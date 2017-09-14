Додано: Вів 25 бер, 2025 22:54

ЛАД написав: ядерну зброю купили/вкрали й Пакістан, й КНДР - але якою ціною - жебрацтвом всієї країни? є такий варіант - або, або. а от ядерна зброя й високий рівень життя - США, Англія, Франція та Ізраіль. за потреби це зроблять й Німеччина, Японія, Корея... Опять врёте.

Когда в США создавалось ЯО с 1939 (формально с 1942) до 1945 там не было такого уж высокого уровня жизни и была карточная система на целый ряд продуктов. Тем более, не было высокого уровня жизни в Великобритании во время войны, а она тоже тогда занималась ядерной программой совместно с США. Да и после разрыва сотрудничества и создания собственной атомной бомбы в 1952 экономическое положение в Великобритании было далеко не блестящим.

И если вы думаете, что "Німеччина, Японія, Корея" смогут создать ЯО за пару дней/месяцев или даже лет, то вы ошибаетесь. Хотя создать, конечно, при желании смогут. Так это сегодня, при их нынешнем экономическом уровне. Опять врёте.Когда в США создавалось ЯО с 1939 (формально с 1942) до 1945 там не было такого уж высокого уровня жизни и была карточная система на целый ряд продуктов. Тем более, не было высокого уровня жизни в Великобритании во время войны, а она тоже тогда занималась ядерной программой совместно с США. Да и после разрыва сотрудничества и создания собственной атомной бомбы в 1952 экономическое положение в Великобритании было далеко не блестящим.И если вы думаете, что "Німеччина, Японія, Корея" смогут создать ЯО за пару дней/месяцев или даже лет, то вы ошибаетесь. Хотя создать, конечно, при желании смогут. Так это сегодня, при их нынешнем экономическом уровне.

Мы получили хороший урок в 1941 и запомнили его. Украина этот урок забыла. В результате получила собственный в 2022.

а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? ми ЛАДа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це? а оце відкрите глузування й нахабне перекручування. по-перше, хто це ми? миа - це ж не Україна, так? урок чого - що коли в тебе під боком диктатура, це дише питання часу, коли нападуть? так, цей урок Україна повністю вивчила лише в 2022. а до цього ЛАДи розповідали про мишебратів та один нарід. Бандера ще коли казав, що Раша нападе - неважливо Російська імперія, срср чи щось інше? чого ЛАД не вчив це? Про "глузування й нахабне перекручування" не вам бы говорить.

"Мы" это советский народ, частью которого тогда являлись и украинцы.

Не слышали о таком понятии?

Не нравится этот термин, пусть будет население СССР.

А УРОК, для особо непонятливых, заключался в том, что государство для обеспечения собственной безопасности должно в первую очередь иметь сильную армию. А уж вопрос, чего это будет стоить, второй. И недаром после "той" войны бабки говорили: "Лишь бы не было войны". А молодежь над этим смеялась.

И этот урок Украина забыла. Хотя наряду с Беларусью больше всех пострадала от той войны.

Но у нас же теперь принято некоторыми говорить об "оккупационных войсках" и чуть ли не жалеть о том, что тогда не победили нацисты.

И забывать о том, что врагами Украины была не только "Російська імперія" и большие куски Украины были не под её властью. И Бандера в начале своей деятельности боролся совсем не против России и СССР и свой срок получил "за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького". И, кстати, его довоенная деятельность вполне подходит под определение терроризма. Про "глузування й нахабне перекручування" не вам бы говорить."Мы" это советский народ, частью которого тогда являлись и украинцы.Не слышали о таком понятии?Не нравится этот термин, пусть будет население СССР.А УРОК, для особо непонятливых, заключался в том, что государство для обеспечения собственной безопасности должно в первую очередь иметь сильную армию. А уж вопрос, чего это будет стоить, второй. И недаром после "той" войны бабки говорили: "Лишь бы не было войны". А молодежь над этим смеялась.И этот урок Украина забыла. Хотя наряду с Беларусью больше всех пострадала от той войны.Но у нас же теперь принято некоторыми говорить об "оккупационных войсках" и чуть ли не жалеть о том, что тогда не победили нацисты.И забывать о том, что врагами Украины была не только "Російська імперія" и большие куски Украины были не под её властью. И Бандера в начале своей деятельности боролся совсем не против России и СССР и свой срок получил "за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького". И, кстати, его довоенная деятельность вполне подходит под определение терроризма.

як ви легко ярлики накидаєте, але пропагандист янагадаю 1939-1945 - це 2СВ. тому так, були проблеми й в США, й в Британії. Франція взагалі була окупована. але коли війна закінчилася, то рівень життя відносно швидко відновився. а Пакістан та КНДР як були бідними країнами, так й залишилися. надто великі (невідповідні рівню економіки) витрати на армію. й якщо в Пакистані ще можна якось пояснити, то в КНДР - ось приклад автократії - бо диктатору подобаються ракети та бомбитак вся Європа винесли цей урок - ніколи знову. й лише чомусь російськомовна частина радянського народу "хотят повторить" - вже скоро перший мільйон жертв наберуть. так хто не зробив висновки?чому створили НАТО? для захисту срср. оце правильний висновок. й після 1991 року вся східна Європа та Прибалтика дуже добре пам'ятаючи, хто в 1939 році на них напав, відразу теж пішли під захист НАТО. а ми так, не вивчили, згоден з вами. ще й зброю віддали своїм ворогам. тепер розплачуємося за цю недалекоглядність...вистачить вже про перемогу нацистів - на форумі цього ніхто, окрім вас не казав.а з приводу тероризму - а хто такі Меркадер, Судоплатов та навіть той же Кузнецов? до речі Судоплатова в срср так й не реабілітували... часи такі були