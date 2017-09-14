Додано: Вів 25 бер, 2025 09:36

fox767676 написав: За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти.

за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя. За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти.за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя.

В принципі, да.Різні речі: зупинка війни (перемир'я) і мир.Адміністрація Трампа чітко вказала свою ціль -- зупинка війни. Мир потім.*Про це сказала речниця держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ."Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", - заявила вона журналістам.Водночас Брюс не відповіла на питання, чи можна довіряти очільникові Кремля Володимиру Путіну. Вона сказала, що головне - це результат переговорів."Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що врешті-решт буде в кінці", - підсумувала посадовиця.*По суті повторюється історія Мінських.От тільки для Мінських тоді підставою був Іловайськ, Дебальцеве. Коли рфія диктувала "мир" з позиції сили.Тепер такою підставою виступає сам Трамп. Погрозами постачань зброї, розвідданих.Але за віконцем 2025 рік. І українці з європейцями вказали американцям, що підстави в них слабенькі. А удари по отому шляху америко-казахсього газу, по Енгельсу натякнули, що підстави є у них самих.Чого всі чекають?)))Чи є в рфії козирі.(Отже Трамп саме на відсутність в Зе козирів зробив упор. А також наголосив, що рфія поки лише 20% потужності)) застосовувала).І от після цього вже й почнуться реальні перемовини.Коли наочно з'ясується голий чи ні кароль (з арєшніками, вжуууух-дивізіями або ще якимось міфами).Трамп з пу відверто стєбьотся...Хоча всіляко демонструє, що обіймається.Хоча. Стебьотся-то він майже з усіх. Тільки з деякими отак - обіймаючись.