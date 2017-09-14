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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:27

  _hunter написав:Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее :lol:
P.S.
Сидеть где-то глубоко в тылу в кресле - это не "на фронте", если что.

як мене веселить, що не просто ухилянт, а бігунець починає давати оцінку на якій ділянці фронту безпечно, а на якій ні... :D

чекаємо на фото hu.ntera з черги в джобцентр - там найбільша небезпека - допомогу можуть зняти :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:30

  Letusrock написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
І так далі і тому подібне.

Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее :lol:

ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям

віршик не просто так з російською мовою написаний :D а де фото з небезпечного окопу на схилі Карпат. чи може хоча б криївку вже облаштував? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?

Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:39

  fler написав:
  BeneFuckTor написав:Що там по переговорах? Щось пусто.

Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги..
Хто б сумнівався.

Ну то, да

Це ж не Путін винен в обстрілах, а pesikot, по версії Letusrock'а )

Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 25 бер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:40

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:який Майдан? хто вийде - ті, хто зараз від ТЦК ховаються?

Ніхто не піде, але чомусь влада готується його розганяти. Як і Порошенка намагається усунути з політики. Напевно це фантомні фобії.
P.S. Невже Ви вважаєте, що москалі не будуть розкачувати Україну і не будуть фінансувати Майдани?
Зокрема в Закарпатті найболючіша тема, за яку народ готовий йти на Майдан - це відкриття кордону.

схоже ви так й не зрозуміли, хоча ви не одинокі на форумі. ніякий Майдан лише за гроші, без підтримки населення - неможливий. всі ці антимайдани показали. майдан за гроші Раші - це оксюморон. але це не виключає якихось проплачених проросійських акцій - але не Майдан.

якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вам - акцизы, штрафы и налоги

А им

ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств, — нардепка Федина

Законопроєкт підтримало 254 депутата

Пэрэмога
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:54

  Бетон написав:Вам - акцизы, штрафы и налоги

А им

ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств, — нардепка Федина

Законопроєкт підтримало 254 депутата

Пэрэмога


Вони що ухі об'їлись? Вирішили випробовувати терпіння народу?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:56

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:так ідіть воюйте, бо на гідність завойовану на майдані посягають злобні орки. Хіба нормально що стояли прогресивні а воюють трактористи?)
Запамятайте і внукам розкажіть не можно кидати запалювальні суміші в поліцаїв, так ви будите не свободу, а древнє зло)
Після революції маятник ЗАВЖДИ качається в іншу сторону.

Це що за брєд? Він качнувся в іншу сторону в 2010 коли вибрали Янека(почалась перша війна з РФ) і в 2019 коли вибрали Зеленського(почалась повноцінна війна з РФ).
Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів!
війна з рф почалась коли вигнали януковича. Думаєте мєнти по яких ви кидались камінням януковича люблять? :lol:
Но висновки вони зробили...

Вірно. Значить Януковича потрібно було тримати вічно, війни не було б. :D Як Лукашенко. Поки є Лука, на Білорусь РФ не нападає. Правда "організатори Майдану" цього не знати, не екстрасенси ж вони.

Щодо мєнтів - не зрозумів до чого тут це. Думаєте "воїни РФ" люблять путіна? Але воюють за путіна бо їм платять, аналогічно мєнти за Янека. Не розумію які такі висновки вони зробили?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?

хіба приналежність до національної меншини дає право виїзду за кордон для громадянина?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:05

Він задовбав зі своїм януком, я йому в суботу ще, здається, відповів по ділу про все і про Янука і про його ганьбу, коли і весь Харків разом з Гепою проти нього вийшов і вигнав його, і про 30 листопада, і про те, як янук закликає нас вбивати, так він пропав. То троль.
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