а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов, дивись вище чому.
добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені
ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны. Идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной.», – МЗС рф.
Shaman написав:а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
Чого це замовкли ? Зараз, вже я винний ))
Вони Н-І-К-О-Л-И не визнають, що саме Раша не хоче перемовин і не хоче миру
Вони будуть звинувачувати кого-завгодно, але не себе і не Рашу
Shaman написав:............ буду вести роз'яснувальну роботу. а то всі жаляться, як погано живемо - а коли пояснюєш, що треба так, так й так - ось приклад, то починають розповідати байки а ось в срср.
Да нет. Вы именно пропагандист, а не ведёте "роз'яснувальну роботу". ...
перше - в чому моя пропаганда? в тому, що кажу очевидні речі - для забезпечення високого рівня життя населення розвинені демократичні країни набагато ефективніші, ніж авторитарні. з цим ви згодні? й значно ефективніші ніж срср - а з цим згодні? так, щоб прокопати Біломорканал автократії значно ефективніші, як й в штрафбатах та м'ясних штурмах.
Вопрос спорный и явно не такой однозначный, как вы стараетесь представить. Один из приёмов пропаганды - упоминать о чём-то, как об аксиоме и общеизвестной истине. Китай авторитарная держава (и был таковым и при Дэн Сяопине), но развивается вполне успешно. Сингапур начал развиваться при вполне авторитарном правлении Ли Куан Ю. Кстати, о сменяемости - он занимал пост премьер-министра Сингапура с 1959 по 1990 год - 31 год. Да и после того как ушёл в отставку, от власти не совсем ушёл. Следующий после него премьер правил 14 лет, следующий - 20 лет. Партия народного действия у власти с 1959 - уже 65 лет. Так что расписывать Сингапур как истинно и образцово демократическое государство, наверное, не стоит...
ось ви мене й називаєте пропагандистом облужно без будь-яких аргументів. а ще щось кажете про пропаганду
Сінгапур не є прикладом, це скоріш виключення. як власне й на початку розвитку Кореї там теж була далеко не демократична влада.
дивиться, доводити що Земля кругла ви ж не вважаєте за потрібне? а дехто вважає, що це не так. але як фізик, ви у формі Землі впевнені, а от суспільні оцінки для вас не так очевидні.
якщо питання дискусійне з приводу розвитку країни - наведіть ваші аргументи - ви ж взагалі ні про що не кажете. а нагадаю два класичних приклади - ФРН та НДР, та КНДР та Корея. з результатом не будете сперичатися. так, там були американські інвестиції. так а там була допомога срср. просто американські інвестиції ефективні, а планова допомога - ні.
книжку "Чому нації.." ви ж не прочитали, витратьте час - буде корисно
про Китай - весь його розвиток почався, коли країну відкрили все для тих же західних інвестицій. й від комунізму там залишилася лише назва партії, а так чистий, навіть дикий капіталізм. й ще момент - Ден запровадив змінність влади. так, з китайською специфікою, але була й конкуренція й ідей, й людей. Сі все відмінив.
або сформуйте й наведіть приклади, де автократії забезпечують більш високий рівень життя населення?
треба розбивати відповіді, бо інакше нечитабельне простирадло
ви постійно намагаєтесь показати, що типу це так обставини склалися - то війна була, то колонії грабували. були ці моменти. але головний момент - більш раціональний державний устрій - ви намагаєтесь ігнорувати. коли перший раз на цьому форумі згадали "Чому нації занепадають" - тоді це була лише одна з ідей чому. зараз за це вже Нобелівку дали. у вас час є, почитайте. срср он теж сибір грабував, грабував - а рівень життя високий лише в Москві, Пітера та деяких обласних центрах.
Что "головне", а что нет, вопрос спорный. Сложно сравнивать страны, которые 100 лет не воевали со странами, по которым прокатываются войны. Надеюсь, вы не станете утверждать, что нынешняя война укрепила экономику Украины. А грабить в Сибири было некого - там практически не было населения. "Грабить" там можно было природные ресурсы, но не надо путать понятия - это, скорее, не "грабёж", а освоение. Причём освоение достаточно тяжёлое, часто в тяжёлых природных условиях.
