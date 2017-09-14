|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 24 бер, 2025 20:59
BeneFuckTor написав: stm написав:
Вы пользуетесь Дией? Это неудобно?
Знаєте, і так, і ні. Ну, показує там мій диплом – і що з того?
Перереєструвати авто – стара реєстрація.
Змінити прописку – якщо ти чоловік, то ні, якщо ні – то не можна в зоні бойових дій.
Новини та соцопитування – це рівень дитячого садка.
Такі ж 'дії' є й в інших країнах.
Але про що ми? Мене нічого не турбує – це ви про ВІЛ написали. Мене турбують ці люди, але як кажуть міністри вони страждають через 'переоцінену' проблему, і не наводжу їх у приклад, де це недоречно. Це питання до переоцінених людей, тих які не звільнили жодного прокурора.
ААААААА, чомусь згадалось про резиновий захист, який на олх продавався, той що був безкоштовно по усайді. цікаво чи зараз теж так)))
ПС. Перевірив, все на місці, мабуть остатки розпродують.
Смотрите, по прокурорам. Я написала их обязательства. И да, у прокуратуры нет возможности направить их на повторную МСЕК. Но у суда есть такая возможность. Вопрос есть ли факт лишения их инвалидности МОЗ. Есть ли факт ежегодной секретной проверки их добропорядочности (у них там законодательно закреплена эта проверка) где документом зафиксированна невозможность довести соответствие этике в связи с наличием факта лишения инвалидности. Генпрокурор - это директор конторы. Смотрите вы налажали на работе, я могу крутить носом и говорить что там все лажеры редкостные и надо нафиг закрыть весь концерн и помимо вас всю контору отправить в ликвидацию, верно? А лучше вообще сказать что Польша несостоявшееся государство.
Из прикольного, что инвалидность они получали что бы уволить было сложнее. Они не потеряли инвалидность, есть такое понятие утрата инвалидности, которая наступает при нежелании человека проходить ежегодную МСЕК, они лишены инвалидности.
Далее есть спец.прокуратура. Инвалидность давала деньги, это нанесение ущерба государству. Было ли открыто дело о факте нарушения возможного Набу и спец.прокуротурой?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5594
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 бер, 2025 21:26
Тепер молодість триває до 45 років, середній вік — до 60, похилий — до 75, старечий — до 90, а 90+ — це вже довголіття, — директорка Інституту демографії.
ㅤhttps://t.me/kievinfo_kyiv/64286
Знайшли обґрунтування мобілізаційного віку
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35552
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8148 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 21:31
pesikot написав:
Достатньо того факту, що ти, будучи ТВО начальника відділення банку і не віддавав кошти вкладникам, вже знаючи, що буде тимчасова адміністрація в банку
ще одна тема в якій ти як "фінансовий гуру" виявився нулем.
Уяви що відділення банку може віддати депозит (в умовах черг бажаючих цей депозит терміново забрати) тільки після інкасації готівки з центрального офісу.
Або якщо б ЦО по безналу купив кеш для нас від Привата, Промінвеста і ко.
То що я міг віддати цікаво? хіба рекламні буклети))
Не кажучи про те що існувало внутрішнє розпорядження що видача депозиту (навіть 100 євро) тільки по узгодженню з ЦО
pesikot написав:
Доступ у них есть только к российским ТГ-помойкам, откуда они черпают, обеими руками, "ценную" информацию
знову в штангу? я поза російським інфополем ще з епохи становлення ictv та інших. новини про суд над О.Джей Сімпсоном мені були цікавіші ніж концерт кобзона
Востаннє редагувалось Letusrock
в Пон 24 бер, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2183
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 бер, 2025 21:35
Faceless написав:
Тепер молодість триває до 45 років, середній вік — до 60, похилий — до 75, старечий — до 90, а 90+ — це вже довголіття, — директорка Інституту демографії.
ㅤhttps://t.me/kievinfo_kyiv/64286
Знайшли обґрунтування мобілізаційного віку
У 2023 середній вік М у домені .ua 57 р., був
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38878
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1597 раз.
