 4) додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Не страдает ли авторитет Генпрокуратуры от действий указанных 74 людей )
"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы, здоровы", - отметил он.
При этом Артюх отметил, что спасательные службы работают над ликвидацией последствий, тушением пожаров. По его словам, происходит поквартирный обход в многоэтажках по оказанию помощи пострадавшим людям.
В Сумах уже 74 раненых, среди которых 13 детей в результате ракетной атаки РФ по жилому кварталу города. Об этом сообщает Сумской городской совет.
"Как сообщили в отделе "Служба 15-80" департамента инфраструктуры города, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, холодная вода - в шести. Энергетики еще обобщают данные", - добавили в сообщении.
По информации Сумской областной прокуратуры, 24 марта 2025 года около 14:00 ч враг нанес, по предварительным данным, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу г. Сумы.
Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.