знову ж якщо суперечливий, то наводьте аргументи. а то після цієї фрази - нема доводів. можемо порівняти - й з Німеччиною, й з Польщею - були ті самі війни, але результат теж бачимо. й інвестиції в ті країни йшли, бо туди вважали можливим інвестувати.
а про Сибір гадаю якути не погодяться, просто зараз про це публічно ще не кажуть. та й татари можуть не погодитися. а з приводу того, що самі не змогли - так бедуїни теж нафту не самостійно добували, але коли співпрацюєш з США - бачите, й саудитам непогано так залишилося. що залишилося чукчам з якутами окрім анекдотів?
про срср - а в чому у нас різні спогади? я пам'ятаю 80ті роки - тотальна бідність. банани з Москви привозили, мандарини на новий рік. чого міг досягти рядовий інженер з зп 120 р - телевізор та холодильник? на машину вже не вистачить. квартири могли дати - моїм батькам дали 1кім через 25 років на родину 4 людини. знаю й таких, хто не дочекався. ну й так розвага, як городи. може в Харків й міг собі дозволити жити без них, а в райцентрі - вже ні. що не так з моїми спогадами про срср?
Если для вас признак бедности это отсутствие в постоянной продаже бананов и мандаринов, то конечно. Но я помню гораздо бОльшую "тотальну бідність" в 90-е в уже независимой Украине. Насчёт квартир вы врёте. В каком году ваши родители получили квартиру? Я не знаю случаев, чтобы на семью из 4 человек давали 1-комнатную квартиру. Давали 3-комнатную, в худшем случае 2 комнатную (редко). ... И, кстати, перед войной, несмотря на то, что мы уже давно отказались от плановой экономики и строим демократическое государство, Украина оставалась достаточно бедной страной третьего мира.
от знову ви мене звинуватили у брехні. як це у вас легко виходить - безпідставно звинувачувати. але факт все одно є. мали дати 3 кім квартиру, але це припало вже на кінець срср - варіантів не було - або 1кім, або взагалі нічого - далі по черзі вже ніхто не отримав...
не було не лише бананів, але багато чого іншого. м'ясо на ринку по 10 руб при зп 120 руб (правильно пам'ятаю) - й по скільки холодильник-телевізор - 700 руб (тут можу помилятися) - але 5-6 міс зп. це не бідність?
розвал завжди погіршує навіть поточну ситуацію, але вже в 2000 році проблем з їжею, одягом та багато чим іншим вже не стало - вже тоді стало краще, ніж в срср в 80ті роки. якщо так не вважаєте, то приклади наведіть на городах масово "вкалувати" перестали - хоча може ви це явище не бачили.
Shaman написав:а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов, дивись вище чому.
добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені
На скільки я пам'ятаю, то мова була стосовно перемовин, рпв, перемир'я з боку України. І був факт: Україна наголошувала на перемозі, звильнення окупованих територій. Миру за умов виходу рфії з українських територій - як умові з боку України.
До чого тут хатєлки, бажання рфії? Це вже інший предмет. Тим паче, що чого справді хоче оркостан, пу можна взнати лише залізши їм в бошки. А так тільки висувати передбачення. Гадати, що вигідно їм. Що вони потребують.
Наприклад, те, що оркостану потрібно перемир'я прямо заявляв нещодавно Буданов: *«Так було завжди і нічого у них [росіян] не зміниться. Тут інше питання – перемир’я чи мир. Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир’я, я можу сказати особисту думку, в принципі є реально. Дійти швидко до миру – ні», – сказав очільник ГУР.
Кирило Буданов відзначив, що Росії справді потрібна перерва у війні проти України, адже значні фінансові втрати не дозволяють РФ реалізовувати свій шанс на «світове лідерство».
«Так, їм [росіянам] потрібна перерва. Тому що якщо вони згідно з їхньою стратегією до 2026 року не виходять з цієї війни, то втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все щодо розробки арктичних регіонів, видобутку там газу та інших», – розповів керівник української розвідки.* https://portal.lviv.ua/news/2025/02/27/ ... do-myru-ni
Абсолютно чітко ж сформульовано. А те, що рфія була і буде одвічним ворогом - тобто миру назавжди ніколи не було і не буде, то як 2*2=4. Кеп-очевидності.
Тому під час перемир'я, термінового миру Україна повинна готуватися до чергового загострення. Підвищувати рівень і тим відчувати час та планку чергового нападу.