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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 бер, 2025 00:27
detroytred написав:
Відбувається щось начебто і зрозуміле, і в той же час мутне.
Делегація в Ріяд - два представники військового напряму (Умєров і Паліса).
Заява Умєрова, що розмовляли про енергетику. Тобто за безпеку енергетичних об'єктів.
В той же час Трамп заявив, що по мінералам все домовлено. Буде угода. (Не оте раніше про угоду про майбутню угоду, а вже повноцінна угода).
В той же час Трамп концентрує увагу на АЕС. І портах.
Рашковани упирають стосовно Чорного моря. Тобто про поставки зброї морем.
Знов голоси про зернову угоду...
В той же час рашолохторату подають думку, що Трампу невідно завершення війни, бо тоді зникне ричаг тиску на рфію. Що треба готуватися до довгої війни.
А Трамп не збирається ні Україну накачати зброєю (аби примусити рфію до миру через силу), ні санкції на рфію посилити. Повністю відморозився від лижні, в яку його намагаються Європа, Британія та Україна поставити своєю згодою на перемир'я.
Європа ж коники видає стосовно реальної згоди на посилення підтримки. Замість 40 млрд. ініціативи Каллас зі скрипом погодились на 5.
Картина -- всі чогось очікують. Витримується баланс збереження ситуації. Тільки слова та сцени ганяють.
Особливо показовим є оте нещодавнє інтерв'ю Павела...
І якимось дивним чином всі учасники мають свої дивіденди за поточних подій.
Може тому, що Трамп в цейтноті, а Путін в цугцвангу, а ЄС і Україна ні.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 00:36
flyman написав:
Може тому, що Трамп в цейтноті, а Путін в цугцвангу, а ЄС і Україна ні.
Саме так.
Перші двоє про щось домовляються і гадають, що інші візьмуть під козирьок до виконання, а друга пара опускає їх в свою реальність.
В принципі, так само, як до цього Трамп-Європа-Україна домовились на 30-ти дневне перемир'я і гадали, що рфія візьме до виконання.
Пінг-понг..
Комедія..
Вже б сіли всі за стіл Штати-Європа-Україна-рфія-Китай-Турція і домовлялися.
Питання: чого всі очікують?
І чому?
До речі, оцей фінт з перемир'ям (щоб рфія вертілася з відмовою)
Україна могла провернути ще рік назад. Ще за Байдена. Який був повністю на боці України. Тому вимушений був би посилити тиск на рфію.
А не чекати Трампа.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:11
detroytred написав:
...........
До речі, оцей фінт з перемир'ям (щоб рфія вертілася з відмовою)
Україна могла провернути ще рік назад. Ще за Байдена. Який був повністю на боці України. Тому вимушений був би посилити тиск на рфію.
А не чекати Трампа.
Это у вас слегка розовые представления.
Ничего бы не изменилось и при Байдене после нашего предложения о перемирии.
Тогда никто не сомневался (может, почти никто), что Путин хочет продолжать войну, но никто давление слишком сильно не усиливал.
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