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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13349133501335113352>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:04

  detroytred написав:Тому да, зміна орієнтиру тільки за зміни еліт, можновладців. На трампоновекторників.

Трамповекторники это кто? Альтернатива длягермании. Культ сумасшедшего портрета, блин. Больше сумасшедших в хату адекватных )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:27

  stm написав:
  detroytred написав:Тому да, зміна орієнтиру тільки за зміни еліт, можновладців. На трампоновекторників.

Трамповекторники это кто? Альтернатива длягермании. Культ сумасшедшего портрета, блин. Больше сумасшедших в хату адекватных )))

Не тільки.
Це ще а-ля орбани, фіци.

Якщо вони безумні, то всі інші, хто має з ними хоч якісь справи (тобто можновладці Європи - від керівництва ЄС до керівництва країн) хто?
Як мінімум, ідіоти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:36

  fox767676 написав:За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти.
за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя.

В принципі, да.

Різні речі: зупинка війни (перемир'я) і мир.
Адміністрація Трампа чітко вказала свою ціль -- зупинка війни. Мир потім.

*Про це сказала речниця держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ.
"Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", - заявила вона журналістам.

Водночас Брюс не відповіла на питання, чи можна довіряти очільникові Кремля Володимиру Путіну. Вона сказала, що головне - це результат переговорів.
"Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що врешті-решт буде в кінці", - підсумувала посадовиця.*
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-per ... zhdep-ssha

По суті повторюється історія Мінських.
От тільки для Мінських тоді підставою був Іловайськ, Дебальцеве. Коли рфія диктувала "мир" з позиції сили.
Тепер такою підставою виступає сам Трамп. Погрозами постачань зброї, розвідданих.

Але за віконцем 2025 рік. І українці з європейцями вказали американцям, що підстави в них слабенькі. А удари по отому шляху америко-казахсього газу, по Енгельсу натякнули, що підстави є у них самих.

Чого всі чекають?)))
Чи є в рфії козирі.
(Отже Трамп саме на відсутність в Зе козирів зробив упор. А також наголосив, що рфія поки лише 20% потужності)) застосовувала).
І от після цього вже й почнуться реальні перемовини.
Коли наочно з'ясується голий чи ні кароль (з арєшніками, вжуууух-дивізіями або ще якимось міфами).

Трамп з пу відверто стєбьотся...
Хоча всіляко демонструє, що обіймається.
Хоча. Стебьотся-то він майже з усіх. Тільки з деякими отак - обіймаючись.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:00

  Бетон написав:забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно

Не знаю хто там оцінює Трампа гарний він чи паганий. Якщо що, то особисто я намагаюся не оперувати в таких категоріях, не робити загальних оцінок.
А от стосовно провини дивіться --- отже не хтось інший, а сам Трамп визначив, що провина за війну (що вона сталася) на Байдені.
Не на Україні чи українцях, а саме на Байдені.

Так і вказав.
Сам Трамп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:04

  budivelnik написав:
От так вчорашнй студент зробив мега стрибок по карєрі опинившись під час ідеального шторму за кермом корабля що тоне
Так це стандартний розвод на жадібність... В твоєму випадку тебе розвели пообіцявши карєру...
Памятаєш мультфільм
На дурака не нужен нож , ему покажеш медний грош и делай с ним што хош...

ого будівельник раптом став переляканим, забоявся працювати в умовах кризи 2008? Я мав звільнитись разом з екс-шефом чи як?
В чому розвод поясни: я отримав унікальний досвід роботи керівником філії в кризових умовах, на шару, без жодних наслідків, все згідно чинного законодавства, без хабарів та ще й з/п платили з соц.пакетом. А з більшістю вкладників ми не раз мило спілкувались після цього на вулиці, на відміну від будівельників вони більш розуміли на кому лежала відповідальність за неповернення депозитів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:09

  Бетон написав:забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно

Нет, Бетон я уже вам завидую. Почему моя мама меня родила с мозгами, вот была бы вами и не переживала, а радовалась, как ребёнок )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:10

  tumos написав:
  Letusrock написав:ще один "банкір-теоретик"?

прослідкуйте як змінювалась ситуація в світі починаючи з іпотечної кризи в США.
ще на початку 2008 наш банк як і двісті інших в Україні процвітали. А протягом року збанкротувало багато банків, деякі навіть з першої двадцятки. То все фін.піраміди по вашому?

Я "банкир-теоретик". ) Где-то читал, что банковская система с частичным резервирование (неполным покрытием обязательств банка) рано или поздно приводит к банкротству.

О, вітаю, колега.
Варто зазначити що світову кризу 2008-2009 наша банк. система пройшла ще відносно непогано. Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:16

Натрапив на стару статтю:
https://www.rbc.ua/ukr/news/vstrecha-ba ... 21038.html

Тут більш, ніж прямо та наглядно, чітко видна головна причина війни (повномасштабки), окрім того, що рфія агресор тощо.

Самий шик це останній абзац:
*Судячи зі слів прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, якщо в кінцевому рахунку вдасться уникнути самого факту нового вторгнення російських військ в Україну, у Вашингтоні вважатимуть це успішним результатом всіх переговорів.*

Тобто перемовини між Байденом і пу виявилися неуспішними.
Дрібниця-то яка...
Лише повномасштабне вторгнення відбулося.

А стосовно руху в НАТО самі Штати, а також Німеччина і Ко, на зараз надають чітку відповідь.
Але...
Вторгнення відбулося.
Зато Байден на практиці довів пу:
""Байден кристально ясно заявив Путіну, що питання про те, хто приєднається до НАТО – це питання, яке вирішує тільки НАТО, питання, яке вирішують країни-кандидати. Жодна інша сила не буде і не може мати право вето або голосу при прийнятті цих рішень", – заявила заступник держсекретаря США.*

Права справа.
Ну а ціна питання, то таке..

Незрозуміло тільки одне:
Ціну сплачено. Чималу. Доведено на практиці, що "жодна сила не матиме впливу на прийняття рішення стосовно НАТО". Перешкод нема.
Але щось перспективи вступу до НАТО стали далі, ніж було до 2022.
Якийсь абсурд...
Пішли за Ферарі, зробили перший внесок, але відсунулись не вперед, а ще далі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:35

  Letusrock написав:
  tumos написав:
  Letusrock написав:ще один "банкір-теоретик"?

прослідкуйте як змінювалась ситуація в світі починаючи з іпотечної кризи в США.
ще на початку 2008 наш банк як і двісті інших в Україні процвітали. А протягом року збанкротувало багато банків, деякі навіть з першої двадцятки. То все фін.піраміди по вашому?

Я "банкир-теоретик". ) Где-то читал, что банковская система с частичным резервирование (неполным покрытием обязательств банка) рано или поздно приводит к банкротству.

О, вітаю, колега.
Варто зазначити що світову кризу 2008-2009 наша банк. система пройшла ще відносно непогано. Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази

Это был стёб над вами... Letusrock ) математический признаюсь, с ноткой экономической теории )))
stm
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