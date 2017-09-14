Это у вас слегка розовые представления.
Ничего бы не изменилось и при Байдене после нашего предложения о перемирии.
Тогда никто не сомневался (может, почти никто), что Путин хочет продолжать войну, но никто давление слишком сильно не усиливал.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:11
Это у вас слегка розовые представления.
Ничего бы не изменилось и при Байдене после нашего предложения о перемирии.
Тогда никто не сомневался (может, почти никто), что Путин хочет продолжать войну, но никто давление слишком сильно не усиливал.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:26
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:32
Але рфія виглядала б в ще більше негативному світі.
І головне -- отой період пісень, що партнери не давлять на Україну стовно перемовин, пам'ятаєте? Що "Україна сама буде вирішувати, коли піти на перемовини."
Його б не було.
Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:35
За те, що спротив України агресії рфії надав можливість Німеччини зняти оте конституційне обмеження, ганси могли б розщедритися на на порядок більші суми.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:39
И не говорите, вот это пришлось отключать самолёты и забирать разведку. Да, ещё говорить Виткофу о референдумах на этих как их там... Пришлось объяснять портретом доблесть оркостана. Невыносимые муки. В чём прымусылы обыдви стороны? вы внимательны всегда и читаете. В чём примус оркостана?
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:46
До чого тут ваше "пришлось"?!
Ви знов тупо вигадуєте.
Якби "пришлось", то я так і написав би, що Трамп був вимушений співати про примус до миру обох сторін.
Але в мене ж чітко вказано -- про підстави. Тобто Трамп таким чином отримав підстави для співів про необхідність примусу до миру обох сторін.
Або читайте текст.
Або, якщо читаєте, то не вигадуйте.
Як Трамп збирався примушувати рфію у разі відмови від закінчення війни?
Подивіться в Трампа -- завалити Україну зброєю.
З.и.
Оця зміна позиції України на готовність до перемир'я -- це саме відмінне рішення за останній час.
По суті це пінок Трампу, що тепер йди і вмовляй рфію, а ми згодні на зупинку війни.
Називається "пас на трєнєра" -- трєнєр, йди тепер розбирайся, а ми не при дєлах. Тепер це твої справи, проблеми. Вирішуй.
Це загон Трампа в лижню.
Чому тільки так довго до цього допетрівали - хз.
Оцима наданням підстав та втратою часу лише дали змогу Трампу зійтися з пу.
Завдяки чому зросла ймовірність, що Трамп і Неньку поімєєт (АЕС, порти, мінерали, газосховища) і з пу частково домовиться.
А оця риторика Віткоффа і Ко зросла-посилилася саме від (після) з'ясування можливості зійтися з пу.
Додано: Вів 25 бер, 2025 03:26
українській владі вибили з під ніг табуретку.
Без опори під ногами ще не на такі фінти підеш.
Парадокс в тім, що минулого року взагалі не прораховували ймовірність що стане презедентом трамп, але якщо буде перемирря то Україні залишається надіятись що виберуть послідовника трампа бо інакше рф нападе.
Додано: Вів 25 бер, 2025 03:38
Того хто перший почув гуркіт його залізних копит
Додано: Вів 25 бер, 2025 03:47
За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти.
за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя.
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