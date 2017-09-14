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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:21
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
щось гілка чахне останні дні, невже й справді війні кінець)) ?
Скоріш це затишок перед бурею. Он влада максимально готується розганяти Майдан після того. як народу оголосять умови.
який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:27
_hunter написав:
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
P.S.
Сидеть где-то глубоко в тылу в кресле - это не "на фронте", если что.
як мене веселить, що не просто ухилянт, а бігунець починає давати оцінку на якій ділянці фронту безпечно, а на якій ні...
чекаємо на фото hu.ntera з черги в джобцентр - там найбільша небезпека - допомогу можуть зняти
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:30
Letusrock написав: _hunter написав: budivelnik написав:Чомусь мені здається
що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...Чомусь мені здається
що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
І так далі і тому подібне.
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
віршик не просто так з російською мовою написаний
а де фото з небезпечного окопу на схилі Карпат. чи може хоча б криївку вже облаштував?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:33
Shaman написав:
який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?
Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:39
fler написав: BeneFuckTor написав:
Що там по переговорах? Щось пусто.
Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги..
Хто б сумнівався.
Ну то, да
Це ж не Путін винен в обстрілах, а pesikot, по версії Letusrock'а )
Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 25 бер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?
Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.
схоже ви так й не зрозуміли, хоча ви не одинокі на форумі. ніякий Майдан лише за гроші, без підтримки населення - неможливий. всі ці антимайдани показали. майдан за гроші Раші - це оксюморон. але це не виключає якихось проплачених проросійських акцій - але не Майдан.
якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?..
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:45
Вам - акцизы, штрафы и налоги
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