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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13360133611336213363
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 02:25

Shaman
Вы так ни разу и не ответили, почему на мой пост, в котором не было ни слова об СССР, а только вполне тривиальные объяснения гегемонии США после 2 МВ и снижения веса США в мире сегодня, вы начали никому не нужную "дискуссию о профсоюзах". Вспомнили о Союзе и начале доказывать его никчемность. И после этого вы начинаете рассказывать о том, что я называю вас "пропагандистом облужно". :)

Я уж молчу о ваших доказательствах.
Прочитал ваши три поста. В некоторых местах кроме мата реакция просто невозможна.
У вас Китай - "виключення", Сингапур - "виключення".
И, кстати, Эмираты и Саудовскую Аравию вряд ли можно считать "светочами демократии"
В мире сейчас, вроде, 193 государства. Из них авторитарных явно меньше половины. Пусть демократических всего 100 (думаю, заметно больше). Но развитых - США, Зап. Европа и Япония. При этом, по-вашему, это почему-то не "виключення", а правило. Слабоватое какое-то правило.

Китай, кстати, в самом начале вполне успешно развивался с помощью Союза. Пока Мао не разругался с Союзом из-за разоблачения культа личности Сталина, а потом начал авантюры с "Большим скачком", культурной революцией и прочими радостями.

Все доводы у вас сводятся к "співпраці з США", но при этом "упускаете", что эта "співпраця" стала возможна и эффективна именно благодаря тому, что США после 2МВ стали не просто самой богатой страной мира, а супербогатой. К концу Второй мировой войны, вследствие больших разрушений в Западной Европе, на США приходилось более 50 % мирового ВВП и 2/3 мировых запасов золота. Сегодня тоже немало - примерно 26% по номиналу ВВП и 15% по ВВП (ППС) по данным ВБ (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?view=chart), но уже явно не то.
Не знаю, какова была доля СССР в мировом ВВП, но наверняка в разы меньше, чем США.
На 1949 год промышленный потенциал СССР составлял четверть от американского: 65 млрд долларов против 250 млрд
https://surl.li/jtxpnf
По ВВП, думаю, ещё значительно меньше. Соответственно, было намного меньше возможностей помогать другим странам и меньше влияние в мире.

Для сравнения с Союзом вы используете исключительно конец 80-х, когда в СССР был настоящий экономический кризис. Как для экономиста, пусть даже не обычного, это можно назвать только подтасовкой.

И как для экономиста вы слишком вольно обращаетесь с терминологией. В России безусловно есть нацисты, но так же безусловно Россия не является нацистским государством и российское руководство кто угодно но не "сучасні російські нацисти". И народ тоже.

Так же, как рассказываете, что в Союзе на 4-х давали 1-к. квартиру, но "забываете" сказать, что это потому, что Союз уже разваливался, вариантов не было, это было последнее распределение и "далі по черзі вже ніхто не отримав".

Что касается "не треба відсутність аргументів ховати за "не буду реагувати".
Вы привели хороший пример с "плоскоземельцами".
Я уже не раз убедился, что когда у человека в мозги крепко вбита какая-то идея, он уже не воспринимает никакие рациональные логические аргументы. Он их просто не замечает. Уж сколько сегодня есть доказательств, но всё равно есть люди, которые верят, что Земля плоская. И ничего с этим не поделаешь. Почему так, не знаю, но факт.
Может, Виталий как психолог сумеет объяснить. Я пас.
Точно так же с вами.
Аргументы вы просто не замечаете и пишете о своём. И фразу: "часи такі були", - вы употребляете почему-то очень односторонне.
Так какой смысл продолжать разговор?

Хотел написать пару слов, но опять получилось много. Можете прочитать только последний абзац.
На этом всё.

P.s. И я не пытаюсь доказывать "превосходство советской системы". Там были достаточно существенные недостатки. Но у вас слишком чёрно-белый взгляд. Вы представляете СССР "империей зла", где всё было плохо, а США "сияющим градом на холме", где всё прекрасно и на них нужно молиться. Это не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 03:08

  detroytred написав:..............
Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз.
Ніхто дурню про одностороннє рпв Україною не висував.

Я всегда поддерживал lapay и давно писал о том, что не надо было разрывать переговоры весной 2022.
При этом я рассматриваю перемирие как первый шаг к длительному миру. Перемирие на месяц-два или даже на полгода вряд ли принесёт пользу.
К lapay у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия.
Сомневаюсь, что наше согласие/предложение перемирия в прошлом году как-то изменило бы ситуацию по сравнению с сегодняшней.
Сегодня пока рано обсуждать результаты переговоров. Фактически результатов пока практически никаких, пока идёт выяснение позиций сторон и предварительная прикидка чего и на каких условиях можно добиться.
Понятно, что при таких наглых требованиях(отдать полностью 4 области, даже не оккупированные; ЗАЭС - российская станция) перемирие крайне маловероятно и если РФ будет настаивать на таких требованиях, это будет означать только одно - им не нужно ни перемирие, ни мир. Причём ясно это будет всем, даже Трампу. Вот какое решение он примет в таком случае неизвестно.
ЛАД
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  #<1 ... 13360133611336213363
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