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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13346133471334813349>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Скоріш це затишок перед бурею. Он влада максимально готується розганяти Майдан після того. як народу оголосять умови.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:27

  _hunter написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

И это тоже. Но, скорее всего, народ начинает потихоньку осознавать - как именно все закончится...

Как? Я блондинка, не держите интригу, у меня нет прямого доступа к комнате 8 часовых переговоров оркостана в ЕйЯрде ) а у вас с Летусроком есть походу )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:38

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

Скоріш це затишок перед бурею. Он влада максимально готується розганяти Майдан після того. як народу оголосять умови.

Мені цікаво, як ти в унітаз попадаєшь, з такими ментальними здібностями )

"Народу оголосять умови" - це нарративи російської пропаганди, які захребетники сюди тащать

А хто був автор того законопроекту ?
Той, кого проросійські захребетники обожнюють )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 24 бер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:39

  stm написав:
  _hunter написав:
  Letusrock написав:щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?

И это тоже. Но, скорее всего, народ начинает потихоньку осознавать - как именно все закончится...

Как? Я блондинка, не держите интригу, у меня нет прямого доступа к комнате 8 часовых переговоров оркостана в ЕйЯрде ) а у вас с Летусроком есть походу )))

Доступ у них есть только к российским ТГ-помойкам, откуда они черпают, обеими руками, "ценную" информацию
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Продажі Tesla в Європі обвалилися: компанію випередили електромобілі Volkswagen та BMW
Роль власника компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва поточної версії бестселера Model Y вплинуло на продажі.

А что случилось ? ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...


Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми.
Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.

Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:19

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:. Как Вы относитесь к закрытию программ USAID? Как украинца Вас не беспокоит что вил инфицированные обеспечены лекарствами на 2 месяца, а дальше сами...


Знаєте, вибачте що влажу у Ваші роздуми.
Але ні не беспокоит, бо якщо взяти наше цифрове міністерство з переоціненою кібербезпекою який також фінансувався звідти, то претензії було б добре пред'явити туди, забагато крали. І не погано було б провести дослідження бо з великою вірогідністю ті ліки кому потрібно не отимував, а то ще й платив за це сам.

Те саме як з програмами для біженців, є люди яким вони дійсно потрібні, а є із-за яких вони її не отримуюють, і перше їх чомусь не колишить.

Вы пользуетесь Дией? Это неудобно?
Да, минцифры тоже имело финансирование, но ВИЧ это Минздрав. Я понимаю что когда в Польше переживаешь любое мин. херово. Беженство - это программы ЕС, мы ВПО даём - это соц.политики.
Так что конкретно и где вас беспокоит?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракетный удар по Сумам: количество раненых возросло до 88
В Сумах в результате российской атаки пострадали десятки людей – среди них есть и дети. Об этом сообщает Сумской городской совет.

Обновлено 19:28:Пресс-служба Сумского горсовета проинформировала, что в результате российского ракетного удара по городу пострадали по меньшей мере 88 человек.

В горсовете также уточнили, что среди пострадавших – 17 детей.

Ранее было известно о 74 раненых, среди которых 13 детей.


Но захребетники так и не поняли, что войну хочет продолжать Путин и только Путин
И это на на 4-ый год войны

Почему захребетники не хотят этого видеть или понять ? Это уже вопрос к их ментальным способностям
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Вы пользуетесь Дией? Это неудобно?


Знаєте, і так, і ні. Ну, показує там мій диплом – і що з того?
Перереєструвати авто – стара реєстрація.
Змінити прописку – якщо ти чоловік, то ні, якщо ні – то не можна в зоні бойових дій.
Новини та соцопитування – це рівень дитячого садка.

Такі ж 'дії' є й в інших країнах.

Але про що ми? Мене нічого не турбує – це ви про ВІЛ написали. Мене турбують ці люди, але як кажуть міністри вони страждають через 'переоцінену' проблему, і не наводжу їх у приклад, де це недоречно. Це питання до переоцінених людей, тих які не звільнили жодного прокурора.

ААААААА, чомусь згадалось про резиновий захист, який на олх продавався, той що був безкоштовно по усайді. цікаво чи зараз теж так)))
ПС. Перевірив, все на місці, мабуть остатки розпродують.
BeneFuckTor
 
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