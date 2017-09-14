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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:27
_hunter написав:
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
P.S.
Сидеть где-то глубоко в тылу в кресле - это не "на фронте", если что.
як мене веселить, що не просто ухилянт, а бігунець починає давати оцінку на якій ділянці фронту безпечно, а на якій ні...
чекаємо на фото hu.ntera з черги в джобцентр - там найбільша небезпека - допомогу можуть зняти
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:30
Letusrock написав: _hunter написав: budivelnik написав:Чомусь мені здається
що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...Чомусь мені здається
що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
І так далі і тому подібне.
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
віршик не просто так з російською мовою написаний
а де фото з небезпечного окопу на схилі Карпат. чи може хоча б криївку вже облаштував?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:33
Shaman написав:
який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?
Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:39
fler написав: BeneFuckTor написав:
Що там по переговорах? Щось пусто.
Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги..
Хто б сумнівався.
Ну то, да
Це ж не Путін винен в обстрілах, а pesikot, по версії Letusrock'а )
Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 25 бер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?
Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.
схоже ви так й не зрозуміли, хоча ви не одинокі на форумі. ніякий Майдан лише за гроші, без підтримки населення - неможливий. всі ці антимайдани показали. майдан за гроші Раші - це оксюморон. але це не виключає якихось проплачених проросійських акцій - але не Майдан.
якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?..
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Shaman
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:45
Вам - акцизы, штрафы и налоги
А им
ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств, — нардепка Федина
Законопроєкт підтримало 254 депутата
Пэрэмога
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:54
Бетон написав:
Вам - акцизы, штрафы и налоги
А им
ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств, — нардепка Федина
Законопроєкт підтримало 254 депутата
Пэрэмога
Вони що ухі об'їлись? Вирішили випробовувати терпіння народу?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:56
Banderlog написав: andrijk777 написав: Banderlog написав:
так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.
Це що за брєд? Він качнувся в іншу сторону в 2010 коли вибрали Янека(почалась перша війна з РФ) і в 2019 коли вибрали Зеленського(почалась повноцінна війна з РФ).
Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів!
війна з рф почалась коли вигнали януковича. Думаєте мєнти по яких ви кидались камінням януковича люблять?
Но висновки вони зробили...
Вірно. Значить Януковича потрібно було тримати вічно, війни не було б.
Як Лукашенко. Поки є Лука, на Білорусь РФ не нападає. Правда "організатори Майдану" цього не знати, не екстрасенси ж вони.
Щодо мєнтів - не зрозумів до чого тут це. Думаєте "воїни РФ" люблять путіна? Але воюють за путіна бо їм платять, аналогічно мєнти за Янека. Не розумію які такі висновки вони зробили?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 18:04
Shaman написав:
якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?
хіба приналежність до національної меншини дає право виїзду за кордон для громадянина?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 18:05
Він задовбав зі своїм януком, я йому в суботу ще, здається, відповів по ділу про все і про Янука і про його ганьбу, коли і весь Харків разом з Гепою проти нього вийшов і вигнав його, і про 30 листопада, і про те, як янук закликає нас вбивати, так він пропав. То троль.
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