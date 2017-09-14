Додано: Вів 25 бер, 2025 22:34

ЛАД написав: ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах. Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины.

А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях. Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины.А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.

про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср? Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно.

Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине.

Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко).

...

И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира. Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно.Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине.Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко)....И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.

знову ж якщо суперечливий, то наводьте аргументи. а то після цієї фрази - нема доводів. можемо порівняти - й з Німеччиною, й з Польщею - були ті самі війни, але результат теж бачимо. й інвестиції в ті країни йшли, бо туди вважали можливим інвестувати.а про Сибір гадаю якути не погодяться, просто зараз про це публічно ще не кажуть. та й татари можуть не погодитися. а з приводу того, що самі не змогли - так бедуїни теж нафту не самостійно добували, але коли співпрацюєш з США - бачите, й саудитам непогано так залишилося. що залишилося чукчам з якутами окрім анекдотів?от знову ви мене звинуватили у брехні. як це у вас легко виходить - безпідставно звинувачувати. але факт все одно є. мали дати 3 кім квартиру, але це припало вже на кінець срср - варіантів не було - або 1кім, або взагалі нічого - далі по черзі вже ніхто не отримав...не було не лише бананів, але багато чого іншого. м'ясо на ринку по 10 руб при зп 120 руб (правильно пам'ятаю) - й по скільки холодильник-телевізор - 700 руб (тут можу помилятися) - але 5-6 міс зп. це не бідність?розвал завжди погіршує навіть поточну ситуацію, але вже в 2000 році проблем з їжею, одягом та багато чим іншим вже не стало - вже тоді стало краще, ніж в срср в 80ті роки. якщо так не вважаєте, то приклади наведітьна городах масово "вкалувати" перестали - хоча може ви це явище не бачили.