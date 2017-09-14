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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:04
stm написав:
Это был стёб над вами... Letusrock ) математический признаюсь, с ноткой экономической теории )))
Нет. Я только в шутливой форме указал, что не отношусь к банковскому сообществу. Но, считаю свою ремарку серьезной и высказанной с уважением к собеседнику. Я не знаю насколько уместен был термин "пирамида" в том обсуждении, но на мой взгляд устоять в озвученной модели могут центральные банки в силу своей возможности "печатать" деньги.
Ну и системные банки, если будет предоставлен рефинанс. ИМХО.
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tumos
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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:32
tumos написав: stm написав:
Это был стёб над вами... Letusrock ) математический признаюсь, с ноткой экономической теории )))
Нет. Я только в шутливой форме указал, что не отношусь к банковскому сообществу. Но, считаю свою ремарку серьезной и высказанной с уважением к собеседнику. Я не знаю насколько уместен был термин "пирамида" в том обсуждении, но на мой взгляд устоять в озвученной модели могут центральные банки в силу своей возможности "печатать" деньги.
Ну и системные банки, если будет предоставлен рефинанс. ИМХО.
Ааа, не мешаю. Выпиливаюсь из обсуждений )
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stm
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:23
tumos написав:
Нет. Я только в шутливой форме указал, что не отношусь к банковскому сообществу. Но, считаю свою ремарку серьезной и высказанной с уважением к собеседнику.
Я теж не відношусь до банк.спільноти вже понад 15 років, саме тому й написав "колега"))
stm написав:
Ааа, не мешаю. Выпиливаюсь из обсуждений )
в штангу знає дати не тільки будівельник з песікотом. в перервах між читанням грецьких філософів по діагоналі справа наліво, ви бачите в людях тільки погане
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Letusrock
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