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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13345133461334713348>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:36

В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
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1
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:13

  hxbbgaf написав:В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 5wLoCs8AZQ


На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:22

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 5wLoCs8AZQ


На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне правки до закону "Про запобігання корупції", які можуть суттєво послабити механізм моніторингу способу життя (МСЖ) держслужбовців

Давайте прекратим увиливать. У вас есть юридическое образование или это непрофессиональный протест копипаста деятельности журналистов?
И вообще вишенкой на торте будет что журналистов которых поддерживало USAID. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:09

щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:12

  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Нет. Оно просто когда видео из Дрогобыча смотришь, то кажется Сумы можно не заметить.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:28

  hxbbgaf написав:В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
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Можно теперь на генпрокуратуру и спецпрокуратуру антикор направить 2 запроса.
Согласно решениям МОЗ ФИО 74 человек занимающих должности прокуроров были лишены инвалидности. Если такое решение есть конечно.
4. Прокурор зобов’язаний:
4) додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Не страдает ли авторитет Генпрокуратуры от действий указанных 74 людей )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:30

  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Смішно тобі ?
Сиди собі за хребтом, мовчи і уважно читай

Россия ударила ракетой по Сумах: десятки раненых, среди них есть дети
"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы, здоровы", - отметил он.

При этом Артюх отметил, что спасательные службы работают над ликвидацией последствий, тушением пожаров. По его словам, происходит поквартирный обход в многоэтажках по оказанию помощи пострадавшим людям.


Ракетный удар по Сумах: количество раненых возросло до 74
В Сумах уже 74 раненых, среди которых 13 детей в результате ракетной атаки РФ по жилому кварталу города. Об этом сообщает Сумской городской совет.

"Как сообщили в отделе "Служба 15-80" департамента инфраструктуры города, газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, холодная вода - в шести. Энергетики еще обобщают данные", - добавили в сообщении.

По информации Сумской областной прокуратуры, 24 марта 2025 года около 14:00 ч враг нанес, по предварительным данным, ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу г. Сумы.

Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:53

  pesikot написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Смішно тобі ?
Сиди собі за хребтом, мовчи і уважно читай

Россия ударила ракетой по Сумах: десятки раненых, среди них есть дети
"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы, здоровы", - отметил он.

Ракетный удар по Сумах: количество раненых возросло до 74
В Сумах уже 74 раненых, среди которых 13 детей в результате ракетной атаки РФ по жилому кварталу города. Об этом сообщает Сумской городской совет.
Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.

так ти ж це й хотів, вічної війни до покращених позицій. то для чого скидуєш. Спитай цих поранених чого вони хочуть справедливої війни чи несправедливого миру
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:59

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Смішно тобі ?
Сиди собі за хребтом, мовчи і уважно читай

Россия ударила ракетой по Сумах: десятки раненых, среди них есть дети
"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы, здоровы", - отметил он.

Ракетный удар по Сумах: количество раненых возросло до 74
В Сумах уже 74 раненых, среди которых 13 детей в результате ракетной атаки РФ по жилому кварталу города. Об этом сообщает Сумской городской совет.
Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение.

так ти ж це й хотів, вічної війни до покращених позицій. то для чого скидуєш. Спитай цих поранених чого вони хочуть справедливої війни чи несправедливого миру

Я приду до тебе, стукну тебе бітою по голові і запитаю:
-- Ти хочешь ще раз по голові чи несправедливо віддашь все своє майно ?

Те, що ти мразота, так не потрібно це повторювати )

Достатньо того факту, що ти, будучи ТВО начальника відділення банку і не віддавав кошти вкладникам, вже знаючи, що буде тимчасова адміністрація в банку
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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