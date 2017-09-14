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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13352133531335413355>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Смотрите, по прокурорам. Я написала их обязательства. И да, у прокуратуры нет возможности направить их на повторную МСЕК. Но у суда есть такая возможность. Вопрос есть ли факт лишения их инвалидности МОЗ. Есть ли факт ежегодной секретной проверки их добропорядочности (у них там законодательно закреплена эта проверка) где документом зафиксированна невозможность довести соответствие этике в связи с наличием факта лишения инвалидности. Генпрокурор - это директор конторы. Смотрите вы налажали на работе, я могу крутить носом и говорить что там все лажеры редкостные и надо нафиг закрыть весь концерн и помимо вас всю контору отправить в ликвидацию, верно? А лучше вообще сказать что Польша несостоявшееся государство.
Из прикольного, что инвалидность они получали что бы уволить было сложнее. Они не потеряли инвалидность, есть такое понятие утрата инвалидности, которая наступает при нежелании человека проходить ежегодную МСЕК, они лишены инвалидности.
Далее есть спец.прокуратура. Инвалидность давала деньги, это нанесение ущерба государству. Было ли открыто дело о факте нарушения возможного Набу и спец.прокуротурой?


Дякую, змістовно))
Ніби все зрозуміло. Алеж ж при нашій зектатурі, постанову раз, всіх лишили пенсій, а тут ні духу про таке, значить теж в темі, Хз як це пояснити.




Що там по переговорах? Щось пусто.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:58

  BeneFuckTor написав:Дякую, змістовно))
Ніби все зрозуміло. Алеж ж при нашій зектатурі, постанову раз, всіх лишили пенсій, а тут ні духу про таке, значить теж в темі, Хз як це пояснити.

Шутите - лишили пенсій. Тут только наоборот может быть
ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств

Законопроєкт підтримало 254 депутати.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А мені здається, що наші можновладці якось нерозривно пов'язані з демами (і штатівськими, і європейськими). Тобто не можуть і не могли переорієнтуватись на трампістів.
Все просто
Або людина розуміє що не масони(демократи/трампісти/комуністи/автократи... підбери сам) - керують світом..
Або все життя витрачає на пошуки змов/чарівних паличок/легких варіантів...
А в результаті ці пошуки приводять до просраного життя...

Зовсім інше, коли ні на кого не надієшся, ні від кого нічого не чекаєш і просто ПРАЦЮЄШ...
Тоді за будь-якого результату -жалітись нікому. адже сам приймав рішення, сам отримав результат, сам несеш за нього відповідальність...

Тому якось так виходить в тому що
летсурок намахав клієнтів свого відділення банку-винуватий не він а його попередник
в тому що
долярчик вляпався в піраміду-винуваті оточуючі які не полізли в цю піраміду ПІСЛЯ долярчика а тому не дали йому змоги з неї викарабкатись
я вже мовчу про того хто замість проковтнути гірку пілюю-зараз напише 5 речень з епітетів що його не так зрозуміли .він того не казав і взагалі йди лісом....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:24

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
От так вчорашнй студент зробив мега стрибок по карєрі опинившись під час ідеального шторму за кермом корабля що тоне
Так це стандартний розвод на жадібність... В твоєму випадку тебе розвели пообіцявши карєру...
Памятаєш мультфільм
На дурака не нужен нож , ему покажеш медний грош и делай с ним што хош...
ого будівельник раптом став переляканим, забоявся працювати в умовах кризи 2008? Я мав звільнитись разом з екс-шефом чи як?
В чому розвод поясни: я отримав унікальний досвід роботи керівником філії в кризових умовах, на шару, без жодних наслідків, все згідно чинного законодавства, без хабарів та ще й з/п платили з соц.пакетом. А з більшістю вкладників ми не раз мило спілкувались після цього на вулиці, на відміну від будівельників вони більш розуміли на кому лежала відповідальність за неповернення депозитів
Я в кризу-будував і виконав ВСЕ що обіцяв в 2006 році тим хто мав отримати житло в 2008.
Житло вони отримали.
Тому пасаж про те що я чогось злякався-якомь сильно смердить брехнею.

Тепер про вкладників
Є юридична відповідальність - на тобі її немає
Є власна совість.. - а от тут в тебе видно проблемки.
Спиш добре коли згадуєш бабусь/дідусів чиї заощадження ти ДОПОМІГ вкрасти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Тобто знищення БАНКІВ-ПРОКЛАДОК зоорієнтованих виключно на грабунок вкладників - ти називаєш кризою?
а як на мене-це досягнення Порошенка/Гонтарєвої.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:29

Як ветерану отримати кошти на запуск власного бізнесу?

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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:36

  budivelnik написав:я вже мовчу про того хто замість проковтнути гірку пілюю-зараз напише 5 речень з епітетів що його не так зрозуміли .він того не казав і взагалі йди лісом....

Ну хоч в чомусь ти вірно здогадуєшся. Стосовно лісу. З іншим, як завжди, мімо.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:41

  барабашов написав:И як ми переможемо пан семинарист?
Ракетами чи жмурами ворога закидаємо???
Чи усіх прокурорів,налоговиків та силовиків із дітьми та родинами як живий щит виставляємо (на їх авто по 100000кує) а за ними наші танкові колони підуть???
Навіщо щукати чорну кішку в темній кімнаті?
Особливо якщо її там немає ?

Для довідки
В Україні
10 000 прокурорів, з них приблизно 5000 мужчини призивного віку (тобто 1 до 2000 військовозобовязаних українців )
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 500 працівників прокуратури знаходиться
Чи наприклад Депутати
останні три скликання 1350 осіб , 400 жінки , 500 вже пенсіонери - залишається 500 осіб до 10 млн військовозобовязаних тобто 1 до 20000...
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.

І так далі і тому подібне.

Тому може варто перестати жити за педераційними інформаційними лекалами?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:43

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Тобто знищення БАНКІВ-ПРОКЛАДОК зоорієнтованих виключно на грабунок вкладників - ти називаєш кризою?
а як на мене-це досягнення Порошенка/Гонтарєвої.

особливо Дельта-банк "прокладка", так..
його крах можна було передбачити ще коли шини на майдані були теплі, а порошенко вдома на чорновику домальовував перший передвиборчий плакат
коли той чи інший бізнес в країні починає «лягати» через відсутність експорту, падіння внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, страждає і банк. Банки – це всього лише дзеркальне відображення того, що відбувається в економіці. Просто вони більше, ніж інший бізнес схильні до ризиків і залежать від політичного та економічного середовища, обстановки в суспільстві. Першими відчувають всі потрясіння
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.

Чомусь мені здається що з дітей першої сотні олігархів ніхто по реальному не служить, хіба що один-двоє для показухи десь тусуюються у формі, періодично роздаючи інтервю за 100 км від фронту, як служив Ломаченко та Тополя
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