- Подякували: 2808 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 21:50
Letusrock написав: pesikot написав:
Достатньо того факту, що ти, будучи ТВО начальника відділення банку і не віддавав кошти вкладникам, вже знаючи, що буде тимчасова адміністрація в банку
ще одна тема в якій ти як "фінансовий гуру" виявився нулем.
Уяви що відділення банку може віддати депозит (в умовах черг бажаючих цей депозит терміново забрати) тільки після інкасації готівки з центрального офісу.
Або якщо б ЦО по безналу купив кеш для нас від Привата, Промінвеста і ко.
То що я міг віддати цікаво? хіба рекламні буклети))
Не кажучи про те що існувало внутрішнє розпорядження що видача депозиту (навіть 100 євро) тільки по узгодженню з ЦО
А навіщо ти підставляв своє "чесне" і збирав депозити з клієнтів, якщо знав що віддача від тебе не залежить?
тобі заплатили і ти з радістю пішов організовувати піраміду?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25877
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:28
budivelnik написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Достатньо того факту, що ти, будучи ТВО начальника відділення банку і не віддавав кошти вкладникам, вже знаючи, що буде тимчасова адміністрація в банку
ще одна тема в якій ти як "фінансовий гуру" виявився нулем.
Уяви що відділення банку може віддати депозит (в умовах черг бажаючих цей депозит терміново забрати) тільки після інкасації готівки з центрального офісу.
Або якщо б ЦО по безналу купив кеш для нас від Привата, Промінвеста і ко.
То що я міг віддати цікаво? хіба рекламні буклети))
Не кажучи про те що існувало внутрішнє розпорядження що видача депозиту (навіть 100 євро) тільки по узгодженню з ЦО
А навіщо ти підставляв своє "чесне" і збирав депозити з клієнтів, якщо знав що віддача від тебе не залежить?
тобі заплатили і ти з радістю пішов організовувати піраміду?
а будівельник зпоює українців
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38878
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1597 раз.
- Подякували: 2808 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:36
budivelnik написав:
А навіщо ти підставляв своє "чесне" і збирав депозити з клієнтів, якщо знав що віддача від тебе не залежить?
тобі заплатили і ти з радістю пішов організовувати піраміду?
ще один "банкір-теоретик"?
прослідкуйте як змінювалась ситуація в світі починаючи з іпотечної кризи в США.
ще на початку 2008 наш банк як і двісті інших в Україні процвітали. А протягом року збанкротувало багато банків, деякі навіть з першої двадцятки. То все фін.піраміди по вашому?
І збирав їх не я, а папіреднік, який чухнув коли зрозумів розмір колапсу що насувається. От так вчорашнй студент зробив мега стрибок по карєрі опинившись під час ідеального шторму за кермом корабля що тоне
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2183
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:03
flyman написав:
а будівельник зпоює українців
От тільки є одна відмінність...
Якщо людина платить в магазині 100 грн - то отримує те за що заплатила, а не обіцянку що колись хтось віддасть.
Тому не треба порівнювати непорівнювальне.
І збирав їх не я, а папіреднік, який чухнув коли зрозумів розмір колапсу що насувається.
Так ти виявляється не розумний кидала.
Ти дурний кидала, якому впарили обовязок повертати чужі борги....
От так вчорашнй студент зробив мега стрибок по карєрі опинившись під час ідеального шторму за кермом корабля що тоне
Так це стандартний розвод на жадібність...
В твоєму випадку тебе розвели пообіцявши карєру...
Памятаєш мультфільмНа дурака не нужен нож , ему покажеш медний грош и делай с ним што хош...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25877
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:11
Letusrock написав:
ще один "банкір-теоретик"?
прослідкуйте як змінювалась ситуація в світі починаючи з іпотечної кризи в США.
ще на початку 2008 наш банк як і двісті інших в Україні процвітали. А протягом року збанкротувало багато банків, деякі навіть з першої двадцятки. То все фін.піраміди по вашому?
Я "банкир-теоретик". ) Где-то читал, что банковская система с частичным резервирование (неполным покрытием обязательств банка) рано или поздно приводит к банкротству.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1988
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|90437
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|265250
|
|
|6076
|914893
|
|