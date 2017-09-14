Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.
— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
росіяне сказали, що не довіряють Зеленському, тому потрібні "гарантії" безпеки судноплавства від США (військові конвої?)
— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.
тобто ні до чого не домовились, або "домовились домовлятись" -по перше американська делігація не розуміє, що є енергітичні об"єкти , нафтобази і нафтотермінали русня преподносить американцям як енергітичні об"екти
— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
Жінок на військову службу почне призивати Данія вже з 2026-го року, — Bloomberg
Згідно зі зміненим графіком, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, щоб збільшити чисельність збройних сил і протидіяти зростаючим загрозам з боку РФ.
Россия потребовала снять с нее санкции, затрагивающие сельскохозяйственный сектор, как условие для перемирия на море. Также россияне хотят досматривать торговые суда, идущие в украинские порты. Эти условия якобы были согласованы на переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Кремля.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 25 бер, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.
— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.
— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.
Домовились домовлятись ...
Не зовсім так
Пункты 1 и 2 вступают в силу после:
▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
[/quote] Це рфія викотила прайс до Штатів за згоду на зупинку бойових дій (тільки на морі?). Саме до Штатів.
Тепер в четверг Європа та Україна нададуть відповідь. Свій прайс до Трампа. Або може просто півруки у лоба.
Взагалі дива... Або Трамп лошара і з банкуючого перетворився в того, кому виставляють рахунок (за його бажання отримати товар -- перемир'я). Або оцим зняттям санкцій Трамп щось інше купляє в рфії... Що абсолютно не має відношення до української війни. Але отак хитро хочуть замаскувати.
Хоча найбільш ймовірно, що відбувається якесь нічого незначаще вокшення. А всі чогось очікують. Дійсно значущого.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 25 бер, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Жінок на військову службу почне призивати Данія вже з 2026-го року, — Bloomberg
Згідно зі зміненим графіком, Данія поширить обов’язковий військовий призов на жінок на рік раніше, ніж спочатку планувалося, щоб збільшити чисельність збройних сил і протидіяти зростаючим загрозам з боку РФ.
Ірина_ написав:Олексій Гончаренко ------------------------------ Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.
— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.
— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей. ---------------------------- Домовились домовлятись ...
Не зовсім так
Пункты 1 и 2 вступают в силу после:
▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
▪️Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
▪️Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
▪️Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
▪️Снятия ограничений на поставки в российскую федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
Ничего удивительного и сверхъестественного. Они об этом говорили ещё после соглашения о свободном экспорте нашего зерна по Чёрному морю. И "обижались", что они согласились на это, а их продолжают ограничивать. На основе этого тогда, вроде, отказались продлить соглашение.
▪️Снятия санкционных ограничений с россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов; .............
Це рфія викотила прайс до Штатів за згоду на зупинку бойових дій (тільки на морі?). Саме до Штатів.
Тепер в четверг Європа та Україна нададуть відповідь. Свій прайс до Трампа. Або може просто півруки у лоба.
Взагалі дива... Або Трамп лошара і з банкуючого перетворився в того, кому виставляють рахунок (за його бажання отримати товар -- перемир'я). Або оцим зняттям санкцій Трамп щось інше купляє в рфії... Що абсолютно не має відношення до української війни. Але отак хитро хочуть замаскувати.
Хоча найбільш ймовірно, що відбувається якесь нічого незначаще вокшення. А всі чогось очікують. Дійсно значущого.
Не совсем так. Обратите внимание, требования ("прайс") только по продовольствию, причём по экспорту. Снять ограничения на поставки в РФ даже не просят. Судя по этой цитате.