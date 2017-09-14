Додано: Вів 25 бер, 2025 01:46

stm написав: detroytred написав:

Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони. Тобто не було б підстав у Трампа для пісні про те, що йому потрібно примусити до миру саме обидві сторони.

И не говорите, вот это пришлось отключать самолёты и забирать разведку. Да, ещё говорить Виткофу о референдумах на этих как их там... Пришлось объяснять портретом доблесть оркостана. Невыносимые муки. В чём маме обыдви стороны, вы внимательны всегда и читаете. В чём примус оркостана? И не говорите, вот это пришлось отключать самолёты и забирать разведку. Да, ещё говорить Виткофу о референдумах на этих как их там... Пришлось объяснять портретом доблесть оркостана. Невыносимые муки. В чём маме обыдви стороны, вы внимательны всегда и читаете. В чём примус оркостана?

До чого тут ваше "пришлось"?!Ви знов тупо вигадуєте.Якби "пришлось", то я так і написав би, що Трамп був вимушений співати про примус до миру обох сторін.Але в мене ж чітко вказано -- про підстави. Тобто Трамп таким чином отримав підстави для співів про необхідність примусу до миру обох сторін.Або читайте текст.Або, якщо читаєте, то не вигадуйте.Як Трамп збирався примушувати рфію у разі відмови від закінчення війни?Подивіться в Трампа -- завалити Україну зброєю.З.и.Оця зміна позиції України на готовність до перемир'я -- це саме відмінне рішення за останній час.По суті це пінок Трампу, що тепер йди і вмовляй рфію, а ми згодні на зупинку війни.Називається "пас на трєнєра" -- трєнєр, йди тепер розбирайся, а ми не при дєлах. Тепер це твої справи, проблеми. Вирішуй.Це загон Трампа в лижню.Чому тільки так довго до цього допетрівали - хз.Оцима наданням підстав та втратою часу лише дали змогу Трампу зійтися з пу.Завдяки чому зросла ймовірність, що Трамп і Неньку поімєєт (АЕС, порти, мінерали, газосховища) і з пу частково домовиться.А оця риторика Віткоффа і Ко зросла-посилилася саме від (після) з'ясування можливості зійтися з пу.