RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13353133541335513356>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:49

  Faceless написав: сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію

ФортРосс - Столицю Каліхорнії ! (губернатор - Пєвцов (многоходовочка™)
й всі расєянє всіх ісконнарузкіх Брайтонбічз у кожному штаті вже провели референдуми...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:59

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Якщо порівнювати з кризою 2014-16 років, де вже кількість банків зменшилась в два рази
Тобто знищення БАНКІВ-ПРОКЛАДОК зоорієнтованих виключно на грабунок вкладників - ти називаєш кризою?
а як на мене-це досягнення Порошенка/Гонтарєвої.
особливо Дельта-банк "прокладка", так..
його крах можна було передбачити ще коли шини на майдані були теплі, а порошенко вдома на чорновику домальовував перший передвиборчий плакат
коли той чи інший бізнес в країні починає «лягати» через відсутність експорту, падіння внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, страждає і банк. Банки – це всього лише дзеркальне відображення того, що відбувається в економіці. Просто вони більше, ніж інший бізнес схильні до ризиків і залежать від політичного та економічного середовища, обстановки в суспільстві. Першими відчувають всі потрясіння
От тільки не треба казочок про білих і пухнастих працівників банківської сфери...
1 Будь-який бізнес це ризик, який залежить від рішень власників бізнесу і найнятих менеджерів.
2 Чим більше бізнес отримує чужих грошей і менше вкладає своїх - тим ймовірніша ситуація по якій цей бізнес спаливши чужі вкладення вийде з бізнесу з прибутком.
Що й відбулося з Лагуном і його Дельтабанком ( У лютому 2006 року Микола Лагун зареєстрував «Дельта Банк» зі статутним капіталом в 60 млн доларів США
.....
В листопаді 2019 року борги Лагуна за кредитами рефінансування сягнули 6 млрд грн[22]. 12 грудня суд заарештував активи Лагуна на 690 млн грн,)
Прикольно
В 2006 - покласти своїх 60 млн доларів в статутний фонд
До 2019 -вкрасти чужих 6млрд/13=450млрд доларів і віддати 40млн доларів
Як на мене-то це афера на якій зароблено 0,4 млрд доларів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 25 бер, 2025 16:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25883
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:04

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Навіщо щукати чорну кішку в темній кімнаті?
Особливо якщо її там немає ?

Для довідки
В Україні
10 000 прокурорів, з них приблизно 5000 мужчини призивного віку (тобто 1 до 2000 військовозобовязаних українців )
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 500 працівників прокуратури знаходиться
Чи наприклад Депутати
останні три скликання 1350 осіб , 400 жінки , 500 вже пенсіонери - залишається 500 осіб до 10 млн військовозобовязаних тобто 1 до 20000...
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.

І так далі і тому подібне.

Тому може варто перестати жити за педераційними інформаційними лекалами?
Чомусь мені здається що з дітей першої сотні олігархів ніхто по реальному не служить, хіба що один-двоє для показухи десь тусуюються у формі, періодично роздаючи інтервю за 100 км від фронту, як служив Ломаченко та Тополя
Давай так
В мене є алгоритм, який каже
Спочатку виріши питання від якого залежить 50% вирішення
Потім перейди до питання від якого залежить 30%
Потім перейди до того від якого залежить -10%....
На ті 10% які залишились-забий і переходь до наступного питання.

Тому в мене питання
1 Який відсоток до ЗСУ кількістю в 1 млн осіб -становить 20-2=18 осіб дітей олігархів
2 Чи має право пан Порошенко який задонатив в ЗСУ 4+млрд грн - на отримання відстрочки від служби для своїх синів?
3 Як думаєте-той самий Кирило Верес, якби отримав 4 млрд грн -скільком би мобпридатним українцям він би погодився підписати відстрочку? (підказка, в інтервью Вереса звучала сума в 300 000 грн.. навіть якщо це в місяць - то 4млрд грн=400 осіб по Вересу)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25883
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:14

  detroytred написав:Як заяви, то пламенний спітч Мелоні.
А як 40 млрд, то Італія проти.

