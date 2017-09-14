BeneFuckTor написав:

stm написав: Вы пользуетесь Дией? Это неудобно? Вы пользуетесь Дией? Это неудобно?

Знаєте, і так, і ні. Ну, показує там мій диплом – і що з того?Перереєструвати авто – стара реєстрація.Змінити прописку – якщо ти чоловік, то ні, якщо ні – то не можна в зоні бойових дій.Новини та соцопитування – це рівень дитячого садка.Такі ж 'дії' є й в інших країнах.Але про що ми? Мене нічого не турбує – це ви про ВІЛ написали. Мене турбують ці люди, але як кажуть міністри вони страждають через 'переоцінену' проблему, і не наводжу їх у приклад, де це недоречно. Це питання до переоцінених людей, тих які не звільнили жодного прокурора.ААААААА, чомусь згадалось про резиновий захист, який на олх продавався, той що був безкоштовно по усайді. цікаво чи зараз теж так)))ПС. Перевірив, все на місці, мабуть остатки розпродують.