|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:51
flyman написав:
Трамп ще при свому першому пришесті рекомендував ЄС/Нато підняти витрати на оборону, і що хтось послухав? А тепер верещать вокери, бо їм порада була не та: "не вчіть нас жити, краще допоможіть матеріально".
Дик, теж поки питання: ці країни Європи дійсно збираються кардинально піднімати свій рівень обороздатності чи так аби заяви та фон демонструвати?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23734
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:54
detroytred написав: Бетон написав:
забавно читать, как вы верещите, про Трамп плохой))
у вас виноват весь мир, а вы хорошие.
инфантильная позиция.
нужно было самолёте на металлолом не пилить.
вам же ясно сказали: выберете такого клоуна ещё раз - останетесь вообще без территории.
что не ясно
Не знаю хто там оцінює Трампа гарний він чи паганий. Якщо що, то особисто я намагаюся не оперувати в таких категоріях, не робити загальних оцінок.
А от стосовно провини дивіться --- отже не хтось інший, а сам Трамп визначив, що провина за війну (що вона сталася) на Байдені.
Не на Україні чи українцях, а саме на Байдені.
Так і вказав.
Сам Трамп.
Це ви гарно висловились !
.... я впевнений що бетон вас зрозумів ....
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:54
_hunter написав: detroytred написав: Faceless написав:
Ну історію зі скіфських часів і як печенєгі ходили на аляску. сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію
Зе завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг.
Отам і буде більш реалій.
Ніж в саудіях з омериканцями.
Это при условии, что Европа решит таки финансирование на себя брать. А пока даже намёков на это не наблюдается...
Так. Саме в цьому в європейців проблема.
Як заяви, то пламенний спітч Мелоні.
А як 40 млрд, то Італія проти.
Як заяви, то Макрон що Бонапартій зжєчь хремль.
А як дії, то конфіскувати рашогроші ніззя.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23734
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:58
_hunter написав: detroytred написав:
Парадокс.
Якщо Штати тиснуть на владу України, щоб вона пішла на поступки в перемовинах з рфією, то за що тоді Україна має поступитися Штатам АЕСами, портами, мінералами?
Отже на поступки рфії можна було піти і самим. І напряму. Дешевше було б.
Это ж капитуляция получается.
То й питаю: навіщо тоді для цього Штати (сплата Штатам)?
Піти на поступки можна і без сплати їм.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23734
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:09
_hunter написав: detroytred написав:
Зе завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг.
Отам і буде більш реалій.
Ніж в саудіях з омериканцями.
Это при условии, что Европа решит таки финансирование на себя брать. А пока даже намёков на это не наблюдается...
для начала ЕС в общем и Германии в частности нужно перестать наливать 4й год халявного баварского на 500ойро/мес "беженцам", глядишь и ресурс появится
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14019
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:17
Як мені здається , НІ ДО ЧОГО не домовились .
...всі балачки про гарний мир і порозуміння це прокладка ОЛВЕЙС ....
.. вологу ззібрали але колір залишився ...
))) ... ми ПЕРЕМОЖЕМО , або здохнемо .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:22
И як ми переможемо пан семинарист?
Ракетами чи жмурами ворога закидаємо???
Чи усіх прокурорів,налоговиків та силовиків із дітьми та родинами як живий щит виставляємо (на їх авто по 100000кує) а за ними наші танкові колони підуть???
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 25 бер, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4944
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:22
detroytred написав:
завтра ввечері буде готуватися з Макроном до саміту в четверг
побриється і приміряє костюм з краваткою?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38883
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2808 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:28
барабашов написав:
И як ми переможемо пан семинарист?
Ракетами чи жмурами ворога закидаємо???
Чи усіх прокурорів,налоговиків та силовиків із дітьми та родинами як живий щит виставляємо (на їх авто по 100000кує) а за ними наші танкові колони підуть???
я ж ВАМ НАПИСАВ -ЗДОХНЕМО
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:39
[quote="5839371:барабашов"]И як ми переможемо пан семинарист?
.... як будуть пропонувати й далі захищати Україну , я піду .
... краще здохнути захищая , а ніж клянчити допомогу ...
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5228
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|90708
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|265593
|
|
|6076
|915268
|
|