а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов, дивись вище чому.
добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені
ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. Идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной.», – МЗС рф.
Shaman написав:а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
Чого це замовкли ? Зараз, вже я винний ))
Вони Н-І-К-О-Л-И не визнають, що саме Раша не хоче перемовин і не хоче миру
Вони будуть звинувачувати кого-завгодно, але не себе і не Рашу
Shaman написав:............ буду вести роз'яснувальну роботу. а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.
Да нет. Вы именно пропагандист, а не ведёте "роз'яснувальну роботу". ...
перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.
Вопрос спорный и явно не такой однозначный, как вы стараетесь представить. Один из приёмов пропаганды - упоминать о чём-то, как об аксиоме и общеизвестной истине. Китай авторитарная держава (и был таковым и при Дэн Сяопине), но развивается вполне успешно. Сингапур начал развиваться при вполне авторитарном правлении Ли Куан Ю. Кстати, о сменяемости - он занимал пост премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год - 31 год. Да и после того как ушёл в отставку, от власти не совсем ушёл. Следующий после него премьер правил 14 лет, следующий - 20 лет. Партия народного действия у власти с 1959 - уже 65 лет. Так что расписывать Сингапур как истинно и образцово демократическое государство, наверное, не стоит...
ось ви мене й називаєте пропагандистом облужно без будь-яких аргументів. а ще щось кажете про пропаганду
Сінгапур не є прикладом, це скоріш виключення. як власне й на початку розвитку Кореї там теж була далеко не демократична влада.
дивиться, доводити що Земля кругла ви ж не вважаєте за потрібне? а дехто вважає, що це не так. але як фізик, ви у формі Землі впевнені, а от суспільні оцінки для вас не так очевидні.
якщо питання дискусійне з приводу розвитку країни - наведіть ваші аргументи - ви ж взагалі ні про що не кажете. а нагадаю два класичних приклади - ФРН та НДР, та КНДР та Корея. з результатом не будете сперичатися. так, там були американські інвестиції. так а там була допомога срср. просто американські інвестиції ефективні, а планова допомога - ні.
книжку "Чому нації.." ви ж не прочитали, витратьте час - буде корисно
про Китай - весь його розвиток почався, коли країну відкрили все для тих же західних інвестицій. й від комунізму там залишилася лише назва партії, а так чистий, навіть дикий капіталізм. й ще момент - Ден запровадив змінність влади. так, з китайською специфікою, але була й конкуренція й ідей, й людей. Сі все відмінив.
або сформуйте й наведіть приклади, де автократії забезпечують більш високий рівень життя населення?
треба розбивати відповіді, бо інакше нечитабельне простирадло
ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.
Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины. А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.
знову ж якщо суперечливий, то наводьте аргументи. а то після цієї фрази - нема доводів. можемо порівняти - й з Німеччиною, й з Польщею - були ті самі війни, але результат теж бачимо. й інвестиції в ті країни йшли, бо туди вважали можливим інвестувати.
а про Сибір гадаю якути не погодяться, просто зараз про це публічно ще не кажуть. та й татари можуть не погодитися. а з приводу того, що самі не змогли - так бедуїни теж нафту не самостійно добували, але коли співпрацюєш з США - бачите, й саудитам непогано так залишилося. що залишилося чукчам з якутами окрім анекдотів?
про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср?
Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно. Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине. Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко). ... И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.
от знову ви мене звинуватили у брехні. як це у вас легко виходить - безпідставно звинувачувати. але факт все одно є. мали дати 3 кім квартиру, але це припало вже на кінець срср - варіантів не було - або 1кім, або взагалі нічого - далі по черзі вже ніхто не отримав...
не було не лише бананів, але багато чого іншого. м'ясо на ринку по 10 руб при зп 120 руб (правильно пам'ятаю) - й по скільки холодильник-телевізор - 700 руб (тут можу помилятися) - але 5-6 міс зп. це не бідність?
розвал завжди погіршує навіть поточну ситуацію, але вже в 2000 році проблем з їжею, одягом та багато чим іншим вже не стало - вже тоді стало краще, ніж в срср в 80ті роки. якщо так не вважаєте, то приклади наведіть на городах масово "вкалувати" перестали - хоча може ви це явище не бачили.