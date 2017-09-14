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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:11
fler написав: detroytred написав: pesikot написав:
Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски
Тобто згадай хто саме тут верещав Лепею, що Україні рпв не те, що не потрібне, а дуже небезпечне, бо рфія використає паузу і знов нападе.
Лепею пояснювали зовсім інакше - рф не буде дотримуватись рпв, продовжуючи обстріли, а Україні перестануть постачати зброю, бо "рпв". Але ж вам, як і Лепею - що в лоб, що по лбу. Це по-перше.
detroytred написав:
А тепер вуаля:
*Абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України та США
щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування,
Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються? Це по-друге.
І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож.
Звідки ви взяли про перестануть постачати зброю? Це партнери таку умову висували: якщо Україна запропонує рпв рфії, а та погодиться, то припиняємо постачання зброї?
Зброю Байден почав постачати ще навіть до повномасштабки.
І які нові фарби при втручанні США? Які?
Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв).
Байден був би більш прихильний до України, ніж Трамп зараз.
Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.
Ніхто дурню про одностороннє рпв Україною не висував.
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в Вів 25 бер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:15
Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.
— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.
— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
Домовились домовлятись ...
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:23
Letusrock написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Навіщо щукати чорну кішку в темній кімнаті?
Особливо якщо її там немає ?
Для довідки
В Україні
10 000 прокурорів, з них приблизно 5000 мужчини призивного віку (тобто 1 до 2000 військовозобовязаних українців )
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 500 працівників прокуратури знаходиться
Чи наприклад Депутати
останні три скликання 1350 осіб , 400 жінки , 500 вже пенсіонери - залишається 500 осіб до 10 млн військовозобовязаних тобто 1 до 20000...
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.
І так далі і тому подібне.
Тому може варто перестати жити за педераційними інформаційними лекалами?
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее
ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
Мозгів вам не вистарчає...
1 Є 1 млн військовослужбовців ЗСУ
2 Є 300 000 військовослужбовців ЗСУ які на нулі за всі три роки так і не були, по різним причинам (медики,авіаційні техніки, ремонтники, водії і так далі)
То що треба 700 000 фоток чи вистарчить 300 000 ?
3 Син Луценка на фронті був, син Порошенка також
При цьому
Навіть у Другій світовій , син сраліна служив під чужим прізвищем
Я допускаю що й зараз багато хто так робить , тому й відсутні фотки.
Але на останнє питання ви так і не дали відповідь
Якщо ВЕРЕС вважає що 300 000 грн донатів краще ніж відсвічування в тепловізорі
то чому бійці закордонного округу або закарпатського котла думають що вони правильніші від ВЕРЕСА ?
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