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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13348133491335013351
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:04

  detroytred написав:Тому да, зміна орієнтиру тільки за зміни еліт, можновладців. На трампоновекторників.

Трамповекторники это кто? Альтернатива длягермании. Культ сумасшедшего портрета, блин. Больше сумасшедших в хату адекватных )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:27

  stm написав:
  detroytred написав:Тому да, зміна орієнтиру тільки за зміни еліт, можновладців. На трампоновекторників.

Трамповекторники это кто? Альтернатива длягермании. Культ сумасшедшего портрета, блин. Больше сумасшедших в хату адекватных )))

Не тільки.
Це ще а-ля орбани, фіци.

Якщо вони безумні, то всі інші, хто має з ними хоч якісь справи (тобто можновладці Європи - від керівництва ЄС до керівництва країн) хто?
Як мінімум, ідіоти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:36

  fox767676 написав:За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти.
за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя.

В принципі, да.

Різні речі: зупинка війни (перемир'я) і мир.
Адміністрація Трампа чітко вказала свою ціль -- зупинка війни. Мир потім.

*Про це сказала речниця держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ.
"Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", - заявила вона журналістам.

Водночас Брюс не відповіла на питання, чи можна довіряти очільникові Кремля Володимиру Путіну. Вона сказала, що головне - це результат переговорів.
"Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що врешті-решт буде в кінці", - підсумувала посадовиця.*
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-per ... zhdep-ssha

По суті повторюється історія Мінських.
От тільки для Мінських тоді підставою був Іловайськ, Дебальцеве. Коли рфія диктувала "мир" з позиції сили.
Тепер такою підставою виступає сам Трамп. Погрозами постачань зброї, розвідданих.

Але за віконцем 2025 рік. І українці з європейцями вказали американцям, що підстави в них слабенькі. А удари по отому шляху америко-казахсього газу, по Енгельсу натякнули, що підстави є у них самих.

Чого всі чекають?)))
Чи є в рфії козирі.
(Отже Трамп саме на відсутність в Зе козирів зробив упор. А також наголосив, що рфія поки лише 20% потужності)) застосовувала).
І от після цього вже й почнуться реальні перемовини.
Коли наочно з'ясується голий чи ні кароль (з арєшніками, вжуууух-дивізіями або ще якимось міфами).

Трамп з пу відверто стєбьотся...
Хоча всіляко демонструє, що обіймається.
Хоча. Стебьотся-то він майже з усіх. Тільки з деякими отак - обіймаючись.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:00

  Бетон написав:забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно

Не знаю хто там оцінює Трампа гарний він чи паганий. Якщо що, то особисто я намагаюся не оперувати в таких категоріях, не робити загальних оцінок.
А от стосовно провини дивіться --- отже не хтось інший, а сам Трамп визначив, що провина за війну (що вона сталася) на Байдені.
Не на Україні чи українцях, а саме на Байдені.

Так і вказав.
Сам Трамп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:04

  budivelnik написав:
От так вчорашнй студент зробив мега стрибок по карєрі опинившись під час ідеального шторму за кермом корабля що тоне
Так це стандартний розвод на жадібність... В твоєму випадку тебе розвели пообіцявши карєру...
Памятаєш мультфільм
На дурака не нужен нож , ему покажеш медний грош и делай с ним што хош...

ого будівельник раптом став переляканим, забоявся працювати в умовах кризи 2008? Я мав звільнитись разом з екс-шефом чи як?
В чому розвод поясни: я отримав унікальний досвід роботи керівником філії в кризових умовах, на шару, без жодних наслідків, все згідно чинного законодавства, без хабарів та ще й з/п платили з соц.пакетом. А з більшістю вкладників ми не раз мило спілкувались після цього на вулиці, на відміну від будівельників вони більш розуміли на кому лежала відповідальність за неповернення депозитів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:09

  Бетон написав:забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно

Нет, Бетон я уже вам завидую. Почему моя мама меня родила с мозгами, вот была бы вами и не переживала, а радовалась, как ребёнок )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:10

  tumos написав:
  Letusrock написав:ще один "банкір-теоретик"?

прослідкуйте як змінювалась ситуація в світі починаючи з іпотечної кризи в США.
ще на початку 2008 наш банк як і двісті інших в Україні процвітали. А протягом року збанкротувало багато банків, деякі навіть з першої двадцятки. То все фін.піраміди по вашому?

Я "банкир-теоретик". ) Где-то читал, что банковская система с частичным резервирование (неполным покрытием обязательств банка) рано или поздно приводит к банкротству.

О, вітаю, колега.
Варто зазначити що світову кризу 2008-2009 наша банк. система пройшла ще відносно непогано. Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:16

Натрапив на стару статтю:
https://www.rbc.ua/ukr/news/vstrecha-ba ... 21038.html

Тут більш, ніж прямо та наглядно, чітко видна головна причина війни.

Самий шик це останній абзац:
*Судячи зі слів прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, якщо в кінцевому рахунку вдасться уникнути самого факту нового вторгнення російських військ в Україну, у Вашингтоні вважатимуть це успішним результатом всіх переговорів.*

Тобто перемовини між Байденом і пу виявилися неуспішними.
Дрібниця-то яка...
Лише повномасштабне вторгнення відбулося.

А стосовно руху в НАТО самі Штати, а також Німеччина і Ко, на зараз надають чітку відповідь.
Але...
Вторгнення відбулося.
detroytred
 
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