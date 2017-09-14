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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13357133581335913360>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:11

  fler написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Це ж не Путін відмовляється від РПВ, а Україна, як ще недавно верещали корисні хом"чкі з кожної праски


Тобто згадай хто саме тут верещав Лепею, що Україні рпв не те, що не потрібне, а дуже небезпечне, бо рфія використає паузу і знов нападе.

Лепею пояснювали зовсім інакше - рф не буде дотримуватись рпв, продовжуючи обстріли, а Україні перестануть постачати зброю, бо "рпв". Але ж вам, як і Лепею - що в лоб, що по лбу. Це по-перше.

  detroytred написав:А тепер вуаля:
*Абсолютна більшість громадян України позитивно сприймають спільну ініціативу України та США щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування,

Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються? Це по-друге.

І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож.

Звідки ви взяли про перестануть постачати зброю? Це партнери таку умову висували: якщо Україна запропонує рпв рфії, а та погодиться, то припиняємо постачання зброї?
Зброю Байден почав постачати ще навіть до повномасштабки.

І які нові фарби при втручанні США? Які?
Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв).
Байден був би більш прихильний до України, ніж Трамп зараз.

Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.
Ніхто дурню про одностороннє рпв Україною не висував.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:15

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.

Домовились домовлятись ...
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:23

  Letusrock написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Навіщо щукати чорну кішку в темній кімнаті?
Особливо якщо її там немає ?

Для довідки
В Україні
10 000 прокурорів, з них приблизно 5000 мужчини призивного віку (тобто 1 до 2000 військовозобовязаних українців )
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 500 працівників прокуратури знаходиться
Чи наприклад Депутати
останні три скликання 1350 осіб , 400 жінки , 500 вже пенсіонери - залишається 500 осіб до 10 млн військовозобовязаних тобто 1 до 20000...
Чомусь мені здається що на фронті більше ніж 50 депутатів попередніх скликанб
Чи наприклад діти першої сотні олігархів (нехай 200 осіб військовозобовязаних)...
Чомусь мені здається що на фронті більше 20-ти дітей так званих багатих служить.

І так далі і тому подібне.

Тому може варто перестати жити за педераційними інформаційними лекалами?
Единственное фото "краснокнижного" экземпляра было бы сильно убедительнее :lol:
ще нехватає віршика:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых
...
Я свято верю этим людям
Мозгів вам не вистарчає...
1 Є 1 млн військовослужбовців ЗСУ
2 Є 300 000 військовослужбовців ЗСУ які на нулі за всі три роки так і не були, по різним причинам (медики,авіаційні техніки, ремонтники, водії і так далі)
То що треба 700 000 фоток чи вистарчить 300 000 ?
3 Син Луценка на фронті був, син Порошенка також
При цьому
Навіть у Другій світовій , син сраліна служив під чужим прізвищем
Я допускаю що й зараз багато хто так робить , тому й відсутні фотки.

Але на останнє питання ви так і не дали відповідь
Якщо ВЕРЕС вважає що 300 000 грн донатів краще ніж відсвічування в тепловізорі
то чому бійці закордонного округу або закарпатського котла думають що вони правильніші від ВЕРЕСА ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:40

  detroytred написав:
  fler написав:Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються?

І які нові фарби при втручанні США? Які?
Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв).

Дика тупість, вибачте. Тому що без отакого втручання США буй би ми домовилися з рф напряму (Стамбул нічого не навчив?). Перемовини йдуть у форматі Україна-США та рф-США. "Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться", — сказав Зе.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... rosii.html

  detroytred написав:
  fler написав:І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож.
Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.

Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася, а рф весь час висуває вимоги та затягує процес. Чи ви це в упор не бачите? Лепею 100500 разів пояснювали, що саме рф проти рпв, але до нього не доходило, і до вас так само.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:44

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:58

  _hunter написав:
  BeneFuckTor написав:Дякую, змістовно))
Ніби все зрозуміло. Алеж ж при нашій зектатурі, постанову раз, всіх лишили пенсій, а тут ні духу про таке, значить теж в темі, Хз як це пояснити.

Шутите - лишили пенсій. Тут только наоборот может быть
ВР проголосувала за різке підвищення зарплат працівникам міністерств

Законопроєкт підтримало 254 депутати.

заброньованим треба компенсувати їхні конституційні обмеження
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:01

  budivelnik написав:Як на мене-то це афера на якій зароблено 0,4 млрд доларів....

врятоване бабло Каргіла забули відмінусувати
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:02

  Faceless написав:
  detroytred написав:А от про що намагалися домовитися; що одна пара сторін, що друга (овсі аж 12 годин теревініли);

Ну історію зі скіфських часів і як печенєгі ходили на аляску. сша в свою чергу сцялися щоб рф ще й аляску не додала в конституцію


....)))) +++ гарно написано .
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:07

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Нічого очі не ріже? Хіба рпв не заграло новими фарбами, коли США втручаються?

І які нові фарби при втручанні США? Які?
Партнери самі підкреслювали неодноразово, що нехай Україна сама визначає, коли перемовини (рпв).

Дика тупість, вибачте. Тому що без отакого втручання США буй би ми домовилися з рф напряму (Стамбул нічого не навчив?). Перемовини йдуть у форматі Україна-США та рф-США. "Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться", — сказав Зе.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... rosii.html

  detroytred написав:
  fler написав:І по-третє. Погодилась рф на безумовне Лепеївське рпв? Ні. Чомусь умови висувають. Отож.
Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.

Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася, а рф весь час висуває вимоги та затягує процес. Чи ви це в упор не бачите? Лепею 100500 разів пояснювали, що саме рф проти рпв, але до нього не доходило, і до вас так само.

Дика тупість.
Ще раз по буквах факт -- Україні висунути заяву про РПВ абсолютно ніщо не заважає, не допомагає. Ніяке з США чи без США.

Те, що рфія відмовляється і висуває додаткові вимоги - це суто рфянська справа. Яка виставляє саме її саме агресором та противником припинення бойових дій. На весь світ.
А Україну саме стороною, яка бажає припинення війни.
Крапка.
До чого ви США або реакцію рфії тулите?

І ось цю клоунаду, точніше відмову рфії від перемир'я, саме тільки зараз було фактично наочно виставлено. Коли рфія відмовляється, а Україна погоджується і пропонує перемир'я.

Саме про це казав Лепей.
І саме це саме зараз тільки відбулося.
Хоча можливо і потрібно було не менш рік тому назад.

Не треба голих слів - вкажіть коли і як Україна пропонувала рпв рік тому, раніше.
Про перемогу, кордони тощо було.
Про рпв не було.
Тицьніть у - "Так вам і кажуть, що Україна на рпв погодилася".

З!и. Ще й про дику тупість наголошуєте.
Дійсно є.
От тільки з боку кого?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:16

З рф почнуть знімати санкції – це головна умова кремля для початку перемир'я у Чорному морі.

В першу чергу це стосується обмежень Россєльхозбанку та інших фінансових організацій. Їх також підключать до SWIFT. Також зняття санкцій із суден під російським прапором і так далі.
Xenon
 
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