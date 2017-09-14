ФортРосс - Столицю Каліхорнії ! (губернатор - Пєвцов (многоходовочка™)
й всі расєянє всіх ісконнарузкіх Брайтонбічз у кожному штаті вже провели референдуми...
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Додано: Вів 25 бер, 2025 15:49
Додано: Вів 25 бер, 2025 15:59
От тільки не треба казочок про білих і пухнастих працівників банківської сфери...
1 Будь-який бізнес це ризик, який залежить від рішень власників бізнесу і найнятих менеджерів.
2 Чим більше бізнес отримує чужих грошей і менше вкладає своїх - тим ймовірніша ситуація по якій цей бізнес спаливши чужі вкладення вийде з бізнесу з прибутком.
Що й відбулося з Лагуном і його Дельтабанком ( У лютому 2006 року Микола Лагун зареєстрував «Дельта Банк» зі статутним капіталом в 60 млн доларів США
.....
В листопаді 2019 року борги Лагуна за кредитами рефінансування сягнули 6 млрд грн[22]. 12 грудня суд заарештував активи Лагуна на 690 млн грн,)
Прикольно
В 2006 - покласти своїх 60 млн доларів в статутний фонд
До 2019 -вкрасти чужих 6млрд/13=450млрд доларів і віддати 40млн доларів
Як на мене-то це афера на якій зароблено 0,4 млрд доларів....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 25 бер, 2025 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:04
Давай так
В мене є алгоритм, який каже
Спочатку виріши питання від якого залежить 50% вирішення
Потім перейди до питання від якого залежить 30%
Потім перейди до того від якого залежить -10%....
На ті 10% які залишились-забий і переходь до наступного питання.
Тому в мене питання
1 Який відсоток до ЗСУ кількістю в 1 млн осіб -становить 20-2=18 осіб дітей олігархів
2 Чи має право пан Порошенко який задонатив в ЗСУ 4+млрд грн - на отримання відстрочки від служби для своїх синів?
3 Як думаєте-той самий Кирило Верес, якби отримав 4 млрд грн -скільком би мобпридатним українцям він би погодився підписати відстрочку? (підказка, в інтервью Вереса звучала сума в 300 000 грн.. навіть якщо це в місяць - то 4млрд грн=400 осіб по Вересу)
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:14
будь який факт можна викласти абсолютно із різним емоційним віддінком. із новини що "конфіскувати не будуть" можна було б взяти за основу що "гроші не віддадуть росії до сплати нею репарацій"
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:17
Стосовно перемовин можна все дізнатися по реакції рашкованів:
*Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины", заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.
«Они (российская и американская делегации - Ред.) сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», – заявил Чижов.* (С)
Тобто наші показали півруки. На усі примхи рашкованів.
___________________________________
Можна також розгледіти стосовно саме яких конкретно хатєлок рашиків. З заяви їх кобили:
*Лавров...
По итогам Рияда...
1) О капитуляции...
"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе"...
2) О "сделке" по "зерну" (о поставках оружия через порты)...
"Сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было"...
3) О "мироточьцах" (миротворцах) от Антанты...
"Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность"...* (С)
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тов.прапорщік - цифри не б'ються по Лагуну ні в який куркулятор.
І як він спіонерів 400млн(450(6млрд/13-14курс)-60 нехай), невже мішки с готівкою пиздив по ночам під прикриттям повнолуння???
Бєня кредити фіктивним жидофірмам корбанорідні роздав без залогу та оцінки їх платоспроможності та активів - це було. Лагуна у чому звинувачують???
По діточкам "Людєй с Дєньгамі" - по твоєму 1м сортом людства - так і твоїх не бусіфікували і добровольцями вони не захищали Торецьк з Солєдаром.
Шо казати взагалі про судейсько-налогово-иусорячіх-прокурорсько-чиновничьїх вгодованих кабанів, що ревуть своїми новими Поршами та БМВ із Рейнджами у нас вночі по набці та новому мосту.
Порох один - як у принципі і Стефанчук - а цих покидків десятки тисяч(до 60ти років) та ще й їх вгодована викормлена спєрма.
Ти на їх "броньованому" боці???
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:24
Емоційний відтінок один --- гроші потрібні Україні.
Україні. Зараз. Для відсічі агресії рфії, яка триває.
Чим більше, тим краще.
Україна надсилає прохання віддати їй оті заморожені гроші агресора.
У відповідь ...
Відповідають оті палкі підтримувателі боротьби з агресором - Франція і т.д.
Тобто предмет не рфія і коли їй віддадуть чи не віддадуть гроші, а Україна, якій потрібні гроші для відсічі агресії. В даному випадку гроші рфянські в Європі.
Ніяких емоцій. Суха потреба України в грошах. Зараз. А не після перемоги, тобто коли з рфії зіб'ють репарації.
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:27
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
P.S.
Сидеть где-то глубоко в тылу в кресле - это не "на фронте", если что.
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:42
ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:13
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