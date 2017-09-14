ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея...
Опять врёте. Когда в США создавалось ЯО с 1939 (формально с 1942) до 1945 там не было такого уж высокого уровня жизни и была карточная система на целый ряд продуктов. Тем более, не было высокого уровня жизни в Великобритании во время войны, а она тоже тогда занималась ядерной программой совместно с США. Да и после разрыва сотрудничества и создания собственной атомной бомбы в 1952 экономическое положение в Великобритании было далеко не блестящим. И если вы думаете, что "Німеччина, Японія, Корея" смогут создать ЯО за пару дней/месяцев или даже лет, то вы ошибаетесь. Хотя создать, конечно, при желании смогут. Так это сегодня, при их нынешнем экономическом уровне.
як ви легко ярлики накидаєте, але пропагандист я
нагадаю 1939-1945 - це 2СВ. тому так, були проблеми й в США, й в Британії. Франція взагалі була окупована. але коли війна закінчилася, то рівень життя відносно швидко відновився. а Пакістан та КНДР як були бідними країнами, так й залишилися. надто великі (невідповідні рівню економіки) витрати на армію. й якщо в Пакистані ще можна якось пояснити, то в КНДР - ось приклад автократії - бо диктатору подобаються ракети та бомби
Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.
а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? ми ЛАДа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це?
Про "глузування й нахабне перекручування" не вам бы говорить. "Мы" это советский народ, частью которого тогда являлись и украинцы. Не слышали о таком понятии? Не нравится этот термин, пусть будет население СССР. А УРОК, для особо непонятливых, заключался в том, что государство для обеспечения собственной безопасности должно в первую очередь иметь сильную армию. А уж вопрос, чего это будет стоить, второй. И недаром после "той" войны бабки говорили: "Лишь бы не было войны". А молодежь над этим смеялась. И этот урок Украина забыла. Хотя наряду с Беларусью больше всех пострадала от той войны. Но у нас же теперь принято некоторыми говорить об "оккупационных войсках" и чуть ли не жалеть о том, что тогда не победили нацисты. И забывать о том, что врагами Украины была не только "Російська імперія" и большие куски Украины были не под её властью. И Бандера в начале своей деятельности боролся совсем не против России и СССР и свой срок получил "за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького". И, кстати, его довоенная деятельность вполне подходит под определение терроризма.
так вся Європа винесли цей урок - ніколи знову. й лише чомусь російськомовна частина радянського народу "хотят повторить" - вже скоро перший мільйон жертв наберуть. так хто не зробив висновки?
чому створили НАТО? для захисту срср. оце правильний висновок. й після 1991 року вся східна Європа та Прибалтика дуже добре пам'ятаючи, хто в 1939 році на них напав, відразу теж пішли під захист НАТО. а ми так, не вивчили, згоден з вами. ще й зброю віддали своїм ворогам. тепер розплачуємося за цю недалекоглядність...
вистачить вже про перемогу нацистів - на форумі цього ніхто, окрім вас не казав.
а з приводу тероризму - а хто такі Меркадер, Судоплатов та навіть той же Кузнецов? до речі Судоплатова в срср так й не реабілітували... часи такі були
Shaman написав:й так багато тексту. в розвинених країнах багато проблем, демократія не ідеальна форма керування. але всі критики ламаються на питанні - яка альтернатива? поки кращого не придумали. й альтернативи для України немає, якщо хочемо нормально жити - лише шлях в Європу. а ЛАД все хоче якось налагодити відносини з Рашею...
Очередная подтасовка и подмена понятий. Я всё время пишу и писал ещё на полит ветке да и раньше о необходимости идти на Запад. В ЕС, а не в ТС с Россией. Но это не противоречит налаживанию нормальных отношений с РФ. Сто раз писал - другого глобуса в запасе у нас нет. Пока РФ существует мы обречены на соседство. И только полный идиот будет стремиться бить горшки с соседом, а не поддерживать хотя бы мало-мальски нормальные отношения. Это не всегда удаётся, но стараться надо.
Не знаю, зачем всё это написал. Вас в чём-то убедить всё равно не получится. Ветка уже давно живёт на искусственном дыхании, а сейчас уже, похоже, погрузилась в кому. Только время зря потратил. Обещаю на вашу пропаганду больше не реагировать.
але ж проблема в тому, що ми не були проти розвивати відносини з Рашею. але саме Раша була категорично проти того, щоб ми співпрацювали з Європою. це для них було проблемою.
