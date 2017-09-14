RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13347133481334913350
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:11

  detroytred написав:...........
До речі, оцей фінт з перемир'ям (щоб рфія вертілася з відмовою)
Україна могла провернути ще рік назад. Ще за Байдена. Який був повністю на боці України. Тому вимушений був би посилити тиск на рфію.
А не чекати Трампа.
Это у вас слегка розовые представления.
Ничего бы не изменилось и при Байдене после нашего предложения о перемирии.
Тогда никто не сомневался (может, почти никто), что Путин хочет продолжать войну, но никто давление слишком сильно не усиливал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:26

БЕРЛИН, 21 марта (Рейтер) - Бюджетный комитет Германии в пятницу одобрил выделение Украине еще 3 миллиардов евро (3,25 миллиарда долларов) военной помощи после того, как будущий канцлер Фридрих Мерц провел реформы по увеличению инвестиций в оборону.
https://www.reuters.com/world/europe/german-budget-committee-gives-green-light-3-bln-euros-ukraine-aid-2025-03-21/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:...........
До речі, оцей фінт з перемир'ям (щоб рфія вертілася з відмовою)
Україна могла провернути ще рік назад. Ще за Байдена. Який був повністю на боці України. Тому вимушений був би посилити тиск на рфію.
А не чекати Трампа.
Это у вас слегка розовые представления.
Ничего бы не изменилось и при Байдене после нашего предложения о перемирии.
Тогда никто не сомневался (может, почти никто), что Путин хочет продолжать войну, но никто давление слишком сильно не усиливал.

Але рфія виглядала б в ще більше негативному світі.

І головне -- отой період пісень, що партнери не давлять на Україну стовно перемовин, пам'ятаєте? Що "Україна сама буде вирішувати, коли піти на перемовини."
Його б не було.

Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони.
detroytred
 
Повідомлень: 23720
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:35

  ЛАД написав:
БЕРЛИН, 21 марта (Рейтер) - Бюджетный комитет Германии в пятницу одобрил выделение Украине еще 3 миллиардов евро (3,25 миллиарда долларов) военной помощи после того, как будущий канцлер Фридрих Мерц провел реформы по увеличению инвестиций в оборону.
https://www.reuters.com/world/europe/german-budget-committee-gives-green-light-3-bln-euros-ukraine-aid-2025-03-21/

За те, що спротив України агресії рфії надав можливість Німеччини зняти оте конституційне обмеження, ганси могли б розщедритися на на порядок більші суми.
detroytred
 
Повідомлень: 23720
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:39

  detroytred написав:
Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони.

И не говорите, вот это пришлось отключать самолёты и забирать разведку. Да, ещё говорить Виткофу о референдумах на этих как их там... Пришлось объяснять портретом доблесть оркостана. Невыносимые муки. В чём прымусылы обыдви стороны? вы внимательны всегда и читаете. В чём примус оркостана?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5595
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:46

  stm написав:
  detroytred написав:
Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони.

И не говорите, вот это пришлось отключать самолёты и забирать разведку. Да, ещё говорить Виткофу о референдумах на этих как их там... Пришлось объяснять портретом доблесть оркостана. Невыносимые муки. В чём маме обыдви стороны, вы внимательны всегда и читаете. В чём примус оркостана?

До чого тут ваше "пришлось"?!

Ви знов тупо вигадуєте.
Якби "пришлось", то я так і написав би, що Трамп був вимушений співати про примус до миру обох сторін.
Але в мене ж чітко вказано -- про підстави. Тобто Трамп таким чином отримав підстави для співів про необхідність примусу до миру обох сторін.

Або читайте текст.
Або, якщо читаєте, то не вигадуйте.

Як Трамп збирався примушувати рфію у разі відмови від закінчення війни?
Подивіться в Трампа -- завалити Україну зброєю.

З.и.
Оця зміна позиції України на готовність до перемир'я -- це саме відмінне рішення за останній час.
По суті це пінок Трампу, що тепер йди і вмовляй рфію, а ми згодні на зупинку війни.
Називається "пас на трєнєра" -- трєнєр, йди тепер розбирайся, а ми не при дєлах. Тепер це твої справи, проблеми. Вирішуй.
Це загон Трампа в лижню.
Чому тільки так довго до цього допетрівали - хз.

Оцима наданням підстав та втратою часу лише дали змогу Трампу зійтися з пу.
Завдяки чому зросла ймовірність, що Трамп і Неньку поімєєт (АЕС, порти, мінерали, газосховища) і з пу частково домовиться.

А оця риторика Віткоффа і Ко зросла-посилилася саме від (після) з'ясування можливості зійтися з пу.
detroytred
 
Повідомлень: 23720
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13347133481334913350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 90454
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 265281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 914922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8111)
25.03.2025 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.