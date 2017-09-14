stm написав:Это был стёб над вами... Letusrock ) математический признаюсь, с ноткой экономической теории )))
Нет. Я только в шутливой форме указал, что не отношусь к банковскому сообществу. Но, считаю свою ремарку серьезной и высказанной с уважением к собеседнику. Я не знаю насколько уместен был термин "пирамида" в том обсуждении, но на мой взгляд устоять в озвученной модели могут центральные банки в силу своей возможности "печатать" деньги. Ну и системные банки, если будет предоставлен рефинанс. ИМХО.
stm написав:Это был стёб над вами... Letusrock ) математический признаюсь, с ноткой экономической теории )))
Нет. Я только в шутливой форме указал, что не отношусь к банковскому сообществу. Но, считаю свою ремарку серьезной и высказанной с уважением к собеседнику. Я не знаю насколько уместен был термин "пирамида" в том обсуждении, но на мой взгляд устоять в озвученной модели могут центральные банки в силу своей возможности "печатать" деньги. Ну и системные банки, если будет предоставлен рефинанс. ИМХО.
Парадокс. Якщо Штати тиснуть на владу України, щоб вона пішла на поступки в перемовинах з рфією, то за що тоді Україна має поступитися Штатам АЕСами, портами, мінералами? Отже на поступки рфії можна було піти і самим. І напряму. Дешевше було б.
Якщо ж аеси, порти, мінерали будуть віддаватися за лобіювання інтересів України Штатами, то влада повинна дякувати. Штатам. Ніякого ставання трампістів на бік пу нема.
Якісь дивні речі відбуваються.. Тому ітогі перемовин в Ріяді -- завершені. От і все, що потрібно знати лохторату. __________________________________
Маркус анонсував створення громадської організації Магура. Вступ за рекомендацією від двох учасників організації. Членські внески, пенсійний фонд і т.д. На базі бувших всл 47-ї бригади. Які зараз у майже всіх силових структурах країни. На самих різних щаблях.
Такий собі а-ля Азов і т.д... Тільки розсосереджений. Масонська ложа))
Цікаві часи попереду. Всі готуються до боротьби за свій шматок пиріга. В майбутній непростий час. Мадьяр же по простому вирішив - заберу своїх хлопців і на 2 роки за кордон. Розбирайтесь-визначайтесь з формою-устроєм-принципами майбутнього країнотворення самі.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Країна-агресорка Росія під час переговорів у Саудівській Аравії, що відбулися 24 березня, вимагала повного контролю над чотирма регіонами України. Йдеться про всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Станом на лютий 2025 року російська окупаційна армія тримала під контролем 98,6% Луганської, 62,6% – Донецької, 71,9% – Запорізької та 69,3% – Херсонської областей. "Для росіян захоплення навіть кількох сіл – вже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон, або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне. Або російська армія має бути кардинально посилена, або оборона України має повністю обвалитися", – зазначив експерт. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... u-ssha.htm
fler написав:Країна-агресорка Росія під час переговорів у Саудівській Аравії, що відбулися 24 березня, вимагала повного контролю над чотирма регіонами України. Йдеться про всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Станом на лютий 2025 року російська окупаційна армія тримала під контролем 98,6% Луганської, 62,6% – Донецької, 71,9% – Запорізької та 69,3% – Херсонської областей. "Для росіян захоплення навіть кількох сіл – вже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон, або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне. Або російська армія має бути кардинально посилена, або оборона України має повністю обвалитися", – зазначив експерт. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... u-ssha.htm
Кемьска волость. Це було кеп-очевидно. Що рфія вимагала.
А от про що намагалися домовитися; що одна пара сторін, що друга (овсі аж 12 годин теревініли); які ітогі - ?
detroytred написав:А от про що намагалися домовитися; що одна пара сторін, що друга (овсі аж 12 годин теревініли);
Ну історію зі скіфських часів і як печенєгі ходили на аляску. сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію
З нашого боку:
*розмова делегацій "досить корисна". За його словами, нинішня зустріч "більш технічного рівня". У ній беруть участь українські військові, дипломати, представники Міністерства енергетики.
"Щойно я говорив з Рустемом Умєровим – він мені доповів про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", — сказав президент. https://suspilne.media/977673-rozmova-d ... ij-aravii/
Зе завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг. Отам і буде більш реалій. Ніж в саудіях з омериканцями.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:За Гаррі було б майже теж саме що зараз, тільки повільніше. Гадаю у квітні перестануть бомбардувати повітря, у травні-червні стріляти. за гаріс терміни були б перенесені на друге півріччя.
В принципі, да.
Різні речі: зупинка війни (перемир'я) і мир. Адміністрація Трампа чітко вказала свою ціль -- зупинка війни. Мир потім.
*Про це сказала речниця держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ. "Тільки після припинення вогню – повного припинення вогню, – як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", - заявила вона журналістам.
Водночас Брюс не відповіла на питання, чи можна довіряти очільникові Кремля Володимиру Путіну. Вона сказала, що головне - це результат переговорів. "Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що врешті-решт буде в кінці", - підсумувала посадовиця.* https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-per ... zhdep-ssha
По суті повторюється історія Мінських. От тільки для Мінських тоді підставою був Іловайськ, Дебальцеве. Коли рфія диктувала "мир" з позиції сили. Тепер такою підставою виступає сам Трамп. Погрозами постачань зброї, розвідданих.
Але за віконцем 2025 рік. І українці з європейцями вказали американцям, що підстави в них слабенькі. А удари по отому шляху америко-казахсього газу, по Енгельсу натякнули, що підстави є у них самих.
Чого всі чекають?))) Чи є в рфії козирі. (Отже Трамп саме на відсутність в Зе козирів зробив упор. А також наголосив, що рфія поки лише 20% потужності)) застосовувала). І от після цього вже й почнуться реальні перемовини. Коли наочно з'ясується голий чи ні кароль (з арєшніками, вжуууух-дивізіями або ще якимось міфами).
Трамп з пу відверто стєбьотся... Хоча всіляко демонструє, що обіймається. Хоча. Стебьотся-то він майже з усіх. Тільки з деякими отак - обіймаючись.
Трамп ще при свому першому пришесті рекомендував ЄС/Нато підняти витрати на оборону, і що хтось послухав? А тепер верещать вокери, бо їм порада була не та: "не вчіть нас жити, краще допоможіть матеріально".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 бер, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.