BeneFuckTor написав:Що там по переговорах? Щось пусто.
Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги.. Хто б сумнівався.
Ну то, да
Це ж не Путін винен в обстрілах, а pesikot, по версії Letusrock'а )
Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски
Не гальмуй. А спробуй відрізняти час.
Тобто згадай хто саме тут верещав Лепею, що Україні рпв не те, що не потрібне, а дуже небезпечне, бо рфія використає паузу і знов нападе.
А тепер вуаля: *Абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України та США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 12-22 березня 2025 року. Згідно його результатами, від 72% мешканців Сходу до 85% жителів Заходу країни підтримують цю пропозицію або ставляться до неї скоріше позитивно.* https://www.radiosvoboda.org/a/news-myr ... 58424.html
А два роки тому Україні потрібна була і овсі лише перемога. На землі, в повітрі і на море. *Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібна перемога над російськими окупаційними військами не лише на землі та в повітрі, а й у великій битві за море.* https://www.radiosvoboda.org/a/news-myr ... 358424.htm
Поліція затримала двох агентів РФ, які планували підпал приймальні депутата Київради
Ось хтось скаже, навішо кацапам депутат київзради, де тільки землю деребанять? Я ще вчора задумався, навіщо їм менти, які на окупованих територіях он поздавалися всі і вірно їм служать, щоб оце наймати людей і перед відділками їх підривати.. Але ж вже дупутат київзради.. То занадто.
"Ми офіційно оперуємо довоєнною цифрою в 150 тисяч етнічних угорців, які фіксував на Закарпатті останній перепис населення в 2001 році. Утім, є також реєстр вірників реформатської церкви Закарпаття (переважна більшість закарпатських угорців - це реформати - ред.), там станом на початок 2023 року наводять цифру в 58 тисяч вірників. Неофіційно ми вважаємо, що нині варто говорити про 70-80 тисяч угорців, які залишилися жити на Закарпатті та не виїхали на третьому році війни", - повідомили в Управлінні релігії та нацменшин ОВА.
За структурою населення - це, переважно, жінки й діти та літні люди.