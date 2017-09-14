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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13350133511335213353
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:51

  flyman написав:Трамп ще при свому першому пришесті рекомендував ЄС/Нато підняти витрати на оборону, і що хтось послухав? А тепер верещать вокери, бо їм порада була не та: "не вчіть нас жити, краще допоможіть матеріально".

Дик, теж поки питання: ці країни Європи дійсно збираються кардинально піднімати свій рівень обороздатності чи так аби заяви та фон демонструвати?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:53

  detroytred написав:Парадокс.
Якщо Штати тиснуть на владу України, щоб вона пішла на поступки в перемовинах з рфією, то за що тоді Україна має поступитися Штатам АЕСами, портами, мінералами?
Отже на поступки рфії можна було піти і самим. І напряму. Дешевше було б.

Это ж капитуляция получается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:54

  detroytred написав:
  Бетон написав:забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно

Не знаю хто там оцінює Трампа гарний він чи паганий. Якщо що, то особисто я намагаюся не оперувати в таких категоріях, не робити загальних оцінок.
А от стосовно провини дивіться --- отже не хтось інший, а сам Трамп визначив, що провина за війну (що вона сталася) на Байдені.
Не на Україні чи українцях, а саме на Байдені.

Так і вказав.
Сам Трамп.


Це ви гарно висловились !
.... я впевнений що бетон вас зрозумів ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:54

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Faceless написав:Ну історію зі скіфських часів і як печенєгі ходили на аляску. сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію

Зе завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг.
Отам і буде більш реалій.
Ніж в саудіях з омериканцями.

Это при условии, что Европа решит таки финансирование на себя брать. А пока даже намёков на это не наблюдается...

Так. Саме в цьому в європейців проблема.
Як заяви, то пламенний спітч Мелоні.
А як 40 млрд, то Італія проти.

Як заяви, то Макрон що Бонапартій зжєчь хремль.
А як дії, то конфіскувати рашогроші ніззя.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:58

  _hunter написав:
  detroytred написав:Парадокс.
Якщо Штати тиснуть на владу України, щоб вона пішла на поступки в перемовинах з рфією, то за що тоді Україна має поступитися Штатам АЕСами, портами, мінералами?
Отже на поступки рфії можна було піти і самим. І напряму. Дешевше було б.

Это ж капитуляция получается.

То й питаю: навіщо тоді для цього Штати (сплата Штатам)?
Піти на поступки можна і без сплати їм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:09

  _hunter написав:
  detroytred написав:Зе завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг.
Отам і буде більш реалій.
Ніж в саудіях з омериканцями.

Это при условии, что Европа решит таки финансирование на себя брать. А пока даже намёков на это не наблюдается...

для начала ЕС в общем и Германии в частности нужно перестать наливать 4й год халявного баварского на 500ойро/мес "беженцам", глядишь и ресурс появится
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