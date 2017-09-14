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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13345133461334713348
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Скоріш це затишок перед бурею. Он влада максимально готується розганяти Майдан після того. як народу оголосять умови.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:27

  _hunter написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

И это тоже. Но, скорее всего, народ начинает потихоньку осознавать - как именно все закончится...

Как? Я блондинка, не держите интригу, у меня нет прямого доступа к комнате 8 часовых переговоров оркостана в ЕйЯрде ) а у вас с Летусроком есть походу )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:38

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Скоріш це затишок перед бурею. Он влада максимально готується розганяти Майдан після того. як народу оголосять умови.

Мені цікаво, як ти в унітаз попадаєшь, з такими ментальними здібностями )

"Народу оголосять умови" - це нарративи російської пропаганди, які захребетники сюди тащать

А хто був автор того законопроекту ?
Той, кого проросійські захребетники обожнюють )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 24 бер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:39

  stm написав:
  _hunter написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

И это тоже. Но, скорее всего, народ начинает потихоньку осознавать - как именно все закончится...

Как? Я блондинка, не держите интригу, у меня нет прямого доступа к комнате 8 часовых переговоров оркостана в ЕйЯрде ) а у вас с Летусроком есть походу )))

Доступ у них есть только к российским ТГ-помойкам, откуда они черпают, обеими руками, "ценную" информацию
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Продажі Tesla в Європі обвалилися: компанію випередили електромобілі Volkswagen та BMW
Роль власника компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва поточної версії бестселера Model Y вплинуло на продажі.

А что случилось ? ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...


Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми.
Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.

Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:19

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...


Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми.
Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.

Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.

Вы пользуетесь Дией? Это неудобно?
stm
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