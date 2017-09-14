ФортРосс - Столицю Каліхорнії ! (губернатор - Пєвцов (многоходовочка™)
й всі расєянє всіх ісконнарузкіх Брайтонбічз у кожному штаті вже провели референдуми...
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Додано: Вів 25 бер, 2025 15:49
Додано: Вів 25 бер, 2025 15:59
От тільки не треба казочок про білих і пухнастих працівників банківської сфери...
1 Будь-який бізнес це ризик, який залежить від рішень власників бізнесу і найнятих менеджерів.
2 Чим більше бізнес отримує чужих грошей і менше вкладає своїх - тим ймовірніша ситуація по якій цей бізнес спаливши чужі вкладення вийде з бізнесу з прибутком.
Що й відбулося з Лагуном і його Дельтабанком ( У лютому 2006 року Микола Лагун зареєстрував «Дельта Банк» зі статутним капіталом в 60 млн доларів США
.....
В листопаді 2019 року борги Лагуна за кредитами рефінансування сягнули 6 млрд грн[22]. 12 грудня суд заарештував активи Лагуна на 690 млн грн,)
Прикольно
В 2006 - покласти своїх 60 млн доларів в статутний фонд
До 2019 -вкрасти чужих 6млрд/13=450млрд доларів і віддати 40млрд доларів
Як на мене-то це афера на якій зароблено 0,4 млрд доларів....
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:04
Давай так
В мене є алгоритм, який каже
Спочатку виріши питання від якого залежить 50% вирішення
Потім перейди до питання від якого залежить 30%
Потім перейди до того від якого залежить -10%....
На ті 10% які залишились-забий і переходь до наступного питання.
Тому в мене питання
1 Який відсоток до ЗСУ кількістю в 1 млн осіб -становить 20-2=18 осіб дітей олігархів
2 Чи має право пан Порошенко який задонатив в ЗСУ 4+млрд грн - на отримання відстрочки від служби для своїх синів?
3 Як думаєте-той самий Кирило Верес, якби отримав 4 млрд грн -скільком би мобпридатним українцям він би погодився підписати відстрочку? (підказка, в інтервью Вереса звучала сума в 300 000 грн.. навіть якщо це в місяць - то 4млрд грн=400 осіб по Вересу)
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