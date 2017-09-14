Додано: Вів 25 бер, 2025 15:21

detroytred написав: А мені здається, що наші можновладці якось нерозривно пов'язані з демами (і штатівськими, і європейськими). Тобто не можуть і не могли переорієнтуватись на трампістів. А мені здається, що наші можновладці якось нерозривно пов'язані з демами (і штатівськими, і європейськими). Тобто не можуть і не могли переорієнтуватись на трампістів.

Все простоАбо людина розуміє що не масони(демократи/трампісти/комуністи/автократи... підбери сам) - керують світом..Або все життя витрачає на пошуки змов/чарівних паличок/легких варіантів...А в результаті ці пошуки приводять до просраного життя...Зовсім інше, коли ні на кого не надієшся, ні від кого нічого не чекаєш і просто ПРАЦЮЄШ...Тоді за будь-якого результату -жалітись нікому. адже сам приймав рішення, сам отримав результат, сам несеш за нього відповідальність...Тому якось так виходить в тому щолетсурок намахав клієнтів свого відділення банку-винуватий не він а його попередникв тому щодолярчик вляпався в піраміду-винуваті оточуючі які не полізли в цю піраміду ПІСЛЯ долярчика а тому не дали йому змоги з неї викарабкатисья вже мовчу про того хто замість проковтнути гірку пілюю-зараз напише 5 речень з епітетів що його не так зрозуміли .він того не казав і взагалі йди лісом....