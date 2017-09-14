Роль власника компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва поточної версії бестселера Model Y вплинуло на продажі.
stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми. Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.
Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.
stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми. Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.
Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.