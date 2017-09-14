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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13357133581335913360
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:22

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

росіяне сказали, що не довіряють Зеленському, тому потрібні "гарантії" безпеки судноплавства від США (військові конвої?)

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

тобто ні до чого не домовились, або "домовились домовлятись"
-по перше американська делігація не розуміє, що є енергітичні об"єкти
, нафтобази і нафтотермінали русня преподносить американцям як енергітичні об"екти

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:22

Жінок на військову службу почне призивати Данія вже з 2026-го року, — Bloomberg

Згідно зі зміненим графіком, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, щоб збільшити чисельність збройних сил і протидіяти зростаючим загрозам з боку РФ.

Как же хорошо, что у Украины угрозы не зростают :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:26

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.

Цікаві підробиці
Ослабление санкций и досмотр украинских судов: Кремль озвучил свои итоги встречи с США
Россия потребовала снять с нее санкции, затрагивающие сельскохозяйственный сектор, как условие для перемирия на море. Также россияне хотят досматривать торговые суда, идущие в украинские порты. Эти условия якобы были согласованы на переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Кремля.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 25 бер, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:28

  pesikot написав:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.

Домовились домовлятись ...

Не зовсім так

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:49

  Xenon написав:Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
[/quote]
Це рфія викотила прайс до Штатів за згоду на зупинку бойових дій (тільки на морі?). Саме до Штатів.

Тепер в четверг Європа та Україна нададуть відповідь. Свій прайс до Трампа. Або може просто півруки у лоба.

Взагалі дива...
Або Трамп лошара і з банкуючого перетворився в того, кому виставляють рахунок (за його бажання отримати товар -- перемир'я).
Або оцим зняттям санкцій Трамп щось інше купляє в рфії... Що абсолютно не має відношення до української війни. Але отак хитро хочуть замаскувати.

Хоча найбільш ймовірно, що відбувається якесь нічого незначаще вокшення. А всі чогось очікують. Дійсно значущого.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:51

  _hunter написав:
Жінок на військову службу почне призивати Данія вже з 2026-го року, — Bloomberg

Згідно зі зміненим графіком, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, щоб збільшити чисельність збройних сил і протидіяти зростаючим загрозам з боку РФ.

Как же хорошо, что у Украины угрозы не зростают :lol:

...промычал хунтер потягивая халявное баварское...
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:53

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
------------------------------
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
----------------------------
Домовились домовлятись ...

Не зовсім так

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
Ничего удивительного и сверхъестественного.
Они об этом говорили ещё после соглашения о свободном экспорте нашего зерна по Чёрному морю. И "обижались", что они согласились на это, а их продолжают ограничивать. На основе этого тогда, вроде, отказались продлить соглашение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:59

  detroytred написав:
  Xenon написав:Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
.............

Це рфія викотила прайс до Штатів за згоду на зупинку бойових дій (тільки на морі?). Саме до Штатів.

Тепер в четверг Європа та Україна нададуть відповідь. Свій прайс до Трампа. Або може просто півруки у лоба.

Взагалі дива...
Або Трамп лошара і з банкуючого перетворився в того, кому виставляють рахунок (за його бажання отримати товар -- перемир'я).
Або оцим зняттям санкцій Трамп щось інше купляє в рфії... Що абсолютно не має відношення до української війни. Але отак хитро хочуть замаскувати.

Хоча найбільш ймовірно, що відбувається якесь нічого незначаще вокшення. А всі чогось очікують. Дійсно значущого.
Не совсем так.
Обратите внимание, требования ("прайс") только по продовольствию, причём по экспорту.
Снять ограничения на поставки в РФ даже не просят. Судя по этой цитате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:06

  ЛАД написав: Не совсем так.
Обратите внимание, требования ("прайс") только по продовольствию, причём по экспорту.
Снять ограничения на поставки в РФ даже не просят. Судя по этой цитате.

Так і предмет не мир, а якесь тимчасове перемир'я (на морі тільки?). Щоб Трамп вспів оголосити себе миротворцем та здійснення місії.

Туфту якусь ганяють...
Ну дійсно оті другорядні представники що можуть вирішувати?!
Їх задача - або оформити технічно вже домовлене, або інсценувати діяльність. Типу процес йде.
detroytred
 
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