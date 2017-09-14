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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13356133571335813359>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:21

The United States will help restore Russia’s access to the world market for agricultural and fertilizer exports, lower maritime insurance costs, and enhance access to ports and payment systems for such transactions.

Щось пропустили? Кацапи вже не стріляють, війна скінчилась?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:23

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А де там про 60% ?

Прям у Вашій цитаті: залишилось 58 тисяч із 150 - 38,7%, тобто поїхало 61,3%

Це не моя цитата, а цитата з твого посилання, ти сам його читав ?

Цифри приблизні, то брати їх за основу неможливо

Ще, 150 тис то було в 2001 році. На хвилинку, зараз 2025 рік

Давай розбивку по роках, скільки виїхало, рік до року, бо контекст розмови був про війну, а не про 2001 рік )
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:31

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:Коротше: ті, хто Лепея отут ганяв (за пропозицію РПВ ще рік тому), могли б і вибачитися перед ним.

Тепер РПВ офіційна позиція влади і народу.

Але хрєн хто визнає....
Зато бруду на Лепея отоді вилили тони.

РПВ то 93-мм реактивний вогнемет чи що? Підеш воювати нарешті?

1. Дурне питання.
2. Ти-то яким боком до цього? В тебе з'явилися підстави для запиту? Прими пігулки.
Да, і про себе можеш проінформувати, коли нарешті підеш.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Цифри приблизні, то брати їх за основу неможливо

В мене інших даних нема, тільки суб'єктивне враження, що мадярів поїхало дуже багато. Особливо серед молодих чоловіків віком 15-45 років. Та і в цілому молоді. І мало того, що їдуть, а й продають нерухомість, тобто не планують повертатись.

Хай буде не 60%, а 50% чи 40%, але все рівно спростовує тезу, що " вони не їдуть".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:40

Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так якщо послухати твою брехню, то у всіх є паспорти Угорщини
То чого з такими паспорти не виїзжають ? )

знову тупиш? на кордоні в першу чергу провіряють на українське громадянство, чхати прокордонникам які там в тебе паспорти, якщо з нашого громадянства не вийшов.
навіть Ukrainian не вернеться в канаду якщо завітає до нас в гості
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:чхати прокордонникам які там в тебе паспорти

Знаю не мало кейсів, коли виїхали по мадярському паспорту. Також знаю, коли не випустили, зокрема по відбитках вичислили наявність українського громадянства.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:56

  detroytred написав:
  pesikot написав:Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски


Тобто згадай хто саме тут верещав Лепею, що Україні рпв не те, що не потрібне, а дуже небезпечне, бо рфія використає паузу і знов нападе.

Лепею пояснювали зовсім інакше - рф не буде дотримуватись рпв, продовжуючи обстріли, а Україні перестануть постачати зброю, бо "рпв". Але ж вам, як і Лепею - що в лоб, що по лбу. Це по-перше.

  detroytred написав:А тепер вуаля:
*Абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України та США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування,

Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються? Це по-друге.

І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:08

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так якщо послухати твою брехню, то у всіх є паспорти Угорщини
То чого з такими паспорти не виїзжають ? )

знову тупиш? на кордоні в першу чергу провіряють на українське громадянство, чхати прокордонникам які там в тебе паспорти, якщо з нашого громадянства не вийшов.
навіть Ukrainian не вернеться в канаду якщо завітає до нас в гості

А як перевіряють на громадянство ? Як з"ясовують ПІБ, якщо не через паспорт ?

Жгі далі ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:09

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Цифри приблизні, то брати їх за основу неможливо

В мене інших даних нема, тільки суб'єктивне враження, що мадярів поїхало дуже багато. Особливо серед молодих чоловіків віком 15-45 років. Та і в цілому молоді. І мало того, що їдуть, а й продають нерухомість, тобто не планують повертатись.

Хай буде не 60%, а 50% чи 40%, але все рівно спростовує тезу, що " вони не їдуть".

Так і пиши, що на твоє особисте суб"єктивне враження - виїхали )
pesikot
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  #<1 ... 13356133571335813359>
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