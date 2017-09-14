Роль власника компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва поточної версії бестселера Model Y вплинуло на продажі.
stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми. Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.
Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.
stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...
Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми. Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.
Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.
Вы пользуетесь Дией? Это неудобно? Да, минцифры тоже имело финансирование, но ВИЧ это Минздрав. Я понимаю что когда в Польше переживаешь любое мин. херово. Беженство - это программы ЕС, мы ВПО даём - это соц.политики. Так что конкретно и где вас беспокоит?
Знаєте, і так, і ні. Ну, показує там мій диплом – і що з того? Перереєструвати авто – стара реєстрація. Змінити прописку – якщо ти чоловік, то ні, якщо ні – то не можна в зоні бойових дій. Новини та соцопитування – це рівень дитячого садка.
Такі ж 'дії' є й в інших країнах.
Але про що ми? Мене нічого не турбує – це ви про ВІЛ написали. Мене турбують ці люди, але як кажуть міністри вони страждають через 'переоцінену' проблему, і не наводжу їх у приклад, де це недоречно. Це питання до переоцінених людей, тих які не звільнили жодного прокурора.
ААААААА, чомусь згадалось про резиновий захист, який на олх продавався, той що був безкоштовно по усайді. цікаво чи зараз теж так))) ПС. Перевірив, все на місці, мабуть остатки розпродують.