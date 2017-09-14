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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13352133531335413355
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:49

  Faceless написав: сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію

ФортРосс - Столицю Каліхорнії ! (губернатор - Пєвцов (многоходовочка™)
й всі расєянє всіх ісконнарузкіх Брайтонбічз у кожному штаті вже провели референдуми...
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:59

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Тобто знищення БАНКІВ-ПРОКЛАДОК зоорієнтованих виключно на грабунок вкладників - ти називаєш кризою?
а як на мене-це досягнення Порошенка/Гонтарєвої.
особливо Дельта-банк "прокладка", так..
його крах можна було передбачити ще коли шини на майдані були теплі, а порошенко вдома на чорновику домальовував перший передвиборчий плакат
коли той чи інший бізнес в країні починає «лягати» через відсутність експорту, падіння внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, страждає і банк. Банки – це всього лише дзеркальне відображення того, що відбувається в економіці. Просто вони більше, ніж інший бізнес схильні до ризиків і залежать від політичного та економічного середовища, обстановки в суспільстві. Першими відчувають всі потрясіння
От тільки не треба казочок про білих і пухнастих працівників банківської сфери...
1 Будь-який бізнес це ризик, який залежить від рішень власників бізнесу і найнятих менеджерів.
2 Чим більше бізнес отримує чужих грошей і менше вкладає своїх - тим ймовірніша ситуація по якій цей бізнес спаливши чужі вкладення вийде з бізнесу з прибутком.
Що й відбулося з Лагуном і його Дельтабанком ( У лютому 2006 року Микола Лагун зареєстрував «Дельта Банк» зі статутним капіталом в 60 млн доларів США
.....
В листопаді 2019 року борги Лагуна за кредитами рефінансування сягнули 6 млрд грн[22]. 12 грудня суд заарештував активи Лагуна на 690 млн грн,)
Прикольно
В 2006 - покласти своїх 60 млн доларів в статутний фонд
До 2019 -вкрасти чужих 6млрд/13=450млрд доларів і віддати 40млрд доларів
Як на мене-то це афера на якій зароблено 0,4 млрд доларів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:04

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
Чомусь мені здається що з дітей першої сотні олігархів ніхто по реальному не служить, хіба що один-двоє для показухи десь тусуюються у формі, періодично роздаючи інтервю за 100 км від фронту, як служив Ломаченко та Тополя
Давай так
В мене є алгоритм, який каже
Спочатку виріши питання від якого залежить 50% вирішення
Потім перейди до питання від якого залежить 30%
Потім перейди до того від якого залежить -10%....
На ті 10% які залишились-забий і переходь до наступного питання.

Тому в мене питання
1 Який відсоток до ЗСУ кількістю в 1 млн осіб -становить 20-2=18 осіб дітей олігархів
2 Чи має право пан Порошенко який задонатив в ЗСУ 4+млрд грн - на отримання відстрочки від служби для своїх синів?
3 Як думаєте-той самий Кирило Верес, якби отримав 4 млрд грн -скільком би мобпридатним українцям він би погодився підписати відстрочку? (підказка, в інтервью Вереса звучала сума в 300 000 грн.. навіть якщо це в місяць - то 4млрд грн=400 осіб по Вересу)
budivelnik
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