Трамповекторники это кто? Альтернатива длягермании. Культ сумасшедшего портрета, блин. Больше сумасшедших в хату адекватных )))
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Додано: Вів 25 бер, 2025 09:04
Додано: Вів 25 бер, 2025 09:27
Не тільки.
Це ще а-ля орбани, фіци.
Якщо вони безумні, то всі інші, хто має з ними хоч якісь справи (тобто можновладці Європи - від керівництва ЄС до керівництва країн) хто?
Як мінімум, ідіоти.
Додано: Вів 25 бер, 2025 09:36
В принципі, да.
Різні речі: зупинка війни (перемир'я) і мир.
Адміністрація Трампа чітко вказала свою ціль -- зупинка війни. Мир потім.
*Про це сказала речниця держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ.
"Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", - заявила вона журналістам.
Водночас Брюс не відповіла на питання, чи можна довіряти очільникові Кремля Володимиру Путіну. Вона сказала, що головне - це результат переговорів.
"Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що врешті-решт буде в кінці", - підсумувала посадовиця.*
По суті повторюється історія Мінських.
От тільки для Мінських тоді підставою був Іловайськ, Дебальцеве. Коли рфія диктувала "мир" з позиції сили.
Тепер такою підставою виступає сам Трамп. Погрозами постачань зброї, розвідданих.
Але за віконцем 2025 рік. І українці з європейцями вказали американцям, що підстави в них слабенькі. А удари по отому шляху америко-казахсього газу, по Енгельсу натякнули, що підстави є у них самих.
Чого всі чекають?)))
Чи є в рфії козирі.
(Отже Трамп саме на відсутність в Зе козирів зробив упор. А також наголосив, що рфія поки лише 20% потужності)) застосовувала).
І от після цього вже й почнуться реальні перемовини.
Коли наочно з'ясується голий чи ні кароль (з арєшніками, вжуууух-дивізіями або ще якимось міфами).
Трамп з пу відверто стєбьотся...
Хоча всіляко демонструє, що обіймається.
Хоча. Стебьотся-то він майже з усіх. Тільки з деякими отак - обіймаючись.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:00
Не знаю хто там оцінює Трампа гарний він чи паганий. Якщо що, то особисто я намагаюся не оперувати в таких категоріях, не робити загальних оцінок.
А от стосовно провини дивіться --- отже не хтось інший, а сам Трамп визначив, що провина за війну (що вона сталася) на Байдені.
Не на Україні чи українцях, а саме на Байдені.
Так і вказав.
Сам Трамп.
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:04
ого будівельник раптом став переляканим, забоявся працювати в умовах кризи 2008? Я мав звільнитись разом з екс-шефом чи як?
В чому розвод поясни: я отримав унікальний досвід роботи керівником філії в кризових умовах, на шару, без жодних наслідків, все згідно чинного законодавства, без хабарів та ще й з/п платили з соц.пакетом. А з більшістю вкладників ми не раз мило спілкувались після цього на вулиці, на відміну від будівельників вони більш розуміли на кому лежала відповідальність за неповернення депозитів
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:09
Нет, Бетон я уже вам завидую. Почему моя мама меня родила с мозгами, вот была бы вами и не переживала, а радовалась, как ребёнок )
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:10
О, вітаю, колега.
Варто зазначити що світову кризу 2008-2009 наша банк. система пройшла ще відносно непогано. Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:16
Натрапив на стару статтю:
Тут більш, ніж прямо та наглядно, чітко видна головна причина війни.
Самий шик це останній абзац:
*Судячи зі слів прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, якщо в кінцевому рахунку вдасться уникнути самого факту нового вторгнення російських військ в Україну, у Вашингтоні вважатимуть це успішним результатом всіх переговорів.*
Тобто перемовини між Байденом і пу виявилися неуспішними.
Дрібниця-то яка...
Лише повномасштабне вторгнення відбулося.
А стосовно руху в НАТО самі Штати, а також Німеччина і Ко, на зараз надають чітку відповідь.
Але...
Вторгнення відбулося.
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