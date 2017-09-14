Додано: Вів 25 бер, 2025 20:07

fler написав: detroytred написав: fler написав: Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються? Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються?

І які нові фарби при втручанні США? Які?

Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв). І які нові фарби при втручанні США? Які?Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв).

Дика тупість, вибачте. Тому що без отакого втручання США буй би ми домовилися з рф напряму (Стамбул нічого не навчив?). Перемовини йдуть у форматі Україна-США та рф-США. "Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться", — сказав Зе.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... rosii.html



detroytred написав: fler написав: І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож. І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож. Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.

Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.

Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася, а рф весь час висуває вимоги та затягує процес. Чи ви це в упор не бачите? Лепею 100500 разів пояснювали, що саме рф проти рпв, але до нього не доходило, і до вас так само. Дика тупість, вибачте. Тому що без отакого втручання США буй би ми домовилися з рф напряму (Стамбул нічого не навчив?). Перемовини йдуть у форматі Україна-США та рф-США. "Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться", — сказав Зе.Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася, а рф весь час висуває вимоги та затягує процес. Чи ви це в упор не бачите? Лепею 100500 разів пояснювали, що саме рф проти рпв, але до нього не доходило, і до вас так само.

Дика тупість.Ще раз по буквах факт -- Україні висунути заяву про РПВ абсолютно ніщо не заважає, не допомагає. Ніяке з США чи без США.Те, що рфія відмовляється і висуває додаткові вимоги - це суто рфянська справа. Яка виставляє саме її саме агресором та противником припинення бойових дій. На весь світ.А Україну саме стороною, яка бажає припинення війни.Крапка.До чого ви США або реакцію рфії тулите?І ось цю клоунаду, точніше відмову рфії від перемир'я, саме тільки зараз було фактично наочно виставлено. Коли рфія відмовляється, а Україна погоджується і пропонує перемир'я.Саме про це казав Лепей.І саме це саме зараз тільки відбулося.Хоча можливо і потрібно було не менш рік тому назад.Не треба голих слів - вкажіть коли і як Україна пропонувала рпв рік тому, раніше.Про перемогу, кордони тощо було.Про рпв не було.Тицьніть у - "Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася".З!и. Ще й про дику тупість наголошуєте.Дійсно є.От тільки з боку кого?))