Як заяви, то Макрон що Бонапартій зжєчь хремль.
А як дії, то конфіскувати рашогроші ніззя.


будь який факт можна викласти абсолютно із різним емоційним віддінком. із новини що "конфіскувати не будуть" можна було б взяти за основу що "гроші не віддадуть росії до сплати нею репарацій"
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6142
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2689 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:17

Стосовно перемовин можна все дізнатися по реакції рашкованів:
*Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины", заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.

«Они (российская и американская делегации - Ред.) сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», – заявил Чижов.* (С)
Тобто наші показали півруки. На усі примхи рашкованів.
___________________________________
Можна також розгледіти стосовно саме яких конкретно хатєлок рашиків. З заяви їх кобили:

*Лавров...
По итогам Рияда...

1) О капитуляции...
"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе"...

2) О "сделке" по "зерну" (о поставках оружия через порты)...
"Сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было"...

3) О "мироточьцах" (миротворцах) от Антанты...
"Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность"...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 23736
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тов.прапорщік - цифри не б'ються по Лагуну ні в який куркулятор.
І як він спіонерів 400млн(450(6млрд/13-14курс)-60 нехай), невже мішки с готівкою пиздив по ночам під прикриттям повнолуння???
Бєня кредити фіктивним жидофірмам корбанорідні роздав без залогу та оцінки їх платоспроможності та активів - це було. Лагуна у чому звинувачують???
По діточкам "Людєй с Дєньгамі" - по твоєму 1м сортом людства - так і твоїх не бусіфікували і добровольцями вони не захищали Торецьк з Солєдаром.
Шо казати взагалі про судейсько-налогово-иусорячіх-прокурорсько-чиновничьїх вгодованих кабанів, що ревуть своїми новими Поршами та БМВ із Рейнджами у нас вночі по набці та новому мосту.
Порох один - як у принципі і Стефанчук - а цих покидків десятки тисяч(до 60ти років) та ще й їх вгодована викормлена спєрма.
Ти на їх "броньованому" боці???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:24

  trololo написав:
  detroytred написав:Як заяви, то пламенний спітч Мелоні.
А як 40 млрд, то Італія проти.

Як заяви, то Макрон що Бонапартій зжєчь хремль.
А як дії, то конфіскувати рашогроші ніззя.


будь який факт можна викласти абсолютно із різним емоційним віддінком. із новини що "конфіскувати не будуть" можна було б взяти за основу що "гроші не віддадуть росії до сплати нею репарацій"

Емоційний відтінок один --- гроші потрібні Україні.
Україні. Зараз. Для відсічі агресії рфії, яка триває.
Чим більше, тим краще.

Україна надсилає прохання віддати їй оті заморожені гроші агресора.
У відповідь ...
Відповідають оті палкі підтримувателі боротьби з агресором - Франція і т.д.

Тобто предмет не рфія і коли їй віддадуть чи не віддадуть гроші, а Україна, якій потрібні гроші для відсічі агресії. В даному випадку гроші рфянські в Європі.

Ніяких емоцій. Суха потреба України в грошах. Зараз. А не після перемоги, тобто коли з рфії зіб'ють репарації.
detroytred
 
Повідомлень: 23736
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:27

  budivelnik написав:
  барабашов написав:И як ми переможемо пан семинарист?
Ракетами чи жмурами ворога закидаємо???
Чи усіх прокурорів,налоговиків та силовиків із дітьми та родинами як живий щит виставляємо (на їх авто по 100000кує) а за ними наші танкові колони підуть???

Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.

І так далі і тому подібне.

Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее :lol:

P.S.
Сидеть где-то глубоко в тылу в кресле - это не "на фронте", если что.
_hunter
 
Повідомлень: 9413
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:42

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
І так далі і тому подібне.

Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее :lol:

ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
Letusrock
 
Повідомлень: 2190
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:13

  BeneFuckTor написав:Що там по переговорах? Щось пусто.

Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги..
Хто б сумнівався.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13353133541335513356>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 90740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 265620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 915313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.