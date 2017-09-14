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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13358133591336013361
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:34

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Білий Дім публікує результати зустрічей американської та української делегації в Саудівській Аравії.

— Домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

— Домовилися розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф та України.

— США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та примусово переміщених українських дітей.


Пані Ірина , ЯК ?

Як будуть тримати кордони ?
Хто буде стримувати ?
.... я перепрошую ... ви вірите США , ТРампу ?

... зараз саме то що потрібне .... як би хто взяв на себе відповідальність тай пійшов би на МУСКВУ ...отоб була нудьга від УКРАЇНИ
Востаннє редагувалось холява в Вів 25 бер, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?

й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов, дивись вище чому.

добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:39

перемовини..

ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. Идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной.», – МЗС рф.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:46

  Shaman написав:а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?

Чого це замовкли ?
Зараз, вже я винний ))

Вони Н-І-К-О-Л-И не визнають, що саме Раша не хоче перемовин і не хоче миру

Вони будуть звинувачувати кого-завгодно, але не себе і не Рашу
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:53

Shaman

добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені 8)


«До останнього діда-куракалпака» не припиняли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:56

Перелік російських та українських об'єктів, що підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі, публікують росЗМІ з посиланням на кремль.

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:57

Xenon
Ми 19 березня розфігарили нафтоперекачуючу станцію в педерації.
Отже можна вважати перемирья зірваним.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:15

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
буду вести роз'яснувальну роботу. 8) а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.
Да нет.
Вы именно пропагандист, а не ведёте "роз'яснувальну роботу".
...
перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.
Вопрос спорный и явно не такой однозначный, как вы стараетесь представить.
Один из приёмов пропаганды - упоминать о чём-то, как об аксиоме и общеизвестной истине.
Китай авторитарная держава (и был таковым и при Дэн Сяопине), но развивается вполне успешно.
Сингапур начал развиваться при вполне авторитарном правлении Ли Куан Ю. Кстати, о сменяемости - он занимал пост премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год - 31 год. Да и после того как ушёл в отставку, от власти не совсем ушёл. Следующий после него премьер правил 14 лет, следующий - 20 лет. Партия народного действия у власти с 1959 - уже 65 лет. Так что расписывать Сингапур как истинно и образцово демократическое государство, наверное, не стоит...

ось ви мене й називаєте пропагандистом облужно без будь-яких аргументів. а ще щось кажете про пропаганду :D

Сінгапур не є прикладом, це скоріш виключення. як власне й на початку розвитку Кореї там теж була далеко не демократична влада.

дивиться, доводити що Земля кругла ви ж не вважаєте за потрібне? а дехто вважає, що це не так. але як фізик, ви у формі Землі впевнені, а от суспільні оцінки для вас не так очевидні.

якщо питання дискусійне з приводу розвитку країни - наведіть ваші аргументи - ви ж взагалі ні про що не кажете. а нагадаю два класичних приклади - ФРН та НДР, та КНДР та Корея. з результатом не будете сперичатися. так, там були американські інвестиції. так а там була допомога срср. просто американські інвестиції ефективні, а планова допомога - ні.

книжку "Чому нації.." ви ж не прочитали, витратьте час - буде корисно

про Китай - весь його розвиток почався, коли країну відкрили все для тих же західних інвестицій. й від комунізму там залишилася лише назва партії, а так чистий, навіть дикий капіталізм. й ще момент - Ден запровадив змінність влади. так, з китайською специфікою, але була й конкуренція й ідей, й людей. Сі все відмінив.

або сформуйте й наведіть приклади, де автократії забезпечують більш високий рівень життя населення? ;)

треба розбивати відповіді, бо інакше нечитабельне простирадло 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:34

  ЛАД написав:
ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.
Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины.
А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.

знову ж якщо суперечливий, то наводьте аргументи. а то після цієї фрази - нема доводів. можемо порівняти - й з Німеччиною, й з Польщею - були ті самі війни, але результат теж бачимо. й інвестиції в ті країни йшли, бо туди вважали можливим інвестувати.

а про Сибір гадаю якути не погодяться, просто зараз про це публічно ще не кажуть. та й татари можуть не погодитися. а з приводу того, що самі не змогли - так бедуїни теж нафту не самостійно добували, але коли співпрацюєш з США - бачите, й саудитам непогано так залишилося. що залишилося чукчам з якутами окрім анекдотів? ;)
про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср? ;)
Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно.
Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине.
Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко).
...
И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.

от знову ви мене звинуватили у брехні. як це у вас легко виходить - безпідставно звинувачувати. але факт все одно є. мали дати 3 кім квартиру, але це припало вже на кінець срср - варіантів не було - або 1кім, або взагалі нічого - далі по черзі вже ніхто не отримав...

не було не лише бананів, але багато чого іншого. м'ясо на ринку по 10 руб при зп 120 руб (правильно пам'ятаю) - й по скільки холодильник-телевізор - 700 руб (тут можу помилятися) - але 5-6 міс зп. це не бідність?

розвал завжди погіршує навіть поточну ситуацію, але вже в 2000 році проблем з їжею, одягом та багато чим іншим вже не стало - вже тоді стало краще, ніж в срср в 80ті роки. якщо так не вважаєте, то приклади наведіть 8) на городах масово "вкалувати" перестали - хоча може ви це явище не бачили.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:38

Denik-а на самых верхах читают :lol:
Економіка Путіна буде в біді в 2026-му або 2027-му році, дати досить чіткі, — Зеленський в інтерв'ю TIME
_hunter
 
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  #<1 ... 13358133591336013361
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