але це вже історія - після 2014, а уж після 2022 - які взаємовідносини? може років через 40-50 - коли повмирають сучасні російські нацисти, які не визнають існування українців. ви не бачите, що зараз це офіційна державна політика - українців не існує, всі українці - нацисти. а поки щось схоже навіть не на Німеччину, а на Корею...
й не треба відсутність аргументів ховати за "не буду реагувати"
Shaman написав:а помітили, що певна категорія форумчан, які постійно розповідали, що саме Україна не хоче перемовин, щось замовкли. може прийшов час визнати - саме Раша не хоче перемовин, бо не хоче миру. Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
Чого це замовкли ? Зараз, вже я винний ))
Вони Н-І-К-О-Л-И не визнають, що саме Раша не хоче перемовин і не хоче миру
Вони будуть звинувачувати кого-завгодно, але не себе і не Рашу
Не гальмуй і виходь з фактів.
Диви що заявляв не якийсь ноунейм хфорумчанин, а представник влади країни: *Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.
“Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і я переконаний, що вона буде підтримана учасниками Саміту миру в Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру”, — наголосив Олександр Литвиненко. https://tsn.ua/ukrayina/viyna-zakinchit ... 82673.html
Перемовини можуть бути лише за однієї умови --- коли на них згодні обидві сторони.
До того ж, коли одна сторона знищена (звісно рфія), то перемовини вести вже ні з ким.
А тут якийсь секретар РНБО, зрозуміло, що за погодженням з іншими вищими представниками влади країни, визнає -- "“Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами".
Якийсь-то ж Песікіт голосить про Н-І-К-О-Л-И. Ходи до Литвиненко та Ко донеси свою впевнену заяву. Бо вони ВЖЕ)))))
Цирк. Просто цирк якийсь-то з голослівних тверджень. Ви там хоч трохи над аргументацією своїх тверджень особливо в бік інших напружуйтесь.
Спочатку залізобетонні аргументи від Карпюка. А потім вагомі від Вертинської. З ключовим по моральному аспекту представлення конфлікту - "Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ».
Підприємці, як вважаєте хто правий?
До речі, цей приклад наочно демонструє, як залюбки конкуренти замінять вибувшого.
Спочатку залізобетонні аргументи від Карпюка. А потім вагомі від Вертинської. З ключовим по моральному аспекту представлення конфлікту - "Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ».
Підприємці, як вважаєте хто правий?
До речі, цей приклад наочно демонструє, як залюбки конкуренти замінять вибувшого.
стм вона юридично підкована, тримаєм кулачки 10кує самі себе не зароблять
Спочатку залізобетонні аргументи від Карпюка. А потім вагомі від Вертинської. З ключовим по моральному аспекту представлення конфлікту - "Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ».
Підприємці, як вважаєте хто правий?
До речі, цей приклад наочно демонструє, як залюбки конкуренти замінять вибувшого.
По статье судить об этой ситуации сложно. Надо видеть договор франшизы и его условия. Могут потребоваться и ещё какие-то документы. Информации для решения явно недостаточно. Не очень понятна фраза о том, что "Лука Карпюк (який долучився до ЗСУ – ред.) не здійснював жодної діяльності у 2024 році за адресами Галицька, 20 та Стрийська, 45, однак кав’ярні продовжували працювати завдяки трьом особам, які за договором франшизи не мали жодного права використовувати її торгову марку". Почему "не здійснював" и кто эти три особы? Слова Карпюка о том, что он "у телефонному дзвінку отримав інформацію про відтермінування питання про відновлення платежів", несерьёзны. Такие вещи должны оформляться документально. Возможны разные варианты. Один - действительно желание Витинской "отжать" кафе. Но вполне возможен и другой - желание Карпюка вызвать сочувствие и воспользоваться поддержкой военных для того, чтобы уклониться от оплаты роялти (а это могут быть очень приличные суммы), а, возможно, и вообще избавиться от франшизы и на уже раскрученном месте развивать свой бренд Brewggen. В статье не указано, что это за бренд. Договор франшизы, как правило, запрещает франчайзи заниматься аналогичным бизнесом. Часто не только во время действия франшизы, но и несколько лет после отказа от неё. Если бренд Brewggen тоже кафе и в договоре франшизы такое оговорено, то это уже грубейшее нарушение договора.