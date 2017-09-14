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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1335513356133571335813359>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ніякий Майдан лише за гроші, без підтримки населення - неможливий. всі ці антимайдани показали.

Звісно. Тому й кажу, що є теми, які народ готовий підтримувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:07

Треба орієнтуватися в часі.

  pesikot написав:
  fler написав:
  BeneFuckTor написав:Що там по переговорах? Щось пусто.

Пишуть, шо пітун відмовився від рпв та висуває вимоги..
Хто б сумнівався.

Ну то, да

Це ж не Путін винен в обстрілах, а pesikot, по версії Letusrock'а )

Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски

Не гальмуй.
А спробуй відрізняти час.

Тобто згадай хто саме тут верещав Лепею, що Україні рпв не те, що не потрібне, а дуже небезпечне, бо рфія використає паузу і знов нападе.

А тепер вуаля:
*Абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України та США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 12-22 березня 2025 року.
Згідно його результатами, від 72% мешканців Сходу до 85% жителів Заходу країни підтримують цю пропозицію або ставляться до неї скоріше позитивно.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-myr ... 58424.html

А два роки тому Україні потрібна була і овсі лише перемога. На землі, в повітрі і на море.
*Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібна перемога над російськими окупаційними військами не лише на землі та в повітрі, а й у великій битві за море.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-myr ... 358424.htm
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?..

60% виїхало, залишились переважно старші люди.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... patta.html
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 25 бер, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:08

  Letusrock написав:
  Shaman написав:якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?

хіба приналежність до національної меншини дає право виїзду за кордон для громадянина?

Так якщо послухати твою брехню, то у всіх є паспорти Угорщини

То чого з такими паспорти не виїзжають ? )

PS. Ти продовжуй, продовжуй ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:08

Поліція затримала двох агентів РФ, які планували підпал приймальні депутата Київради

Ось хтось скаже, навішо кацапам депутат київзради, де тільки землю деребанять? Я ще вчора задумався, навіщо їм менти, які на окупованих територіях он поздавалися всі і вірно їм служать, щоб оце наймати людей і перед відділками їх підривати.. Але ж вже дупутат київзради.. То занадто.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:12

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якщо всі так хочуть втекти з Закарпаття, чому там досі живуть угорці, а не поїхали до Угорщини?..

60% виїхало, залишились переважно старші люди.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... patta.html

А де там про 60% ?
"Ми офіційно оперуємо довоєнною цифрою в 150 тисяч етнічних угорців, які фіксував на Закарпатті останній перепис населення в 2001 році. Утім, є також реєстр вірників реформатської церкви Закарпаття (переважна більшість закарпатських угорців - це реформати - ред.), там станом на початок 2023 року наводять цифру в 58 тисяч вірників. Неофіційно ми вважаємо, що нині варто говорити про 70-80 тисяч угорців, які залишилися жити на Закарпатті та не виїхали на третьому році війни", - повідомили в Управлінні релігії та нацменшин ОВА.

За структурою населення - це, переважно, жінки й діти та літні люди.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:12

Коротше: ті, хто Лепея отут ганяв (за пропозицію РПВ ще рік тому), могли б і вибачитися перед ним.

Тепер РПВ офіційна позиція влади і народу.

Але хрєн хто визнає....
Зато бруду на Лепея отоді вилили тони.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На землі, в повітрі і на море.

"малой кровью могучим ударом " :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А де там про 60% ?

Прям у Вашій цитаті: залишилось 58 тисяч із 150 - 38,7%, тобто поїхало 61,3%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так якщо послухати твою брехню, то у всіх є паспорти Угорщини

Не у всіх, в межах області десь 12%, але вони компактно проживають в певних селах вздовж кордону їх переважна більшість
Дюрі-бачі
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